Další rána ambicím. Hyský vzal porážku na sebe, jak s Plzní zamává bolestivý týden?

Nečekaná.
Bolestivá.
Štiplavá.
„Tohle beru na sebe,“ povídal Hyský a snažil se vysvětlit proč: „Měli jsme hrát jednodušším způsobem, posílat víc míčů za obranu, rozbourat blok soupeře, který bránil poctivě a dobře.“
|
Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil
Nestalo se. A Zlín slaví naprosto senzační tři body.
Vždyť loňský nováček, který se ovšem zdárně drží uprostřed ligové tabulky, od předvánočního úspěchu s Olomoucí (5:0) na jaře čtyřikrát po sobě nevstřelil ani gól.
V neděli ale favorita nalomil už po třech minutách z rohového kopu sedmatřicetiletý veterán Poznar a po přestávce udeřil ze dvou rychlých protiútoků záložník a pan učitel Cupák, který byl ještě před rokem touhle dobou třídním 6. B na kroměřížské základce.
Viktoria má za sebou týden hrůzy.
Pálila ji už domácí bezgólová remíza se Spartou, proti níž kapitán Vydra pohrdl pokutovým kopem.
Zklamalo vyřazení z Evropské ligy s řeckým Panathinaikosem, o kterém ve čtvrtek večer rozhodl dramatický penaltový rozstřel.
A nakonec právě ostudný krach ve Zlíně, jenž pod vedením trenéra Červenky dlouhodobě pracuje s nejskromnějším kádrem ligy.
„Neřekl bych, že by kluci nebojovali, ale energie tam od nás samozřejmě mělo být víc,“ mračil se Hyský, kterému chyběli zranění stopeři Jemelka se Spáčilem.
A bylo to znát.
Mladý Kadlec, který minulý víkend vygumoval sparťana Haraslína, tentokrát chyboval, při druhém gólu osudově. A jistý nebyl ani slovenský fantom Krčík, který měl do defenzivy vnést klid a zkušenost. Plzeň zůstala v tabulce čtvrtá a na druhou Spartu, kterou chtěla na jaře nahánět, ztrácí po víkendu už devět bodů. Během prvních pěti kol přitom pořád ještě nedokázala předstihnout ani třetí Jablonec, který navíc v sobotu zaváhal v Boleslavi, což Viktorii nahrálo.
„Necítil jsem z nás dostatečnou vůli po vítězství. Musíme příště zareagovat,“ krčil rameny Hyský.
|
Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák
V týdnu hraje Plzeň pohár v Karviné, do reprezentační přestávky ji čeká ještě liga v Hradci Králové a s Bohemians a jakákoli další ztráta by se rovnala průšvihu.
Po příchodu nového majitele Michala Strnada, nejbohatších Čecha, přece Viktoria ohlásila útok na nejvyšší příčky. „Jsme ve stejné váhové kategorii jako Slavia se Spartou,“ přesvědčoval boss Adolf Šádek. „Nasadíme rukavice a uvidíme, jak na téhle úrovni obstojíme.“
Nejdřív se však musejí oklepat z knokautu ve Zlíně. Obě pražská S se totiž Plzni v tabulce vzdalují.