Damková exkluzivně: V Česku jsem persona non grata, venku mou práci oceňují

Ráno skočila koupit mléko a noviny. Pak se zavrtala zpátky do peřin ke svým psům. Běžná sobota? Ani omylem. Odpoledne si hodila přes rameno fotbalovou tašku a vyrazila do Liberce odřídit svůj premiérový ligový zápas mužů. Jako první žena v české historii. Dagmar Damková, slečna rozhodčí z Plzně. Psal se 18. říjen 2003, uplynulo tedy přesně dvacet let.