Můj svět sudích. Nezasahujte do každé blbosti, říká Damková k videu

Jako místopředsedkyně komise rozhodčího Evropské fotbalové unie (UEFA) a členka komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) je většinu roku mimo republiku. „Radši to ani nepočítám, ale doma jsem sotva sto dní v roce,“ říká.

Krátce před startem ligového jara dorazila do Česka a pro rozhodčí, pak zvlášť pro trenéry a kapitány mužstev udělala školení, jak se má video správně používat, kdy má asistent sudímu na hřišti do práce zasahovat.

V publiku pozorně naslouchali kapitáni Baroš, Dočkal, Hübschman, Sivok, Jiráček, Krch či Bořil i trenéři Jílek, Rada, Horejš, Kozel Svědík, Kameník nebo Klusáček, slávisty zastupoval vedoucí mužstva Vlček.

Dagmar Damková bývalá ligová rozhodčí, průkopnice v první lize

do března 2016 vedla komisi rozhodčích FAČR, do října 2016 byla členkou komise; během té doby čelila velké kritice médií i klubů;

je manželkou kontroverzního místopředsedy FAČR Romana Berbra

od ledna 2017 je členkou komise rozhodčích FIFA a místopředsedkyně komise rozhodčích UEFA

je členkou výkonného výboru FAČR

Jaké to je přednášet hráčům a trenérům?

Jiné než rozhodčím. Když dělám s nimi, je to víc interaktivní, víc se zapojí a já si k nim i víc dovolím. Hráče a trenéry nechci moc dráždit. Teď jsme to dělali poprvé, příště si to připravím trochu jinak, abych je víc zapojila. Čekala jsem, že budou aktivnější. Aspoň, že se občas usmáli.

Cítíte, že sami pořádně nevědí, jak a kdy se má video při zápasech použít?

Video je to dítě, které se vyvíjí. Chtěla jsem, aby hráči i trenéři viděli, jak se s tím pracuje. Jak se třeba mají chovat při ofsajdech, protože se jich to přímo dotýká. Obránci často zvednou ruku a přestanou hrát. Přitom když není ofsajd zcela jasný, rozhodčí mají mávat až když se dohraje akce a pak učiní verdikt. Chtěla jsem, aby si hráči na hřišti řekli, jo, aha, ono je to takhle. Nebo, aby si uvědomili, že to není tak jednoduché, jak to vypadá.

I sudí často při použití videa chybují, což jste si všimla. Proč?

Nemají podmínky, jaké by potřebovali. Nemyslím to špatně, ale prostě nejsou na to tady peníze. Potřebovali by víc tréninků, jako mají rozhodčí na FIFA a UEFA. Dril, dril, dril. Je důležité, aby se situace sjednotily a správně vyhodnotily. Kolikrát jsem si říkal, proboha, co dělají.

Jednou videoasistent zasahuje příliš často, podruhé zase vůbec. To máte na mysli?

FIFA nastavila určitou laťku, ale tady ta laťka byla strašně nízko. Prvních pět kol to běželo v pohodě, pak se to zvrhlo. Když jsem občas viděla, co se děje, chytala jsem se za hlavu. Proč zasahují do každé blbosti? Chybí trénink, musí být nad nimi pořád bič. Školit, vzdělávat, trénovat.

Bylo to podáno tak, že FIFA a UEFA někdy doporučují zasahovat víc, jindy zase míň.

To mají ode mně a je to přesně o tom, co jsem říkala o té laťce. Ale pořád platí, že videoasistent zasahuje jen při zjevných omylech. To se nikdy nezměnilo.

Kdy zasahovat nemá?

Když má na něco subjektivní názor. Držení, vrážení, strčení. Z videa intenzitu nepoznáte, to by muselo být naprosto jasné. Samozřejmě, že něco jiného je, když protihráče skoro svlékne z dresu a hlavní na hřišti to nevidí. Pak do toho VAR vstoupí.

Změnilo se pro jaro pravidlově něco zásadního?

Ani ne. Školení jsme měli především proto, aby se vědělo, kdy má zasahovat a aby se zlepšila komunikace, aby si VAR rozhodčího nevodil jak na joysticku. Nechci, aby sudí na hřišti byli alibisti. Oni musí rozhodnout, video jim má pomáhat jen při jasných, zjevných prostě stoprocentních omylech. A ne při každé blbosti. A taky nemůže volat rozhodčího k monitoru na základě domněnek. Nejde, aby mu říkal: Domnívám se, že to byla penalta. Ne, to nejde. Musí mít důkaz, že se na hřišti rozhodlo špatně.

Když jste před třemi lety dostala do komise FIFA, z českého fotbalu jste se pro veřejnost vytratila. Jak žijete?

Jsem úplně spokojená, dělám, co mě baví. Třeba teď připravujeme rozhodčí na mistrovství světa do Kataru. Mám z toho dobrý pocit, fakt mě to baví.

Dřív to tak nebylo, když jste dělala v komisi rozhodčích české asociace?

Taky jsem dělala, co mě baví. Ale ten tlak tady, to bylo neuvěřitelné.

Řevnivost, hádky to vám nechybí?

Vůbec ne. Ale všem tady říkám, když budete chtít, zavolejte, udělám přednášku, seminář, není problém. Chtěli to po mně v prosinci, ale to by nemělo takový význam. Liga končila, byly Vánoce, všechno by zapomněli.

Sama do českého profesionálního fotbalu nezasahujete?

Můj svět je ten rozhodcovský, všechno okolo jde mimo mě. Dnes ten svět je především o VAR. Nabídnu se, když vidím, že hoří, že jsou potíže.