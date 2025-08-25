Chance Liga 2025/2026

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Autor:
  11:30
Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně 70procentní podíl od většiny akcionářů klubu.

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka proti Slavii. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Pro jeden z nejmenších klubů v nejvyšší soutěži, aktuálně poslední tým tabulky, je to významná zpráva.

„Jsme velmi rádi, že se můžeme pustit do dlouhodobého rozvoje profesionálního i mládežnického fotbalu v Pardubicích,“ vysvětluje Jaromír Štantejský, zástupce nového akcionáře. „Samozřejmě vnímáme i akutní potřeby klubu a okamžitě poskytneme finance na posílení kádru hlavního mužstva ještě v tomto přestupovém období.“

Karel Pražák, majitel skupiny Kaprain.

To v Česku končí v pondělí 8. září a Pardubice, které jsou po pěti odehraných zápasech s jediným bodem na šestnáctém místě Chance Ligy, nové tváře nutně potřebují.

Mají za sebou brutální start sezony, během kterého potkaly skoro všechny favority včetně Plzně, Sparty a Slavie. Bodovaly jen v regionálním souboji s Hradcem Králové.

„Mohli jsme z toho období vydolovat o bod nebo možná i tři víc, ale mám radost, že se tým vyvíjí,“ říkal po sobotní porážce 1:3 v Edenu trenér David Střihavka. „Začínáme šlapat týmově, což dřív nebylo. Když jsme inkasovali, položili jsme se, ale to se teď změnilo. Nyní potřebujeme zvládat další zápasy.“

Prvním v nové éře bude pro Pardubice sobotní domácí utkání s Bohemians.

Změnu majitele vítá také současný předseda představenstva klubu a sportovní ředitel Vít Zavřel: „Silného strategického partnera, u kterého bude klub i mládežnický fotbal v dobrých rukou, jsme hledali velmi dlouho. Jsem rád, že jsme se dohodli právě s Kaprainem, který dlouhodobě ukazuje, že to s podporou sportu myslí vážně.“

Pardubický Simon Bammens (vlevo) slaví vyrovnávací gól proti Hradci Králové.
Pardubický trenér David Střihavka udílí pokyny hráčům v duelu se Spartou.

Novým partnerem a podporovatelem pardubického fotbalu se okamžitě stávají také chemické závody Synthesia, které Kaprain ve městě vlastní od loňského roku.

Pražák je dalším z mnoha miliardářů, kteří v poslední době do českého fotbalu vstoupili. Pavel Tykač na konci roku 2023 koupil fotbalovou Slavii, následovala změna v Liberci, který získal Ondřej Kania, a mnoho dalších.

Do Teplic vstoupila společnost Accolade českého obchodníka Milana Kratiny, Olomouc nově řídí holding Sigma Sport Milana Šimonovského, majitelem Dukly se stal Matěj Turek a ke změnám ve vlastnických strukturách došlo také v Boleslavi, Českých Budějovicích nebo na Slovácku.

Ve druhé lize získaly nové majitele oba brněnské kluby – Zbrojovka i Artis. A dál se řeší také budoucnost Hradce Králové a Plzně, okolo které údajně krouží zbrojař Michal Strnad.

Změní fotbalová Plzeň majitele? O koupi údajně jedná nejbohatší Čech

Pardubice patří na ligové mapě mezi nejmenší kluby.

Hned dvakrát se v posledních třech letech se zachraňovaly až v baráži. Nejlepší sezonu mezi elitou zaznamenaly ihned po postupu v roce 2020, kdy pod tehdejším trenérem Jiřím Krejčím skončily sedmé.

Tým hrál tehdy v azylu v pražském Ďolíčku, než po dvou a půl letech přestěhoval na vlastní stadion Arnošta Košťála v Pardubicích.

Mimochodem, Pražákova skupina není ve sportu nováčkem. Kromě hokejové Sparty vlastní také druholigový hokejový klub Letci Letňany a angažuje se mimo jiné v golfu. Kaprain je zároveň majitelem společnosti MAFRA, která vydává deník MF DNES či provozuje portál iDNES.cz.

Přehled většinových majitelů prvoligových fotbalových klubů
KlubVětšinový vlastník
Sparta Praha1890s holdings (Daniel Křetínský)
Slavia PrahaPavel Tykač
Viktoria Plzeňpodnikatelská skupina FCVP GmbH
Slovan LiberecOndřej Kania
FK JablonecMiroslav Pelta
FK Pardubiceinvestiční skupina Kaprain
FK Mladá Boleslavsvěřenský fond (správce Jiří Šimáně)
1. FC Slováckoholding Z-Group+Solar Global
Baník OstravaVáclav Brabec
FK Tepliceinvestiční skupina Accolade
Bohemians Praha 1905Darek Jakubowicz
Sigma OlomoucSigma Sport
MFK Karvináspolek MFK Karviná
Dukla PrahaMatěj Turek
FC Hradec Královéměsto Hradec Králové
FC ZlínZdeněk Červenka
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

6. kolo

7. kolo

Kompletní los

3. kolo

6. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - MFK Karviná

13. 9. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 6 5 1 0 13:6 16
2. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 12:4 14
3. FC ZlínZlín 6 4 1 1 9:5 13
4. FK JablonecJablonec 6 3 3 0 7:3 12
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 3 2 1 14:6 11
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 4:3 10
7. MFK KarvináKarviná 6 3 0 3 8:7 9
8. FC Slovan LiberecLiberec 6 2 1 3 8:9 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 1 2 3 7:10 5
11. FK Dukla PrahaDukla 6 1 2 3 5:8 5
12. 1. FC SlováckoSlovácko 6 1 2 3 4:7 5
13. FC Baník OstravaOstrava 4 1 1 2 4:4 4
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
15. FK TepliceTeplice 5 1 0 4 5:9 3
16. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 5:14 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Měl zájem o Sigmu Olomouc, spekulovalo se o jeho zapojení v Plzni. Český miliardář Karel Pražák, majitel hokejové Sparty, nakonec ve fotbalové lize kupuje Pardubice. Skupina Kaprain získala přibližně...

25. srpna 2025  11:30

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události...

25. srpna 2025  11:02

Frťala o strádání teplických útočníků. Nemají servis, chybí odvaha i dravost

Bez gólů to nepůjde. I když fotbalové Teplice přes léto posilovaly hlavně ofenzivu, na výsledcích to zatím vidět není. Z útočníků od začátku sezony jednou skóroval pouze Matěj Pulkrab, ostatní...

25. srpna 2025  10:53

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky....

25. srpna 2025  10:04

Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

„Tome, můžu trochu zesílit hudbu?“ ptá se Eliška Hrubá. Kondiční kouč týmu Tomáš Železný s úsměvem přikývne. „Když mě uslyšíte, tak jo,“ potvrdí klidným hlasem.

25. srpna 2025  9:38

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

25. srpna 2025  9:28

Trapas u rozhovoru. Reportérka se spletla, kapitán po debaklu dostal otázku na výhru

Fotbalová bundesliga o víkendu odstartovala úvodním kolem. A také jedním trapasem. Přímo v živém vysílání televize Sky Sports, které na rozhovor přišel Marco Friedl. Brémský kapitán po závěrečném...

25. srpna 2025  9:17

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

Během zápasu neřešil jen nepříznivý stav, ale také další zraněné hráče. Jen v neděli večer ztratila Sparta další tři: stopera Ševínského, beka Kadeřábka a záložníka Kofoda. „Stále je příliš brzy na...

25. srpna 2025  7:24

Na tohle jsem čekal, zářil Uchenna po dvou gólech. A doufá: Snad mě nevyjdou draze!

Gólovou oslavu zvolil podobnou jako třeba reprezentační útočník Patrik Schick: zvedl ruce a ukázal vyrýsované svaly. „Mělo to znázornit lví mentalitu, která je mi blízká,“ vysvětlil s úsměvem...

24. srpna 2025  23:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

24. srpna 2025  23:19

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

24. srpna 2025  21:35,  aktualizováno  22:24

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.