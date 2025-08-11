Chance Liga 2025/2026

Co ukázala repríza finále? Sparta body sbírá, ale pořád má na čem pracovat

David Čermák
  11:01
Není to tak dlouho, co se zabořila oběma nohama do bahnitého dna. Malovala si, jak zbabranou sezonu aspoň částečně zachrání a vyhraje domácí pohár, jenže byla bez šance. Neschopná cokoli vymyslet, reagovat, natož soupeře dráždit nebo snad rovnou přehrávat. Ještě ani čtvrt roku neuteklo od chvíle, kdy fotbalová Sparta ve finále domácího poháru dostala od Olomouce drsnou lekci. V neděli proti stejnému soupeři mohla názorně předvést, kolik toho stihla změnit. Výsledek?
Sparta – Olomouc 1:0, což je skóre, které toho zas tak moc neprozradí.

Statistiky řeknou víc. Hosté ani jednou netrefili bránu, nekopali jediný roh, neprotlačili se do jediné šance, která by stála za řeč. Samozřejmě i proto, že hráli skoro hodinu v deseti: gólman Koutný vystartoval proti Birmančevičovi, předvídal, že sparťanský útočník balon trefí, a ono ne. Míč spadl Koutnému na ruku kousek před vápnem a sudí Pechanec u videa vyčetl: jasná červená!

Ano, Spartě tahle situace zápas zásadně ulehčila. Do té doby sice Sigmu přehrávala, ale bez efektu. Jakmile se uvolnil prostor, už to šlo lépe. Bylo znát, že se Sparta za tři měsíce v lecčem proměnila. Je odolnější, ne tak odevzdaná a vyklepaná, určitě přímočařejší.

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Ale dokonale vyladěná?

To zdaleka ne.

Má ještě víc než měsíc, aby vychytala chyby. Až pak narazí na soupeře, kteří by ji jistě trestali víc než všichni, se kterými se doteď potkala. Přitom přísnější měřítko potřebuje, aby věděla, na čem vlastně je.

Olomouc v neděli mohla mít na Letné na víc, ale vyloučením se sama přiškrtila. Aktobe a Ararat-Armenia, soupeři v předkolech Konferenční ligy, sotva mohli Spartu pořádně proklepnout. V lize škobrtla na úvod v Jablonci, pak se přetahovala s Mladou Boleslaví, dovezla povinné tři body z Pardubic. Pokud nevybouchne v Arménii a v pohárovém play-off přejde (zřejmě) přes lotyšskou Rigu, potká silnější týmy v hlavní fázi.

Ale hlavně musí ustát napěchovaný přelom září a října: hraje doma s Plzní, venku v Ostravě a znovu doma v derby se Slavií. To bude smršť! Sparta v současném stavu by ji nemusela ustát, protože zatím až příliš často pohrdá šancemi.

Třeba střelec Kuchta: proti Olomouci měl dvakrát balon na noze v tutové šanci, dvakrát vybral mizerné řešení. Spartě sice pomáhá neúnavným presinkem, fanoušci mu nadšeně tleskají, když v rohu hřiště doběhne ztracený balon, stihl už ve všech soutěžích zapsat čtyři góly, ale příležitostí měl minimálně na dvojnásobek.

Víc potřebuje Sparta i od Birmančeviče nebo Kairinena, které se staronový kouč Priske trpělivě snaží restartovat.

Minusů pořád najdete spoustu, ale v porovnání s minulou sezonou, kdy byla Sparta jak zpomalený film, je teď mnohem svižnější. Nabízí víc než upocenou a nicneřešící obehrávanou, která většinou končila před vápnem soupeře.

Priske rychle vycítil, že potřebuje hru zjednodušit, aby se hráči dostali do zakončení co nejčastěji a nemuseli k němu složitě hledat cestu.

Jenže kolik toho pořád spálí!

Nemít už zatracovaného kosovského ďábla Rrahmaniho, Sparta by tři body neurvala. Jeho klidem by potřebovali ostatní sparťané naočkovat: všimli jste si, jak famózně vyřešil jedinou gólovou situaci?

Vypadalo to, že ve vápně nemá šanci střelu protlačit přes bránící hráče, ale on si bez nervů počkal na jejich pohyb, balon dvakrát lehce posunul, našteloval na pravačku a rozhodl. Díky němu se Sparta drží ve špici: má stejně bodů jako vedoucí Slavia a senzačně třetí Zlín.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 8:2 10
2. AC Sparta PrahaSparta 4 3 1 0 8:4 10
3. FC ZlínZlín 4 3 1 0 8:4 10
4. MFK KarvináKarviná 4 3 0 1 6:3 9
5. FK JablonecJablonec 4 2 2 0 5:2 8
6. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 8:6 7
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 3:2 7
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 1 2 0 7:3 5
9. FK TepliceTeplice 3 1 0 2 4:6 3
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 0 3 1:6 3
11. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 2 2 2:4 2
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 2 2 4:7 2
13. FK Dukla PrahaDukla 4 0 2 2 1:5 2
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 0 1 2 7:9 1
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
