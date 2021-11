Jablonecký čahoun Čvančara potvrdil svoji formu i v reprezentaci

Vydařený podzim dál zažívá fotbalový útočník Tomáš Čvančara. Střeleckou formu z jabloneckého klubu si přenesl i do národního týmu do 21 let, kterému gólem zařídil remízu ve Slovinsku.