Teenager, jehož se vyplatí sledovat. Barát v základní sestavě Slovácka zaujal

„Z jeho výkonu mám radost. Roste nám hráč, který může mít dobrou budoucnost,“ pochválil ho trenér Slovácka Jan Kameník, který jinak neskrýval zklamání z porážky 0:2.
„Líbil se mi už v přípravě. Hodně šikovný kluk. Ukazuje to hlavně na hřišti,“ přidal se kapitán mužstva Michal Trávník.
Když Baráta v 70. minutě střídal exreprezentant Michael Krmenčík, kotel domácích fanoušků vyvolával jméno slováckého mladíka.
Slovácko - Jablonec 0:2, hosté slaví po gólech obránců. A úspěšná série pokračuje
„Odehrál velmi slušné utkání, byl vidět, měl skvělý pohyb, troufl si řešit ofenzivní situace jeden na jednoho, dostával se do zakončení,“ shrnul Kameník jeho přínos.
K dokonalosti scházel jen gól, k němuž měl hodně blízko ve druhém poločase. Za stavu 0:1 mu ve skluzu chyběly centimetry, aby srovnal.
Barát zaujal na obou stranách. V jedné herní sekvenci pomohl návratem do obrany a za pár okamžiků po sprintu přes celé hřiště už kmital na hrotu. Na konci úvodní půle byl hybatelem akce, po níž odpískal rozhodčí penaltu, kterou ale VAR kvůli těsnému ofsajdu vzápětí odvolal.
„Dan byl už delší dobu blízko základní sestavy. Váhali jsme. Sledovali jsme jeho výkonnost nejen v áčku, ale také v zápasech béčka,“ přiblížil Kameník.
V úvodních šesti kolech posbíral ve třech utkáních dohromady 18 minut, první šanci od začátku dostal poté, co přesvědčil ve středečním zápasu MOL Cupu v Hodoníně, postup jistil vítěznou trefou.
„Bylo to dobré rozhodnutí,“ těšilo Kameníka.
Stejně jako to, když si klub v červenci pojistil služby talentovaného odchovance smlouvou do konce léta 2028. Po sobotě ho zná už celá liga.