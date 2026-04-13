Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

Šetření s ním nezahájila etická komise, neobvinila ho ani policie. Přesto je olomoucký fotbalista Jakub Elbel dalším prvoligovým hráčem, který je podle spisů zapojený do běžící korupční kauzy. Podle vyšetřovatelů údajně přesvědčoval známého, aby následně ovlivnil barážové utkání.
Olomoucký obránce Jakub Elbel. | foto: ČTK

S informací přišel v pondělí dopoledne server Seznam Zprávy, který z policejních dokumentů cituje.

Podle vyšetřovatelů totiž o nelegálním sázení věděl.

„Od věcí, které v poslední době vypluly na povrch, se můžu s klidným svědomím distancovat. Nikdy jsem se na ničem takovém nepodílel. Sám nesázím a ani toho nejsem fanoušek. Emoce prožívám na hřišti,“ napsal Elbel citovanému serveru.

„Celou kauzu vnímám tak, že fotbalové prostředí má možnost se pročistit. Tyto věci do fotbalu nepatří,“ dodal, načež nereagoval na doplňující otázky ohledně detailů ze spisů.

Elbel o víkendu chyběl v nominaci na utkání v Pardubicích, nicméně sportovní manažer Pavel Hapal, který mužstvo čerstvě přebírá po odvolaném trenérovi Tomáši Janotkovi, jakékoli spojení odmítl.

„Zaslechl jsem to, ale jsou to pro nás nové informace. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jestli mám správné informace, tak z ničeho obviněný není,“ řekl Hapal po dopoledním tréninku, na němž Elbel podle informací iDNES.cz rovněž chyběl, protože je údajně nemocný. Sigma se jinak zatím oficiálně nevyjádřila.

V první lize odehrál pětadvacetiletý obránce dosud 34 zápasů a vstřelil dva góly. Podle policejních spisů se Elbel předloni setkal v obchodním centru s tehdejším vyškovským hráčem Filipem Štěpánkem a chtěl, aby ovlivnil baráž o postup do první ligy mezi Karvinou a Vyškovem.

Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti

Jde o utkání, které etická komise FAČR vyšetřuje ve spojení se Samuelem Šigutem, hráčem prvoligové Karviné, a také Janem Wolfem, karvinským primátorem.

Elbela měl využít Daniel Černaj, jeden z hlavních aktérů korupční a sázkařské kauzy. „Z rozhovoru je dále patrné, že se Elbel se Štěpánkem zná, čehož chce Černaj využít k tomu, aby Štěpánka pomohl nasměrovat k jednání, které ovlivní utkání, z čehož bude také Černaj profitovat,“ uvedli vyšetřovatelé.

Pětadvacetiletý Elbel podle nich nebyl členem organizované zločinecké skupiny, ale prokazatelně byl seznámen s její činností.

Na rozdíl od ostatních zmíněných aktérů onoho utkání ho však nestíhá ani policie, ani ho neprošetřuje fotbalová asociace, jejímž je nadále členem.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

Chorý v průšvihu. Červená karta udělena správně, řekla komise. Jaký dostane trest?

Aktualizujeme
Tomáš Chorý ze Slavie dostává žlutou kartu v duelu s Plzní.

Fotbalový reprezentant Tomáš Chorý v neděli v ligovém utkání v Hradci Králové nenastoupí. Komise rozhodčích nerozporovala červenou kartu, kterou slávistický útočník dostal ve víkendovém duelu 29....

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Českobudějovický brankář Dávid Šípoš inkasuje gól z pokutového kopu od Jana...

Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci...

13. dubna 2026  13:03

Přijde Arsenal o titul? Pořád je to nejlepší klub v Anglii, přesvědčuje Guardiola

Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City během utkání proti Chelsea.

Zhruba 20 minut před koncem nedělního utkání, když fotbalisté Manchesteru City vedli už 3:0 na Chelsea, kamery zabraly jednoho z hostujících fanoušků. Ten držel plastovou láhev s logem Arsenalu a...

13. dubna 2026  12:50

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

13. dubna 2026  11:30

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

V první půli jsme snad měli kopačky obráceně, štvalo Trousila. Výhra? Pro fandy

Pardubický kouč Jan Trousil v debatě s Michalem Hlavatým.

Stává se často, že pardubičtí fotbalisté soupeře na domácím stadionu soupeře většinu času přehrávají a nakonec zápas ztratí. V neděli doma s Olomoucí se stal přesný opak. Sigma měla po první půli...

13. dubna 2026

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Zdravotníci ošetřují Antonína Kinského po zásahu do hlavy.

Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku...

13. dubna 2026  10:02

Moulis: Na „psy“ nám to nešlo. Proti fotbalovým týmům je to lepší

Pavel Moulis a Tomáš Vondrášek slaví gól Ústí nad Labem proti Jihlavě.

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

13. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:52

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Brian Priske a Zdenko Frťala (vpravo), trenéři Sparty a Teplic v nedělním...

Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou...

13. dubna 2026  9:38

Nejde to jen odcvrnkat. Lerch o přechodu do Artisu i práci asistenta

Asistent trenéra SK Artis Brno Jiří Lerch

Sotva skončil v Jihlavě, hned se stěhoval do Brna. Fotbalový trenér Jiří Lerch v závěru března vyslyšel volání zdejšího druholigového Artisu, který po sérii jarních neúspěchů hledal pobočníka k...

13. dubna 2026  9:18

