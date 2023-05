Gól zadkem. Chci se rozstřílet na Euro, říká teplický útočník Fila

„Ještě jsem takový nedal, asi bude v šatně sranda,“ odtušil po hektické bitvě. „Možná by si gól chtěl Juklík vzít, ale bude napsaný na mě. Byl zadkem, odrazil se mi od něj.“ Dvacetiletý forvard hostující ze Slavie si bilanci v letošním ligovém ročníku vylepšil na tři zásahy. „Jsem rád, že jsem konečně dal víc než jeden gól v zápase,“ oddechl si.

Nejdřív skóroval na zadní tyči, balon trefil ze vzduchu. V druhém případě stál na malém vápně a změnil směr Juklovy rány. Hned nato mohl slavit hattrick, ale brankář Dostál jeho hlavičku zblízka vychytal.

„Věřím, že mi góly dodají sebevědomí. Prožil jsem osobně ne úplně vydařené období,“ zmínil zdravotní lapálie. „Prošel jsem si i horší stránkou, konečně se to obrátilo. Doufám, že teď budu lepší a lepší. V plánu mám do konce ligy ještě nějaké branky. A když bude Euro, budu rozstřílený,“ myslí na červnový šampionát do 21 let v Gruzii.

Teď se však soustředí na záchranu Teplic, která se díky tříbodovému dopingu přiblížila. Přímý sestup už sklářům nehrozí, před baráží mají náskok sedmi bodů. Chybí už jen tři kola do konce nadstavby.

„Zápas se Zlínem byl nejdůležitější z celé záchrany. Máme to ve svých rukách, stačí málo k jistotě udržení,“ potěšilo Filu. „Nahrála nám výhra Pardubic v Brně. Matematicky to sice ještě není stoprocentní, ale zbývá opravdu málo.“

Ukázalo se, jak zásadní byl bod z Plzně v posledním kole základní části. Teplice skupinu o udržení začínaly dvěma zápasy doma, porazily jak předposlední Pardubice, tak i poslední Zlín. „Vstup jsme zvládli suprově,“ pochvaloval si 190 centimetrů vysoký útočník.

Ovšem se Zlínem to bylo o nervy. V nastavení Kozák vyrovnal, na tabuli svítilo 2:2 a míč už byl ve středovém kruhu. VAR však gól odvolal kvůli ruce. „Upřímně jsem měl hlavu dole. Říkal jsem si, že není možné, že zase na konci dostaneme gól. Pak jsem děkoval bohu, že ho odvolali,“ oddechl si brněnský rodák. „Když jsem viděl, že hlavní rozhodčí komunikuje s VAR, věřil jsem, že se to může obrátit. Klasický náš zápas, nervózní do konce.“

A díky Filovi vítězný. „Jeho výkonnost a sebevědomí stoupají. Dokáže zabrat i do defenzivy, je schopný si najít místo ve vápně. Možná před měsícem jsme nikdo netušili, jakým přínosem pro nás bude,“ blahořečil ho trenér Zdenko Frťala. „Převzal roli našeho zakončovatele, ale pořád je ještě na začátku kariéry a není důvod něco oslavovat.“

V útoku Teplic je přetlak, i to Filu motivuje. „Pro útočníka je tady možná až velká konkurence, ale všichni to bereme, respektujeme a makáme. Kdo hraje nejlíp, nastupuje,“ prohlásil Fila, nadšený z kouče Frťaly: „Po jeho nástupu to má systém, hrajeme jako tým, málo inkasujeme.“