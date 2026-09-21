Svůj kiks smazal gólem, i tak si Chaloupek vyčítal: Od vymýšlení tu nejsem! Co repre?

Slavia porazila Plzeň 2:1 a před třítýdenní reprezentační přestávkou si upevnila první příčku v tabulce. Má tříbodový náskok před druhým Libercem a dokonce šestibodový před třetí Mladou Boleslaví, kterou však ještě čeká dohrávka na Bohemians. Sedmá Sparta ztrácí osm bodů a nedělní soupeř z Plzně dokonce třináct.
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Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty
Velká propast.
Přitom na hřišti v Edenu poznat nebyla.
„Plzeň přijela výborně takticky připravená a my se do nich dlouho nemohli dostat,“ uznal Chaloupek. „Určitě si ten zápas musíme ještě rozebrat a zlepšit přechod do ofenzivy. Herně to nebylo, co bychom si představovali. Na druhou stranu jsem fakt rád, že jsme utkání nakonec zvládli za tři body.“
Není divu, když právě třiadvacetiletý stoper zhruba po hodině hry nezvykle chyboval. Předskočil Kabonga, sebral mu balon, ale pak dlouho váhal, co s ním. Na půlce hřiště ho čistě odzbrojil Hrošovský, rychle poslal přihrávku nahoru rozběhnutému Memičovi a ten prostřelil brankáře Markoviče.
„Moje chyba. Nerozhodnost. Trvalo mi to,“ kroutil hlavou Chaloupek. „Střetly se mi myšlenky. A když jsem míč ztratil, věděl jsem, že nemůžu faulovat, protože už mám žlutou kartu.“
Kiks napravil za deset minut, kdy mu před bránou soupeře přiťukl míč střídající Provod. Chaloupek sice dvojitý plzeňský blok napoprvé pravačkou nepropálil, pak ale v pádu fikaně levačkou umístil balon k tyči. „Nějak jsem to tam dostal,“ chechtal se Chaloupek a na hřišti v emocích líbal slávistickou hvězdu.
V novém ročníku se trefil poprvé.
V létě o něj stály portugalská Benfica i italské Lazio, se Slavií se ovšem nedohodly na podmínkách obchodu. Chaloupek nazahořkl, právě naopak: „Vím, že mám Slavii pořád co dát a Slavia zase může dát hodně mně.“
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Jednal s Benfikou i Laziem, přesto zůstává. Chaloupek tvrdí: Pořád mám Slavii co dát
Potom, co se po návratu z mistrovství světa déle vracel do optimální fyzické i sportovní formy, je zase tahounem týmu. I když v neděli si kromě chyby před plzeňským gólem vybral ještě jednou slabší chvilku: za stavu 1:1 v roli posledního hráče otálel s odkopem a trefil pouze napadajícího Adua.
„Prováhal jsem správný okamžik,“ vyčítal si. Ale měl kliku, že plzeňský útočník při pokusu o lob trefil Markoviče. Ten stál nohama mimo pokutové území, ale rukou nezahrál. Balon ho zasáhl do tváře a odskákal do zámezí. A Chaloupek si jen úlevně setřel pot z čela.
Nejen pro něj to byla šichta. Slavia se na vítězství nadřela.
„Plzeň za sebou měla náročný program, nepovedený zápas v Evropské lize, zatímco my si mohli přes týden odpočinout. I tak to od nás nebylo ono, nedařilo se nám prorážet jejich blok. Chyběla nám větší odvaha.“
Tu naopak v závěru sebral útočník Tomáš Chorý.
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Měl jsem mžitky před očima, líčil Chorý. I když penaltu nedal, věřil si i na druhou
První penaltu hluboko v nastaveném čase neproměnil. Ale protože ji sudí kvůli předčasnému vběhnutí plzeňského Doskiho do šestnáctky nechal opakovat, dal si vzápětí repete.
„Ukázal mentální sílu. Řekl, že si věří. A já věřil zase jemu,“ kývl Chaloupek, který se už v pondělí bude hlásit na srazu národního týmu. Poprvé pod novým koučem Santim Deniou. Navíc před velkolepými zápasy proti Chorvatsku, Anglii a mistrům světa ze Španělska.
„Začíná nová éra a já jsem zvědavej,“ řekl. „Bude to pro mě první podobný střet s cizinou, takže jsem plný očekávání. Jaký bude náš styl? Co taktická příprava? Navíc ta konfrontace se světovou špičkou. Nejdřív dva zápasy doma v Edenu, pak Španělsko a Anglie ve Wembley. Sen pro každého hráče.“
A nejen pro Chaloupka malá odměna.