Nadávky beru s nadhledem. Rasistická urážka? Jako každá jiná, říká mladý talent

Kdy jste začal pískat?

Před půl rokem. Mám za sebou první jaro v okresních soutěžích na Budějovicku. První zápas v mužích jsem byl na lajně, pak jsem dělal i hlavního. Pískám dospělé i mládež.

Jak jste se k tomu dostal?

Trenéři potřebovali, aby na Dynamu někdo odpískal zápas žáků. Já se přihlásil, zkusil jsem to a úplně mě to chytlo. V dětství jsem si říkal, že by to mohlo být zajímavé. A bylo.

Vnímáte to, co na vás pokřikují hráči nebo fanoušci?

Jo. Ale umím se vžít do pocitů druhého, že často hrají roli emoce a nemyslí to tak, jak to řekne. Po zápase si s hráči podáme ruce a jde se dál.