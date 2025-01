Amputaci mladý gólman Dynama odvrátil, čeká ho ligová premiéra

Vše nakonec dopadlo dobře a příběh 20letého brankáře má šťastný konec. Talentovaný gólman Dynama by měl odchytat sobotní zápas proti Dukle. Byla by to jeho prvoligová premiéra. „Jo, je to hezký příběh,“ přikývne.

Andrew utrpěl zranění loni 27. dubna. „Šel na mě ze strany hráč soupeře, já se roztáhl a míč mě trefil do ruky. Chytal jsem dál, asi v 80. minutě jsem boxoval balon a trefil ho přímo tím prstem. Tím jsem to dodělal. Nahodit zpátky nešel, musel jsem na operaci,“ popisuje.

Po zákroku to na žádné komplikace zprvu nevypadalo. Brankář se vrátil do individuálního tréninku, jenže do rány se dostala infekce. „Reálně mi hrozila amputace. Nakonec to nebylo nutné, ale muselo se čekat, až infekce zmizí a bude jisté, že se nevrátí. Dostal jsem tam šrouby, pak dráty,“ uvádí.

Pro Andrewa to bylo i psychicky náročné období. „Začátek byl těžký. Když jste v nemocnici a hrozí, že vám prst ufiknou, tak to není dobré. Ale už tehdy lidé kolem mě byli smutnější než já. Pro mě nic nekončilo, snažil jsem se myslet do budoucna. Ale i v tom období jsem se o sobě něco dozvěděl. Kdybych byl skleslý, tak mi to nepomůže,“ má jasno.

I bez prstu by případně chtěl chytat dál. „Určitě bych nekončil a nevzdal se. Byla by to nová výzva.“

Na takový scénář naštěstí nedošlo. Od zranění chytal jediný soutěžní zápas s rezervou pražské Dukly 9. listopadu při utkání třetí ligy. A přispěl k výhře 2:1. Teď by si proti stejnému klubu mohl odbýt premiéru v první lize. Trenéři mu dali důvěru, v přípravě toho odchytal z trojice gólmanů nejvíc a zvládl celé zápasy se dvěma druholigovými celky.

„Bylo by to hezké. Pracuji na sobě, cítím se dobře a věřím si. V přípravě jsem chytal hodně, tak by se to nabízelo. Ale chystám se v týdnu normálně, předem s trenéry domluvení nejsme,“ zmiňuje.

Důvěra od staronových trenérů ho těší. Jiřího Lercha se jmenovcem Kladrubským dobře zná, jeho měl ještě v závěru kariéry před sebou jako hráče.

Byť to byla jen příprava, potěšila Andrewa šance i v generálce, kdy si poprvé zachytal na Střeleckém ostrově. „Byl to skvělý zážitek. Cítil jsem i lehkou nervozitu. Pokud budu chytat s Duklou, tak mi start na hlavním stadionu pomůže,“ myslí si.

Pro Jihočechy je to existenční zápas. Svého nejbližšího soka v tabulce potřebují porazit, aby se mu přiblížili na šest bodů a mohli trochu reálněji myslet na záchranu. „Všichni si uvědomujeme, jak se věci mají. Tenhle zápas určí, jak se bude vyvíjet zbytek sezony. Určitě si to uvědomuje také Dukla a doufám, že bude trochu pod tlakem,“ přemítá.