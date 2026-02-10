Když jsou cizinci nad limit. Sparta, Slavia, Dukla i Karviná musí před zápasy počítat

„V soutěžním utkání v Česku může nastoupit maximálně pět hráčů, kteří nemají pas státu Evropské unie, nepatří mezi kandidátské země nebo mezi země Evropského hospodářského prostoru (EHP),“ říká soutěžní řád fotbalové asociace (FAČR).
Proto v neděli ve Zlíně mohl za Spartu vedle skotského záložníka Irvinga, ekvádorského útočníka Mercada, australského křídelníka Kuola, kosovského hroťáka Rrahmaniho a peruánského ofenzivního hráče Grimalda naskočit také středopolař Mannsverk z Norska, které sice není členem Evropské unie, ale společně s Islandem a Lichtenštejnskem patří do Evropského hospodářského prostoru (EHP). A nezabírá tak pozici mezi „pěti“.
Sparta má na soupisce mimo občany Evropské unie ještě nigerijského stopera Uchennu, záložníka Enemeho z Rovníkové Guiney, kteří kvůli zranění nebyli k dispozici, a zmíněného Chavéze z Ekvádoru, jehož příchod klub dotáhl až další den. Mimochodem, druhý peruánský reprezentant v týmu Oliver Sonne má rovněž dánský pas, takže se do pětičlenné kvóty cizinců nepočítá.
Až se Uchenna s Enemem uzdraví, musí trenér Brian Priske při skládání mužstva na utkání vzít v úvahu, kolik „cizinců“ mezi dvaadvacet hráčů nominuje.
Může jich být pět v základní sestavě a libovolný počet na lavici, ale ti už stejně nemohou do utkání zasáhnout, takže by jejich nominace postrádala smysl.
Pokud by například Priske či jeho kolegové Jindřich Trpišovský ze Slavie či karvinský Marek Jarolím vybrali do základní sestavy tři hráče mimo Evropskou unii a dalších pět na lavičku, mohli by v průběhu naskočit jen dva. A trenéři by si museli dát pozor, aby do hry neposlali i šestého, čímž by porušili pravidla.
Cizinců ze zemí Evropské unie může nastoupit libovolný počet. Sparta zaměstnává například ještě tři Dány, Fina, Belgičana a dva Slováky.
Za Slavii v letošním ročníku nastoupili čtyři nigerijští hráči Ogbu, Isife, Moses a Suleiman, senegalský obránce Mbodji, jeho krajan Sanyang a Oscar s Teahem z Libérie. Ti všichni jsou i v současném kádru.
Zbývající cizinci jako Cham a Michez jsou občany Evropské unie, byť kořeny mají v Africe.
Dukla má v kádru sedm hráčů, kteří se počítají mezi pět cizinců mimo Evropskou unii. Tijani s Emekou jsou Nigerijci, Traoré je z Pobřeží slonoviny, Gilbert z Trinidadu a Tobaga, Diallo z Mali, Milla z Kamerunu, Velasquez má mexický a americký pas. A to ještě Cissé, který má kořeny v Pobřeží slonoviny, se narodil v Rakousku.
I v Ostravě, v Pardubicích a Olomouci jdou přes limit, byť například s ghanským obráncem Patrikem Kpozem se v Baníku spíš nepočítá stejně jako v Sigmě s Dellem Israelem.
Trenéři ostatních klubů dilema, kterého cizince nasadit, mít nemusí. Do pětičlenné kvóty se pohodlně vejdou.
Jak to mají ligové kluby s některými cizinci
