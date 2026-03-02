Chance Liga 2025/2026

Další rána ambicím. Hyský vzal porážku na sebe, jak s Plzní zamává bolestivý týden?

Jiří Čihák
  8:10
Jedno hodně podobné odpoledne už v aktuální sezoně na Zlínsku zažili. Vzpomínáte? Když fotbalisté Plzně na začátku prosince dorazili do nedalekého Uherského Hradiště a od nadšeně hrajícího Slovácka, právě probuzeného kouzlem trenéra Skuhravého, dostali tři góly, zamračený kouč Martin Hyský to komentoval slovy: „Velká rána pro naše ambice.“ Další přišla v neděli o třicet kilometrů dál ve Zlíně.
Plzeňský Lukáš Červ napadá zlínského gólmana Stanislava Dostála.

Plzeňský Lukáš Červ napadá zlínského gólmana Stanislava Dostála. | foto: ČTK

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.
Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.
Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.
Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.
8 fotografií

Nečekaná.

Bolestivá.

Štiplavá.

„Tohle beru na sebe,“ povídal Hyský a snažil se vysvětlit proč: „Měli jsme hrát jednodušším způsobem, posílat víc míčů za obranu, rozbourat blok soupeře, který bránil poctivě a dobře.“

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Nestalo se. A Zlín slaví naprosto senzační tři body.

Vždyť loňský nováček, který se ovšem zdárně drží uprostřed ligové tabulky, od předvánočního úspěchu s Olomoucí (5:0) na jaře čtyřikrát po sobě nevstřelil ani gól.

V neděli ale favorita nalomil už po třech minutách z rohového kopu sedmatřicetiletý veterán Poznar a po přestávce udeřil ze dvou rychlých protiútoků záložník a pan učitel Cupák, který byl ještě před rokem touhle dobou třídním 6. B na kroměřížské základce.

Kolikátá skončí Plzeň v lize?

celkem hlasů: 61

Viktoria má za sebou týden hrůzy.

Pálila ji už domácí bezgólová remíza se Spartou, proti níž kapitán Vydra pohrdl pokutovým kopem.

Zklamalo vyřazení z Evropské ligy s řeckým Panathinaikosem, o kterém ve čtvrtek večer rozhodl dramatický penaltový rozstřel.

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

A nakonec právě ostudný krach ve Zlíně, jenž pod vedením trenéra Červenky dlouhodobě pracuje s nejskromnějším kádrem ligy.

„Neřekl bych, že by kluci nebojovali, ale energie tam od nás samozřejmě mělo být víc,“ mračil se Hyský, kterému chyběli zranění stopeři Jemelka se Spáčilem.

A bylo to znát.

Mladý Kadlec, který minulý víkend vygumoval sparťana Haraslína, tentokrát chyboval, při druhém gólu osudově. A jistý nebyl ani slovenský fantom Krčík, který měl do defenzivy vnést klid a zkušenost. Plzeň zůstala v tabulce čtvrtá a na druhou Spartu, kterou chtěla na jaře nahánět, ztrácí po víkendu už devět bodů. Během prvních pěti kol přitom pořád ještě nedokázala předstihnout ani třetí Jablonec, který navíc v sobotu zaváhal v Boleslavi, což Viktorii nahrálo.

„Necítil jsem z nás dostatečnou vůli po vítězství. Musíme příště zareagovat,“ krčil rameny Hyský.

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

V týdnu hraje Plzeň pohár v Karviné, do reprezentační přestávky ji čeká ještě liga v Hradci Králové a s Bohemians a jakákoli další ztráta by se rovnala průšvihu.

Po příchodu nového majitele Michala Strnada, nejbohatších Čecha, přece Viktoria ohlásila útok na nejvyšší příčky. „Jsme ve stejné váhové kategorii jako Slavia se Spartou,“ přesvědčoval boss Adolf Šádek. „Nasadíme rukavice a uvidíme, jak na téhle úrovni obstojíme.“

Nejdřív se však musejí oklepat z knokautu ve Zlíně. Obě pražská S se totiž Plzni v tabulce vzdalují.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Další rána ambicím. Hyský vzal porážku na sebe, jak s Plzní zamává bolestivý týden?

Plzeňský Lukáš Červ napadá zlínského gólmana Stanislava Dostála.

Jedno hodně podobné odpoledne už v aktuální sezoně na Zlínsku zažili. Vzpomínáte? Když fotbalisté Plzně na začátku prosince dorazili do nedalekého Uherského Hradiště a od nadšeně hrajícího Slovácka,...

2. března 2026  8:10

Před 140 lety se narodil rekordman Pozzo. Hráče nutil hajlovat, usmiřoval karamelkou

Premium
Fotbalisté Itálie po vítězství ve finále mistrovství světa v roce 1938. Trofej...

Když mu ještě před čtyřicítkou zemřela milovaná manželka Catterina, vůbec nevěděl, co dál se životem. Přestěhoval se. Utíkal se psem na dlouhé procházky do hor. A po vyhazovu z AC Milán se zařekl, že...

2. března 2026

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi.

Navedl míč mezi obránce, zvedl hlavu a vystřelil neomylně k tyči. Lépe to nešlo trefit. Bujaré slavení? Kdepak. Jenom roztažené ruce a pokývání hlavou. Jako by to byla rutina. Takhle to dělám běžně!...

1. března 2026  22:33

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0...

1. března 2026  20:30

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Arsenal zvládl šlágr s Chelsea, rozhodli obránci. United otáčeli, Tottenham padl

William Saliba z Arsenalu slaví gól v zápase s Chelsea.

Fotbalisté Arsenalu i po 28. kole anglické ligy drží první místo v tabulce. Rozhodl o tom triumf 2:1 ve šlágru proti Chelsea. Na třetí příčku se posunul Manchester United, který porazil Crystal...

1. března 2026  19:53

Že by se nám po dvou výhrách dýchalo lépe? To vůbec, odmítl trenér Skuhravý

Roman Skuhravý, trenér fotbalistů Slovácka, v Jablonci.

Fotbalisté Slovácka se po překvapivé výhře 2:0 v Karviné znovu vzdálili sestupové příčce v Chance Lize. „Ta výhra je pro mě důležitá, neboť vím, jak cenná je pro klub, pro lidi, s nimiž se denně...

1. března 2026  19:26

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

1. března 2026  17:57

Žižkov zvládl obrat doma s Chrudimí, Táborsko otevřelo jaro porážkou

Fotbalisté Viktorie Žižkov se radují z gólu.

Fotbalisté Táborska vstoupili do jarní části druhé ligy porážkou 1:2 v utkání 17. kola ve Vlašimi. Druhý tým tabulky prohrál v soutěži po 11 zápasech. Žižkov doma zdolal po obratu 2:1 Chrudim....

1. března 2026  12:53,  aktualizováno  16:49

Karviná - Slovácko 0:2, hosté udrželi vedení i v deseti, v nastavení ještě zvýšili

Záložník Karviné Emmanuel Ayaosi se snaží obejít Adoniju Ouandeho ze Slovácka.

Nelichotivou bilanci ze začátku jara se ve 24. kole Chance Ligy nepodařilo zlepšit fotbalistům Karviné. Ti zatím ještě nezískali ani bod a také z nedělního domácího zápasu se Slováckem odchází...

1. března 2026  15:33

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Druhé ligy už bylo dost! burcuje před jarem hradecká kapitánka a budoucí lékařka

Hradecká kapitánka Aneta Vejrová v akci.

Nebudou to mít s návratem mezi domácí elitu jednoduché i přesto, že na podzim vyhrály jedenáct z dvanácti druholigových zápasů. Kapitánka hradeckých fotbalistek Aneta Vejrová však před nedělním...

1. března 2026  8:30

OBRAZEM: Přes osm tisíc lidí na béčkovém derby. Jak Eden fandil neokoukaným

Netradiční pohled na netradiční derby. Rezervní týmy Slavie a Sparty se střetly...

Dlouho drželi vedení, kapitulovali až v nastavení. Fotbalisté sparťanské rezervy uhráli u rivala ze Slavie bod za remízu 2:2, kterou dvěma góly vystřelil Tomáš Schánělec. Bod domácím zařídil...

1. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.