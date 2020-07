Je to pro mě těžké, ale jako hráč ve Spartě končím. Costa se dojemně loučil

Costovi vypršel kontrakt a klub mu nový nenabídl. I proto, že obránci ze Zimbabwe je už čtyřiatřicet a v poslední době už to z jeho strany nebylo ono. Odchází po sedmi letech.

„Ale jeho příběh ve Spartě dnešním dnem nekončí. Na čas nás opustí, chce ještě hrát v zahraničí, ale doufám, že po konci kariéry se k nám připojí zpátky a bude v klubu působit v jiné než fotbalové roli,“ zdůraznil pro klubový web sportovní ředitel Tomáš Rosický.

V létě 2013 to pro Spartu bylo terno, když Costu získala ze Zaglebie Lubin. Stal se oporou mužstva na hřišti, byl oblíbený v kabině. Díky angažmá v Polsku rozuměl češtině a brzy se naučil i obstojně mluvit.

Pro fanoušky se stal miláčkem, i pro svůj později někdy nesmlouvavý styl boje.

Nastupoval na pozici levého obránce, poté i na postu stopera. V lize odehrál 146 utkání, dal devět branek. Další tři desítky zápasů přidal v pohárové Evropě.

Byl jedním ze strůjců titulu i triumfu v českém poháru v roce 2014, stejně tak hrál důležitou roli při cestě do čtvrtfinále Evropské ligy na jaře 2016.

Nosil kapitánskou pásku.

V posledních letech ho však trápila svalová zranění, což s sebou logicky neslo i pokles formy.

„Já bych zůstal, ale jsem profesionál, takže je třeba rozhodnutí klubu i trenéra respektovat. Chtěl jsem říct, že to s vámi bylo úžasný, nemám slov. Mrzí mě, že končím, ale tak to je. Je to fotbal,“ prohlásil Costa směrem k fanouškům.

„Přeju vám hodně štěstí a doufám, že se ještě uvidíme. Ať se daří, děkuju vám,“ loučil se dojemně a s obtížemi skrýval slzy.

V posledním ligovém ročníku nastoupil k sedmi utkáním v základní sestavě, dvakrát střídal na závěrečnou minutu. Tu úplně poslední odehrál před týdnem v derby na Slavii (0:0). Tam se rozloučil v zápase.

„V průběhu času se stal pravým sparťanem. Je příkladem toho, že i cizinec může být pro Spartu velkým přínosem, pokud má správný charakter a identifikuje se s klubem a jeho hodnotami,“ zdůraznil Rosický. „Přejeme mu to nejlepší a těšíme se, až se k nám vrátí.“

Costa je nyní jedním z řady hráčů, kterým vypršel kontrakt a v klubu v minulých dnech skončili. Spartu opustili turecký obránce Semih Kaya a kamerunský záložník Georges Mandjeck.

Na předčasném rozvázání smlouvy se Sparta domluvila s izraelským křídelníkem Talem Ben Chaimem.

Hostování z Fiorentiny vypršelo mladému českému útočníkovi Martinu Graiciarovi a Sparta oznámila, že dál o jeho služby usilovat nebude.

Naopak chce udržet gabonského středopolaře Guélora Kangu, podle hlasování fanoušků nejlepšího hráče sezony. Nabídla mu novou smlouvu a čeká na jeho vyjádření.

A zájem má dál i o slovenského stopera Dávida Hancka, jemuž rovněž skončilo hostování z Fiorentiny. Sparta jedná o jeho přestupu.