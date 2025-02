Fila roste pro velkoklub. Agent Hrdlička o životním přestupu do Itálie

„O částkách mluvit nemůžu, ale ještě jsem pod tátou. Asi by byl na mě hrdý. On vymyslel, ať jsem agent, přitom povahou se na to úplně nehodím,“ usmívá se Hrdlička a vysvětluje pozadí přestupu. Včetně úsměvné historky, jak ho jako táta čtyř dětí málem prospal.

Co se stalo?

Já zrovna lyžoval s dětmi v německém Altenbergu, když se to o víkendu řešilo. Pak jsem uspával dvojčata a usnul jsem na chvíli s nimi, zrovna v té chvíli mi drnčel doma telefon nonstop. Manželka mě musela vzbudit. Kolegové si potom ze mě utahovali: Děláš největší přestup kariéry a prospíš ho!