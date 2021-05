Slovácký kapitán Daníček: Evropu si chceme uhrát sami

Hradišťský klub je na prahu svého největšího úspěchu. S předstihem si může zajistit účast v nově vzniklé Konferenční lize. A nemusí v sobotním domácím zápase s Bohemians (od 19.30 hodin) ani zvítězit, pokud v dnešní předehrávce Liberec neporazí Brno.

ONLINE: Liberec vs. Brno podrobná reportá od 20:00

„Na výsledek Liberec jsme zvědaví. Ale bylo by příjemnější, kdybychom si to uhráli sami,“ poznamenal Daníček.

Severočeši jsou posledním konkurentem, který může Slovácko o evropské poháry připravit. V závěrečných třech kolech by ale museli získat o sedm bodů více než mužstvo trenéra Martina Svědíka.

„Nečekali jsme, že budeme v téhle fázi soutěže na tom tak dobře. Hodně nám pomohlo poslední kolo,“ připomněl Daníček ztráty páté Plzně a šestého Liberce, na které Slovácko odpovědělo výhrou v Karviné a vypracovalo si tak tři mečboly.

V Uherském Hradišti se ale snaží předčasnou euforii krotit.

„Už nějakou dobu se držíme v tabulce na čtvrtém místě. Neděláme z toho vědu ani teď. Vyloženě se soustředíme na nejbližší zápas. Nepřemýšlíme, kdo by, co by,“ líčí Daníček. V sobotu bude Slovácko zdolávat neoblíbeného soupeře. V lednu porazilo klokany v Ďolíčku po sedmi duelech.

„S Bohemkou to jsou vždycky vyrovnaná utkání. Teď mají navíc velkou formu,“ zmínil Daníček jedenáct zápasů trvající šňůru Pražanů bez porážky.

Případný postup do evropských pohárů můžou Daníček a spol. oslavit se svými fanoušky. I když stejně jako v předchozím domácím zápase s Mladou Boleslaví můžou zaplnit jen deset procent kapacity stadionu, kotelníci vytrvale fandí i za zavřenými branami. Tým svými hlasivkami podpořili také v Karviné.

„Užíváme si to my i oni. Každé fandění má efekt. Když je slyšíme, jak povzbuzují vedle stadionu, vlije to energii do těla,“ děkuje Daníček, který bude ve Slovácku pokračovat i v příští sezoně.

Což se ovšem netýká stopera Hofmanna s nejlepším střelcem Klimentem, kteří jsou na odchodu z Hradiště.

„Když má klub jako Slovácko úspěšnou sezonu, dá se počítat, že bude o jeho hráče zájem. Je jasné, že vedení to musí řešit, já se ale dívám jen na konec téhle sezony,“ prohodil Daníček.

Slovácko v ní přepisuje klubové rekordy. Vylepšit chce i páté místo z ročníku 2003/04.

„Motivace bude až do posledního kola,“ ujišťuje Daníček.