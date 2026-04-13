Další prvoligový hráč v korupční kauze. Zapleten je i olomoucký Elbel, tvrdí policie

S informací přišel v pondělí dopoledne server Seznam Zprávy, který z policejních dokumentů cituje.
Podle vyšetřovatelů totiž o nelegálním sázení věděl.
„Od věcí, které v poslední době vypluly na povrch, se můžu s klidným svědomím distancovat. Nikdy jsem se na ničem takovém nepodílel. Sám nesázím a ani toho nejsem fanoušek. Emoce prožívám na hřišti,“ napsal Elbel citovanému serveru.
„Celou kauzu vnímám tak, že fotbalové prostředí má možnost se pročistit. Tyto věci do fotbalu nepatří,“ dodal, načež nereagoval na doplňující otázky ohledně detailů ze spisů.
Elbel o víkendu chyběl v nominaci na utkání v Pardubicích, nicméně sportovní manažer Pavel Hapal, který mužstvo čerstvě přebírá po odvolaném trenérovi Tomáši Janotkovi, jakékoli spojení odmítl.
„Zaslechl jsem to, ale jsou to pro nás nové informace. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jestli mám správné informace, tak z ničeho obviněný není,“ řekl Hapal po dopoledním tréninku, na němž Elbel podle informací iDNES.cz rovněž chyběl, protože je údajně nemocný. Sigma se jinak zatím oficiálně nevyjádřila.
V první lize odehrál pětadvacetiletý obránce dosud 34 zápasů a vstřelil dva góly. Podle policejních spisů se Elbel předloni setkal v obchodním centru s tehdejším vyškovským hráčem Filipem Štěpánkem a chtěl, aby ovlivnil baráž o postup do první ligy mezi Karvinou a Vyškovem.
Klub s pověstí sázkové kanceláře. S Býmou a Černajem šlo Zlínsko „štěstíčku“ naproti
Jde o utkání, které etická komise FAČR vyšetřuje ve spojení se Samuelem Šigutem, hráčem prvoligové Karviné, a také Janem Wolfem, karvinským primátorem.
Elbela měl využít Daniel Černaj, jeden z hlavních aktérů korupční a sázkařské kauzy. „Z rozhovoru je dále patrné, že se Elbel se Štěpánkem zná, čehož chce Černaj využít k tomu, aby Štěpánka pomohl nasměrovat k jednání, které ovlivní utkání, z čehož bude také Černaj profitovat,“ uvedli vyšetřovatelé.
Pětadvacetiletý Elbel podle nich nebyl členem organizované zločinecké skupiny, ale prokazatelně byl seznámen s její činností.
Na rozdíl od ostatních zmíněných aktérů onoho utkání ho však nestíhá ani policie, ani ho neprošetřuje fotbalová asociace, jejímž je nadále členem.