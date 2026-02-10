Chance Liga 2025/2026

Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

Autor:
  15:09
Pondělní příchod Jhoannera Chavéze znamená, že fotbalová Sparta má v kádru o tři cizince bez statusu občana Evropské unie víc, než kolik jich v jednom zápase může nastoupit. Podobně jsou na tom Slavia, Karviná či Dukla. Naopak Hradec Králové nemá v kádru žádného zahraničního hráče, který by podmínky občana EU nesplňoval.

Sparťanský útočník Albion Rrahmani (vpravo) a Mouhamad Traore z Dukly | foto:  Petr Topič, MAFRA

„V soutěžním utkání v Česku může nastoupit maximálně pět hráčů, kteří nemají pas státu Evropské unie, nepatří mezi kandidátské země nebo mezi země Evropského hospodářského prostoru (EHP),“ říká soutěžní řád fotbalové asociace (FAČR).

Proto v neděli ve Zlíně mohl za Spartu vedle skotského záložníka Irvinga, ekvádorského útočníka Mercada, australského křídelníka Kuola, kosovského hroťáka Rrahmaniho a peruánského ofenzivního hráče Grimalda naskočit také středopolař Mannsverk z Norska, které sice není členem Evropské unie, ale společně s Islandem a Lichtenštejnskem patří do Evropského hospodářského prostoru (EHP). A nezabírá tak pozici mezi „pěti“.

Sparťanský záložník Santiago Eneme.

Sparta má na soupisce mimo občany Evropské unie ještě nigerijského stopera Uchennu, záložníka Enemeho z Rovníkové Guiney, kteří kvůli zranění nebyli k dispozici, a zmíněného Chavéze z Ekvádoru, jehož příchod klub dotáhl až další den. Mimochodem, druhý peruánský reprezentant v týmu Oliver Sonne má rovněž dánský pas, takže se do pětičlenné kvóty cizinců nepočítá.

Až se Uchenna s Enemem uzdraví, musí trenér Brian Priske při skládání mužstva na utkání vzít v úvahu, kolik „cizinců“ mezi dvaadvacet hráčů nominuje.

Může jich být pět v základní sestavě a libovolný počet na lavici, ale ti už stejně nemohou do utkání zasáhnout, takže by jejich nominace postrádala smysl.

Pokud by například Priske či jeho kolegové Jindřich Trpišovský ze Slavie či karvinský Marek Jarolím vybrali do základní sestavy tři hráče mimo Evropskou unii a dalších pět na lavičku, mohli by v průběhu naskočit jen dva. A trenéři by si museli dát pozor, aby do hry neposlali i šestého, čímž by porušili pravidla.

Cizinců ze zemí Evropské unie může nastoupit libovolný počet. Sparta zaměstnává například ještě tři Dány, Fina, Belgičana a dva Slováky.

Za Slavii v letošním ročníku nastoupili čtyři nigerijští hráči Ogbu, Isife, Moses a Suleiman, senegalský obránce Mbodji, jeho krajan Sanyang a Oscar s Teahem z Libérie. Ti všichni jsou i v současném kádru.

Zbývající cizinci jako Cham a Michez jsou občany Evropské unie, byť kořeny mají v Africe.

Sparťanský záložník Kaan Kairinen bojuje o míč se Samsonem Tijanim z Dukly.

Dukla má v kádru sedm hráčů, kteří se počítají mezi pět cizinců mimo Evropskou unii. Tijani s Emekou jsou Nigerijci, Traoré je z Pobřeží slonoviny, Gilbert z Trinidadu a Tobaga, Diallo z Mali, Milla z Kamerunu, Velasquez má mexický a americký pas. A to ještě Cissé, který má kořeny v Pobřeží slonoviny, se narodil v Rakousku.

I v Ostravě, v Pardubicích a Olomouci jdou přes limit, byť například s ghanským obráncem Patrikem Kpozem se v Baníku spíš nepočítá stejně jako v Sigmě s Dellem Israelem.

Trenéři ostatních klubů dilema, kterého cizince nasadit, mít nemusí. Do pětičlenné kvóty se pohodlně vejdou.

Jak to mají ligové kluby s některými cizinci

SPARTA
Mimo EU: Emanuel Uchenna (Nigérie), Jhoanner Chavéz (Ekvádor), Jhon Mercado (Ekvádor), Joao Grimaldo (Peru), Andrew Irving (Skotsko), Santiago Eneme (Rovníková Guinea), Garang Kuol (Austrálie), Albion Rrahmani (Kosovo)
Evropský hospodářský prostor (počítá se do EU): Sivert Mannsverk (Norsko)

SLAVIA
Mimo EU: Igoh Ogbu (Nigérie), Samuel Isife (Nigérie), David Moses (Nigérie), Mubarak Suleiman (Nigérie) Yousoupha Mbodji (Senegal), Oscar Dorley (Libérie), Divine Teah (Libérie), Youssoupha Sanyang (Gambie, Senegal)
Evropská unie: Simon Michez (Kamerun, Senegal i Belgie), Cham (Rakousko)

PLZEŇ
Mimo EU: Samson Dweh (Libérie), Prince Adu (Ghana), Salim Lawal (Nigérie)
Evropská unie: Merchas Doski (Irák i Německo), Cheik Souaré (Guinea i Francie)
Kandidátská země EU: Amar Memič (Bosna)

KARVINÁ
Mimo EU: Aboubacar Traoré (Pobřeží slonoviny), Yahaya Lawali (Nigérie), Emmanuel Ayaosi (Nigérie), Ousmané Condé (Guinea, Pobřeží slonoviny), Ebrima Singhateh (Gambie), Lucky Ezeh (Nigérie), Kahuan (Brazílie), Faycal Konaté (Burkina Faso)
Evropská unie: Sahmkou Camara (Guinea i Francie), Josias Furaha (DR Kongo i Norsko)
Kandidátské země EU: Jevhejij Skyba (Ukrajina)

OSTRAVA
Mimo EU: Pablo Ortiz (Kolumbie), Hamidou Kanté (Senegal), Abdulah Bewene (Nigérie), Patrik Kpozo (Ghana), Abdallah Gning (Senegal), Dennis Owusu (Ghana, Nigérie)
Kandidátská země: Srdjan Plavšič (Srbsko), Eldar Šehič (Bosna)

DUKLA
Mimo EU: Mouhamed Tidjane Traoré (Pobřeží slonoviny), Samson Tijani (Nigérie), Dantaye Gilbert (Trinidad a Tobago), Diego Velasquez (Mexiko, USA), Kevin Prince Milla (Kamerun), Chinonso Emeka (Nigérie), Boubou Diallo (Mali)
Evropská unie: Namory Cissé (Pobřeží slonoviny i Rakousko)
Kandidátská země: Zlatan Šehovič (Srbsko)

LIBEREC
Mimo EU: Aziz Kayondo (Uganda), Toumani Diakité (Pobřeží slonoviny), Qëndrim Zyba (Kosovo), Afolabi Soliu (Nigérie)
Evropská unie: Ange N’Gueassan (Pobřeží slonoviny i Francie), Augustin Drakpe (Togo i Nizozemsko), Ermin Mahmič (Bosna, Rakousko)
Kandidátská země: Haris Berbič (Bosna)

OLOMOUC
Mimo EU: Ahama Ghali (Nigérie), Moses Emmanuel (Nigérie), John Dembe (Uganda), Mohammed Jásir Núr (Egypt), Yunusa Muritala Nigérie), Delle Israel (Nigérie)
Evropská unie: Abdoulaye Sylla (Guinea i Francie)
Kandidátská země: Tihomir Kostadinov (Severní Makedonie), Dario Grgič (Srbsko)

SLOVÁCKO
Mimo EU: Paul Ndubuisi (Nigérie), Alan Marinelli (Argentina), Adonija Ouanda (Pobřeží slonoviny, Kanada), Ousmane Ceesay (Gambie)
Evropská unie: Jonathan Mulder (Izrael i Nizozemsko), Gigli Ndefe (Angola i Nizozemsko)
Kandidátská země: Andrej Stojčevski (Severní Makedonie), Milan Rundič (Srbsko)

PARDUBICE
Mimo EU: Emamnuel Godwin (Nigérie), Abdullahi Tanko (Nigérie), Victor Samuel (Nigérie), Mohammed Yahaya (Nigérie) Muhammed Suso (Gambie), Diego Zarate (Mexiko, USA)
Evropská unie: Jason Noslin (Surinam i Nizozemsko), Ryan Mahuta (DR Kongo i Finsko)
Kandidátská země: Luka Charatašvili (Gruzie), Bogdan Sljubyk (Ukrajina)

BOHEMIANS
Mimo EU: Peter Kareem (Nigérie), Benson Sakala (Zambie), Mathews Banda (Zambie), Djibril Sosseh (Gambie), Jusúf Hilál (Bahrajn)
Kandidátská země: Milan Ristovski (Severní Makedonie)

JABLONEC
Mimo EU: Lamine Jawo (Gambie), Nelson Okeke (Nigérie), Béni Makouana (Kongo)
Evropská unie: Nassim Innocenti (Burkina Faso i Francie), Alexis Alegué (Kamerun i Francie)
Kandidátská země: Nemanja Tekijaški (Srbsko), Eduard Sobol (Ukrajina), Samuel Obinaya (Ukrajina), Vakchtang Čanturašvili (Gruzie)

TEPLICE
Mimo EU: Emmanuel Fully (Libérie), John Auta (Nigérie), Benjamin Nyarko (Ghana)

ZLÍN
Mimo EU: Cletus Nombil (Ghana), Stanley Kanu (Nigérie)
Evropská unie: Joss Didiba (Kamerun i Itálie), Stanislav Petruta (Moldavsko i Česko)

MLADÁ BOLESLAV
Mimo EU: Solomon John (Nigérie)
Evropská unie: Jetmir Haliti (Kosovo i Švédsko)

HRADEC KRÁLOVÉ
Mimo EU: nikdo

Vstoupit do diskuse
Témata: Evropská unie

22. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, trefil se také Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

Holoubek už není trenérem Dukly. Poslední tým fotbalové ligy náhradu teprve oznámí

David Holoubek, trenér fotbalistů Dukly

Do jarní části vstoupila dvěma porážkami a klesla na poslední místo. I proto fotbalová Dukla mění trenéra. Končí David Holoubek, jenž k týmu přišel loni v létě, a s ním také jeho asistent Dominik...

10. února 2026  15:38

Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

Sparťanský útočník Albion Rrahmani (vpravo) a Mouhamad Traore z Dukly

Pondělní příchod Jhoannera Chavéze znamená, že fotbalová Sparta má v kádru o tři cizince bez statusu občana Evropské unie víc, než kolik jich v jednom zápase může nastoupit. Podobně jsou na tom...

10. února 2026  15:09

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Karvinští fotbalisté hledají střelce. Sázejí na mladého a neklidného Nigerijce

Karvinský útočník Lucky Ezeh hlavičkuje mezi obránci Plzně Václavem Jemelkou a...

Útočník fotbalistů MFK Karviná Lucky Ezeh se do šancí dostává, leč neproměňuje je. Proti Plzni byl ve třech nadějných situacích, v sobotu proti Teplicím nejméně v jedné. Karvinští oba dosavadní duely...

10. února 2026  12:52

Kovář poprvé za Eindhoven nechytal. Ohrozí zranění jeho účast v baráži?

Brankář Matěj Kovář zpracovává saudskou střelu.

Jednička fotbalové reprezentace Matěj Kovář je sedm týdnů před semifinálovým utkáním baráže o postup na mistrovství světa 2026 zraněný. „Vyšetření ukázala, že Matěj utrpěl jen drobné zranění. Jeho...

10. února 2026  11:54

Ostříhá se konečně? Vlasatý fanda United potřebuje jednu výhru, proti bude i Souček

Frank Ilett se narodil v Oxfordu a žije ve Španělsku. Ale od dětství fandí...

S velkou pravděpodobností jste o něm za ten necelý rok a půl slyšeli. Frank Ilett, fanoušek fotbalistů Manchesteru United, se proslavil sázkou, že si neostříhá vlasy, dokud jeho tým nevyhraje pět...

10. února 2026  11:45

Posily se Baníku vyplácejí. Gning a Jurečka dali už tři góly, Jedlička je oporou v brance

Václav Jurečka (v modrém) z Baníku Ostrava a Ghali Abubaker Ahmed z Olomouce...

Počtvrté v tomto prvoligovém ročníku udrželi fotbalisté Baníku Ostrava čisté konto. Důležitější však je jejich sobotní výhra 2:0, navíc nad ambiciózní Sigmou Olomouc. A ostravský trenér Tomáš Galásek...

10. února 2026  11:01

Hrál s hvězdným Aubameyangem, teď posílil Ústí. S ním i tandem z Dukly

Teplice, 6. 2. 2026, FK Viagem Ústí nad Labem - Kladno, fotbalová příprava. ...

Ve fotbalové reprezentaci Gabonu potkal hvězdného Pierra-Emericka Aubameyanga, teď má Alan Do Marcolino, útočník s parametry basketbalisty, střílet góly za druholigový ústecký Viagem. Patří mezi...

10. února 2026  10:39

Exkurze Sparta. Na zápas fotbalistek na Letné se chystá přes šest tisíc dětí

Fotbalistky Sparty hrají domácí zápasy na Proseku, nyní se představí na Letné v...

Výjimečný zápas si zaslouží výjimečnou kulisu. Fotbalistky Sparty bude ve středu od 12:00 ve čtvrtfinále Evropského poháru proti Austrii Vídeň podporovat na pražské Letné několik tisícovek fanoušků....

10. února 2026  7:11

Další Jihoameričan ve Spartě. Z elitního klubu Francie přichází obránce Chávez

Jhoanner Chávez, nová posila sparťanských fotbalistů, v barvách RC Lens.

Další posila fotbalové Sparty z jedné z elitních pěti evropských lig: na hostování do konce ročníku přichází ekvádorský reprezentační levý obránce Jhoanner Chávez z Racingu Lens, druhého týmu...

9. února 2026  19:17,  aktualizováno  20:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...

Minulý týden, v den svých jedenačtyřicátých narozenin, poslal do světa fotografii z tréninku i se dvěma srdíčky v klubových barvách. Ale jinak už Cristiana Ronalda na hřišti přes týden nikdo neviděl....

9. února 2026  18:03

Čistý, hrajte dál. Pardubický Godwin na Bohemians být vyloučen neměl

Obránce Bohemians Milan Havel se snaží prodrat k zakončení v utkání s...

Chyba rozhodčích, která postižené mužstvo o body nepřipravila. Pardubický obránce Emmanuel Godwin v úvodu ligového utkání na Bohemians neměl být vyloučen. „Jeho zákrok nebyl přestupkem,“ oznámila...

9. února 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.