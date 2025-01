Hrál, seděl, vypadl ze hry úplně, vrátil se. Teď slávista Wallem odchází do USA

17:04

Fotbalovou Slavii opouští norský krajní hráč Conrad Wallem. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník míří na roční hostování do Spojených států, kde bude nastupovat za St. Louis City. V klubu ze státu Missouri už působí český záložník Tomáš Ostrák, jenž hrával v Karviné i za reprezentaci do 21 let a působil také v bundesligovém Kolíně nad Rýnem.