Chance Liga 2025/2026

A teď ještě proměňovat šance. Talent Barát o vysněném posunu do áčka Slovácka

Petr Fojtík
  13:22
Do balonu začal kopat v pěti letech doma v Pustiměři na Vyškovsku, jen pár kilometrů od vesnice Hoštice-Heroltice, odkud pochází Milan Petržela. Teď se Daniel Barát se svým fotbalovým vzorem a rekordmanem v počtu ligových startů potkal v kabině Slovácka. „S Milanem se hodně bavím, moc mi pomáhá. Jsem rád, že mě takhle přijal. Přitom by mohl klidně být můj táta,“ usmívá se v 19 letech nejmladší hráč v kádru uherskohradišťského týmu a objev podzimu.
Fotogalerie2

Slovácký útočník Daniel Barát v utkání proti Jablonci | foto: ČTK

Z Pustiměře to máte blíže do Brna. Proč jste si vybral Slovácko?
Měl jsem nabídky ze Zbrojovky i Olomouce, ale Slovácko se nám zamlouvalo nejvíce. Bylo mi nejvíc sympatické, líbilo se mi, že je to rodinný klub. Věděl jsem, že tady je docela velká možnost se dostat do A-týmu. V době, kdy jsem přišel, jsem registroval, že tady hraje Dominik Janošek.

To už je šest sedm let, že?
Oslovili mě trenéři Perůtka s Vojtíškem, který už tady ale nepracuje. Vyhlídli si mě na žákovském turnaji a od třinácti let jsem v Uherském Hradišti na internátu, kde jsem bydlel až do minulého roku. Teď žiju na Velehradě.

Jak jste zvládal odloučení od rodiny v tak brzkém věku?
Myslím, že nervóznější z toho byli moji rodiče, kteří se báli, jak to unesu a jestli se nebudu muset vrátit. Sám jsem z toho obavy ani neměl. Chtěl jsem hlavně hrát fotbal ve Slovácku.

Byl to pro vás velký skok?
Z Pustiměře jsem šel do Vyškova a Slovácko bylo na ještě vyšší úrovni. Vedou to tady profesionálové, už v dětských kategoriích vás učí, jak hrát, řešit situaci. Pro moji kariéru a rozvoj to byla nejlepší možnost.

Přežil jsem všechny kluby Slovácka. Němčický o slavné éře i atypickém Širůchu

Už v šestnácti jste nastupoval za devatenáctku, že?
Pomohlo mi to. V sedmnáctce jsme měli zrovna období, kdy se nám nedařilo a pak mě vytáhli do devatenáctky, kde jsem začal střílet góly. Moje sebevědomí šlo nahoru. V té době jsem začal vnímat, že můžu ve fotbale něčeho dosáhnout. Měl jsem kolem sebe dobré spoluhráče a mohl se od nich učit.

V létě jste povýšil do ligového áčka. Tušil jste, že by to mohlo vyjít?
Po zápase béčka se Stráním mi volal trenér Kameník, že mě bere do letní přípravy a uvidí se. Nakonec se rozhodli, že mi dají šanci a nechali mě v kádru. Měl jsem obrovskou radost. Snil jsem, že se dostanu do áčka a budu hrát ligu. S tou vizí jsem do Slovácka šel.

Jak vás přijala kabina, kde je spousta zkušených a o dost starších hráčů?
Dlouho jsem se rozkoukával. Kluci mě vzali mezi sebe suprově. Jsem za to vděčný, tady je výborná parta, o kterou se můžu opřít.

Pomáhá, že se často usmíváte?
Jsem pozitivní člověk. Snažím se to přenést na ostatní, aby byla lepší nálada.

Daniel Barát ze Slovácka (vlevo) se vyhýbá skluzu karvinského Singhateha.

Zvládl jste rychle vyšší nároky?
Z béčka do první ligy to byl extrémní skok. Dlouho jsem si na to zvykal, víceméně celou přípravu. Trenéři mě chválili, ale pořád jsem měl rezervy a pořád tam jsou.

Můžete je rozvést?
Třeba proměňování šancí. V mládežnickém fotbale jich máte pět šest a jeden gól dáte. V lize přijde jenom jedna a musíte ji dát.

Debutoval jste už v osmnácti. Jak jste premiéru v domácím utkání s Olomoucí prožíval?
Nervozní jsem byl, ale jakmile jsem se dostal na hřiště, přestal jsem to vnímat a hrál v klidu.

Mezitím jste nasbíral osm startů a čtyři v základní sestavě. Jste spokojený?
Hodnotím to tak, že jsme nezískali moc bodů. Takže nic moc. Pořád je na čem pracovat. Věřím, že se to co nejdříve obrátí.

Trenér Kameník vás za hru pravidelně chválí, ale na konci obvykle dodá, že mu chybí od vás gólový příspěvek. Jak to vnímáte?
Jasně, ve fotbale jde o čísla, góly, asistence. Je fajn, když hrajete hezky, ale když vám to nepřinese body, nic to neznamená.

Na hřišti si dost dovolíte. S kuráží jste se narodil?
Nebylo to ve mně od narození, ale postupem času jsem se s tím naučil pracovat. Člověk si musí věřit, to je zásadní.

Post levého křídla vám sedí?
Hraji tam nejčastěji, ale zvládnu kooperovat i na pravé straně. Je to vyloženě na trenérovi. Kam mě dá, tam budu hrát.

Kouč Kameník je asistentem u jedenadvacítky. Už s vámi mluvil o případné nominaci?
Láká mě to, ale také ve dvacítce máme skvělou partu. Nikdo mě nekontaktoval, teď je prioritou klub.

Chvátal po konci v Sigmě: Trenér se k nám nechoval s respektem. Za co vděčí Spartě?

V reprezentační pauze jste skóroval na srazu dvacítky v obou zápasech s Rumunskem. Budete si teď o to více věřit?
Zvedne to sebedůvěru, branky potěší, ale teď je potřeba přepnout na Slovácko a soustředit se na ligový fotbal. Musíme sbírat body, abychom dělali fanouškům větší radost a oni chodili na fotbal. To je nejdůležitější. A osobně bych chtěl dát konečně v lize gól.

V nedělním domácím zápase se Spartou to ovšem bude složité.
Je to jeden z nejlepších českých týmů, ne-li momentálně nejlepší. Ale v lize se dá porazit každý tým. Zatím jsme na podzim moc štěstí neměli, doufám, že se k nám brzy obrátí.

Jak to máte se školou?
Jsem v maturitním ročníku stavební průmyslovky ve Starém Městě. Mám individuální plán a školu řeším podle fotbalu. Snažím se do ní chodit co nejčastěji a dopisovat známky. Vycházejí mi vstříc.

K čemu na škole tíhnete?
Baví mě architektura, projektování domů. Nejméně oblíbené jsou betony.

Vstoupit do diskuse

12. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

Že se sport a politika nemíchá je snad už dávno vyvrácený mýtus. Zákaz vstupu izraelských fanoušků na fotbalový zápas Aston Villy v anglickém Birminghamu začínají kritizovat i britští politici,...

17. října 2025  13:10

Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně

Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim žluté a červené karty, stal se Oldřich Švancara v 84 letech nejstarším aktivním fotbalovým rozhodčím v...

17. října 2025  12:19

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

17. října 2025  11:20

Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka

Když v Táboře v létě hledali gólového útočníka do druholigového týmu, asi nemohli vybrat lépe. Lukáš Matějka znovu potvrzuje, že je na něj spoleh a branky střílí pravidelně. V dosavadních dvanácti...

17. října 2025  9:48

Žádní izraelští fanoušci, nařídila Aston Villa. Absurdní, píše židovská organizace

Téměř po roce, kdy po zápase mezi Ajaxem Amsterdam a Maccabi Tel Aviv došlo k nepokojům, se ve spojení s izraelským klubem řeší další kontroverze. Jeho fanoušci nebudou moct 6. listopadu navštívit...

16. října 2025  21:13

Další tři roky spolu. Trpišovský prodlouží se Slavií do roku 2029, oznámil jeho agent

Otázka, kterou ve fotbalové Slavii museli během současné sezony vyřešit, bude mít brzy jasnou odpověď. Trenér Jindřich Trpišovský se dohodl s vedením fotbalové Slavie Praha na prodloužení smlouvy o...

16. října 2025  19:02,  aktualizováno  19:49

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle Forbesu opět Ronaldo

Nejlépe placeným fotbalistou světa je podle magazínu Forbes Portugalec stále Cristiano Ronaldo. Čtyřicetiletý útočník saúdskoarabského celku an-Nasr, který si ročně vydělá 280 milionů dolarů (5,84...

16. října 2025  19:41

Fotbalistky Sparty deklasovaly Ferencváros a jsou v osmifinále Evropského poháru

A přece bude v nové soutěži žen český ženský tým.Fotbalistky pražské Sparty v odvetě 2. předkola Evropského poháru zvítězily 5:0 na hřišti Ferencvárose Budapešť a v součtu s úvodní bezbrankovou...

16. října 2025  16:19

Hráče lákaly přes LinkedIn. Půlmilionové Kapverdy šokovaly a představí se na MS

Pokud byste hledali největší výhodu rozšíření fotbalového mistrovství světa na osmačtyřicet týmů, bude to právě větší šance pro outsidery, s níž se úzce pojí prostor pro vznik podobně senzačních...

16. října 2025  15:39

POHLED: Hledá se trenér pro fotbalisty. Vlastně hned dva. Nepřijde vám to bizarní?

První leden 2026. To datum si nemusíte zaškrtávat v kalendáři, stačí k novoročnímu předsevzetí připsat, že tehdy začne i nová éra fotbalové reprezentace. Tedy měla by. V ideálním případě. Pokud ne,...

16. října 2025  9:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hyský o ambicích: Chci Plzeň nepříjemnou pro soupeře a silnou na míči. Řím je výzva!

Ve středu už vedl první trénink, v sobotu čeká nového plzeňského kouče Martina Hyského úvodní zápas v lize na Bohemians. A pak? Ikonické italské Stadio Olympico a nadupané tribuny. Tedy ostrá...

16. října 2025  8:29

Fotbalistky Slavie vypadly po penaltách z Evropského poháru, končí i Slovácko

V Europa Cupu, nové soutěži žen, končí překvapivě hned na první překážce. Fotbalistky Slavie v odvetě 2. předkola prohrály ve středu na půdě Austrie Vídeň 1:2 po prodloužení a v penaltovém rozstřelu...

15. října 2025  22:37,  aktualizováno  23:12

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.