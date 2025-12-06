Slavia vyhrála 2:1 a je půlmistrem, Chytil se sedmi góly spolu s Tomášem Chorým jejím prozatím nejlepším střelcem.
„Mám radost. Jedno období neměl dobré, což se stane každému hráči, my mu ale věřili, celý tým. On sám sobě taky. Ve velkých zápasech potvrdil, že je hráčem pro Slavii. A dneska znova,“ blahořečil ho Trpišovský.
Odchovanec olomoucké Sigmy se po přestávce nejprve dobře odpoutal od soupeřů v malém vápně a zblízka doklepl, pak proměnil penaltu. „Věřil jsem si, že ji dám. Vzal jsem si míč a nikdo nic nenamítal,“ líčil hráč, který se už v prvním poločase ocitl ve třech šancích. Jako by se soupeři točil film Chyť mě, když to dokážeš.
Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit
„Ono to tak bývá, že když jste pracovití a děláte pro tým maximum, jste v těch klíčových situacích. A když nejste pracovití, míče se odráží od vás. Mojma nesešel z cesty a jeho snaha se odměňuje gólově. Když si to promítnete, dává strašně důležité góly, vítězné nebo ty, které nás dostávají do hry,“ vyzdvihl Trpišovský autora 25 ligových branek v minulých dvou sezonách.
Zatímco proti Slovácku kooperoval na hrotu s Chorým, v Teplicích kvůli nemoci vytáhlého útočníka dostal jiného parťáka. Erika Prekopa, posilu z Baníku Ostrava ještě bez gólového zářezu za sešívané.
„Preky odehrál dobrý zápas,“ chválil ho Chytil. „Měl šanci, škoda, že ji nedal. Přál jsem mu gól, aby to protrhl. Hrálo se mi s ním v pohodě. Jsme na sebe všichni zvyklí, jsme nějakou dobu pospolu. Víme, co můžeme od spoluhráče očekávat. Nebyl problém.“
Hrdina Slavie se stal nejpilnějším střelcem zápasu, jeho účet zněl: šest ran, tři na branku, tři mimo ni, dvě z nich hlavou, pět z vápna, jedna zpoza něj. Přitom když viděl, že po roce musí jeho tým zase do Teplic v mrazivém prosinci, zhrozil se. Loni Slavia na Stínadlech zakopla.
Střelci Slavie v letošní první lize
7 – Chorý, Chytil, 4 – Kušej, 3 – Zafeiris, Provod, 2 – Vorlický, Schranz, Bořil, Chaloupek, 1 – Sanyang, Vlček, Holeš, Douděra
„Mysleli jsme na to. Připravovali jsme se, že zápas bude těžký, ať kvůli zimě, nebo hřišti. Ale to je pro oba stejné. Důležité bylo správné nastavení hlavy a také, že jsme neuhýbali ze soubojů,“ usoudil Chytil.
„Byli jsme nebezpeční už v první půli a říkali si, že v tom musíme pokračovat, že gól stejně přijde. Po kontaktní brance jsme trošku znervózněli, ale věřil jsem v naši sílu. Zápas asi úplně krásný na koukání nebyl, ale na takovém hřišti extra moc předvést nejde, když vedete balon a on vám skočí na koleno.“
Slavia prolomila teplické prokletí, Stínadla dobyla po čtyřech letech. I kvůli špatné bilanci se skláři vypsal klubový šéf Jaroslav Tvrdík speciální vítězné prémie do kabiny. „Jaké byly, to si asi necháme pro sebe, nebudeme to nikde ventilovat. Ale nevyhrálo se tady dlouho, takže bylo důležité to v Teplicích po takové době zvládnout,“ osvětlil Chytil důvod pro extra motivaci.
Teplice - Slavia 1:2, Chytil dal opět dva góly, domácí v závěru jen snížili
Tvrdíkův bonus aktivovaly právě góly šestadvacetiletého reprezentanta. „Vypadá skvěle. Góly svítí, ale i jeho práce, souboje, které uhrává. A běžecky je na tom výborně. Je to hráč, který, když máme míč, je v nabídce a dá se o něj opřít. A když míč nemáme, neustále pracuje, abychom ho získali zpátky,“ básnil Trpišovský. „Já mám rád boxové hráče, on je v tom prostoru silný, umí se odpoutat a situaci dohrát.“
V úterním utkání Ligy mistrů na stadionu Tottenhamu by se to šiklo také. „Zápas bude odlišný než páteční, úplně jiné hřiště i styl hry,“ odtušil Chytil. „Musíme dobře zregenerovat, letíme v neděli. Takže z Teplic rychle domů, spánek, sauna, studená voda, v sobotu se zase potkáme a budeme se chystat na Tottenham.“
Nachytá Chytil i vítěze Evropské ligy?