Chance Liga 2025/2026

Chytal ve Slovácku, teď jej chce s Artisem o ligu připravit. Cíl máme jasný, tvrdí Borek

  9:22
Podzim odchytal ve Slovácku. Teď se ho bude snažit Jiří Borek připravit o první ligu v bráně brněnského Artisu, kam v zimě z Uherského Hradiště jako nechtěný přestoupil. „Je to pro mě specifické, ale beru to už jako minulost a teď se soustředím jen na úspěch Artisu. Návrat na stadion bude mít svoje kouzlo, ale náš cíl je jasný – Slovácko porazit a vybojovat postup do první ligy,“ vzkázal svému bývalému klubu před barážovým dvojutkáním.
Jiří Borek ještě coby gólman Slovácka. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Osobní vazby s bývalými spoluhráči třiadvacetiletý Borek nepřetrhal, ale momentálně je dal k ledu.

Ve Slovácku na podzim zažil dva trenéry. Pod Janem Kameníkem začal jako dvojka, při zranění jedničky Milana Heči odehrál šest zápasů, dvakrát vychytal nulu, ale ani jednou z toho nebylo vítězství. A když přišel nový kouč Roman Skuhravý, proseděl zbytek podzimu na lavičce náhradníků.

„Chvíli jsem tam pod trenérem Skuhravým byl a líbí se mi styl, kterým se teď prezentují. Určitě se to zvedlo. Oproti začátku sezony je tam posun,“ všiml si Borek slováckého progresu, který už ale sledoval z Brna.

Trenér Kameník, barážový specialista: Druholigista dříve nebo později uspěje

„Začátek na Slovácku byl zajímavý, ale nedostal jsem se do brány tak, jak jsem chtěl. Postupně to směřovalo k odchodu,“ přiznal.

Z hráčů, kteří Hradiště v zimě posílili, ho nejvíce zaujal kanadský křídelník Ouanda. „Jeho rychlost je velká zbraň. Může být hodně nebezpečný, takže se ho budeme snažit zastavit a ideálně mu ani nedovolit se rozběhnout,“ radí Borek.

Že se s řadou protihráčů vzájemně dobře znají, neřeší. Ještě v pondělí netušil, zda bude ve středu chytat.

Brankář Jiří Borek ze Slovácka rozehrává v utkání proti Spartě.

„Jsem připravený. Rozhodnutí je na trenérovi,“ podotkl Borek.

A také na zdravotním stavu Tomáše Holého, který na poslední čtyři zápasy přepustil místo v zahajovací sestavě Borkovi. „Jsem rád, že tu je. Má zkušenosti třeba z Anglie, což je pro mě velká škola. Ze začátku jsme si na sebe chvíli zvykali, protože byl zraněný a netrénovali jsme spolu tolik, ale teď všechno funguje, jak má,“ shrnul Borek vzájemnou spolupráci.

Artis sází proti Slovácku na zkušenost. Chceme překvapit, tvrdí Nádvorník

Druhou ligu poznal už při předchozím hostování ve Vyškově, potažmo v Drnovicích, kde jihomoravský klub hrával svoje domácí zápasy.

„Musím říct, že Vyškov a Artis se nedají srovnávat. Tady je to na druholigové poměry velmi dobré. Slovácko má výhodu stability v první lize, takže má zázemí dlouhodobě vybudované. V Artisu se ještě některé věci dolaďují, ale jako hráč si rozhodně nemám na co stěžovat,“ oceňuje Borek podmínky v exlíšeňském klubu, který deklaruje ty nejvyšší ambice. „Tlak je v každém zápase, tady je možná o něco větší.“

