Naděje z poslední sekundy. Co Bohemians potřebují, aby unikli baráži

Nastavovaly se tři minuty, on dal vyrovnávací střelou z času 92:59 fotbalistům Bohemians naději. Nebýt Petra Hronka, měl by pražský klub baráž jistou. Po remíze 1:1 udržel šanci na to, že se jí vyhne, ale... „Ten gól? Hezké i smutné. Už to totiž nemáme ve svých rukách,“ připomněl záložník.