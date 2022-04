Costa se vrací do Sparty. Rozlučka před Hradcem, pak z něj bude skaut

Šestatřicetiletý fotbalista původem ze Zimbabwe oficiálně ukončí kariéru v sobotu před domácím zápasem Sparty s Hradcem Králové. Přijde na plochu, bude se loučit s fanoušky na tribunách.

„A to jako sparťan. Klub si vyžádal hráčovu registraci z Polska, kde naposledy působil – a tak bude jako poslední klub v bohaté kariéře Costy zapsaná AC Sparta Praha,“ píše se v prohlášení na stránkách celku.

Costa, který ze Sparty odešel předloňské léto po vypršení smlouvy, naposledy působil v polském Podbeskidzie.

Nyní se vrací, aby se stal součástí skautského oddělení klubu.

„Costy si lidsky velmi vážíme, v posledních letech jsme s ním byli průběžně v kontaktu a bavili se o možnostech spolupráce,“ uvedl generální ředitel František Čupr.

„Má za sebou bohaté hráčské zkušenosti, zároveň velmi dobře zná Spartu a její hodnoty, v České republice se cítí jako doma. Na svoji budoucnost po skončení aktivní kariéry se dlouho chystal, to je bezesporu výhoda,“ doplnil ho sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V posledních letech navíc Costa doma v Zimbabwe vytvořil fotbalovou akademii pro děti a mládež z ghetta, s níž Sparta od jejího vzniku spolupracuje. Kromě toho nyní už bývalý obránce studoval sportovní management na Institutu Johana Cruijffa.

„V životě jsem měl největší radost z fotbalu na dvou místech – na ulici v ghettu a ve Spartě. Proto jsem šťastný, že se s aktivní profesionální kariérou můžu rozloučit právě tady, mezi lidmi, kteří mě mají rádi. S klubem jsem domluveni na tom, že se budu věnovat skautingu,“ poznamenal Costa.

„Srdce mi pořád bude říkat, že chci být na hřišti, ale hlavou jsem už připravený na to, že budu u fotbalu pokračovat v jiné roli. A jsem šťastný, že to bude tady doma na Spartě,“ dodal muž, který v rudém dresu strávil sedm let.

Přišel v létě 2013 z Lubinu a bylo to terno. Stal se oporou mužstva na hřišti, byl oblíbený v kabině. Díky angažmá v Polsku rozuměl češtině a brzy se naučil i obstojně mluvit.

Pro fanoušky se stal miláčkem, i pro svůj později někdy nesmlouvavý styl boje.

Nastupoval na pozici levého obránce, poté i na postu stopera. V lize odehrál 146 utkání, dal devět branek. Další tři desítky zápasů přidal v pohárové Evropě.

Byl jedním ze strůjců titulu i triumfu v českém poháru v roce 2014, stejně tak hrál důležitou roli při cestě do čtvrtfinále Evropské ligy na jaře 2016. Nosíval i kapitánskou pásku.