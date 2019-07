Costa: V kabině byly emoce. Není to o trenérovi, my hráči musíme makat

„No jo, já vím,“ krčil rameny, když mu novináři chybu z úvodu zápasu připomněli. „Míč mi skočil. To se stane, naštěstí Florin Nita dobře vyběhl a zachránil to.“

Víc ho štval konečný výsledek a hlavně první poločas, který Sparta nezvládla a prohrávala 0:2: „Mohli jsme mít zápas pod kontrolou, měli jsme šance, ale neproměnili je. Je to o efektivitě.“

Jak moc zápas ovlivnil konec prvního poločasu? Neuznaný sparťanský gól a pak hned penalta pro Budějovice?

Důležitý moment. Myslím, že míč byl za čárou, ale rozhodčí řekl, že to byl faul na gólmana. Když to říká, respektuju to. A penalta? Neviděl jsem to dobře, ale rozhodčí mi tvrdil, že byla, v akci bylo i video. On je na hřišti boss, tak to tak asi bylo.

Co jste si říkali o pauze v kabině za stavu 0:2?

Byly tam nějaké emoce, ale hlavně nás trenér povzbudil a říkali jsme si, že musíme dát hlavy nahoru. Druhý poločas už jsme měli pod kontrolou, dali dva góly, škoda, že ne třetí. Trenér nás dobře namotivoval.

Musel křičet?

Bylo to tak nějak normální. Trenér říkal, že musíme bojovat, ať hrajeme jako Sparta. Myslím, že to bylo vidět. Škoda, že jsme nedali i třetí gól.

Remíza je pro Spartu ztráta, zvlášť proti nováčkovi.

Jasně. Může se dít cokoli, ale my jako Sparta chceme vždycky všechny body. Plus je, že druhý poločas jsme opravdu poctivě odmakali. Byl to hodně bojovný výkon, dali jsme dva góly, to jsou pozitiva. Ale nevyhrát, to je vždycky špatně.

Zvlášť, když čelo tabulky vám po třech kolech uteklo už na pět bodů.

Je začátek sezony, ale nahoře chceme být. Mrzí nás to, bolí to, ale dostali jsme se do té situace sami, tak z ní teď sami musíme najít cestu ven. To půjde jen tvrdou dřinou. Není to o trenérovi, ale o nás na hřišti. My musíme makat.

Ale čím to, že vám i proti papírově slabším soupeřům utíkají začátky zápasu? Nejdřív proti Slovácku, teď to samé proti Budějovicím.

Když dáme ze šancí góly, bude všechno jinak. Na tom musíme pracovat, abychom se zlepšili před brankou soupeře. Když dáme první gól, bude to vždycky lepší.

Snažíte se povzbudit útočníka Kozáka, kterému to zatím nestřílí?

Jo, jo. Libor je dobrý hráč, to je vidět, i když nedá gól. Vždycky to odmaká, pracuje, chodí do všech soubojů. Myslím, že to je tak, jak říká trenér: že dá jeden gól a spadne to z něj. Když bude dál takhle pracovat pro tým, tak to přijde. Je na dobré cestě.