Chytal ve Slovácku, teď jej chce s Artisem o ligu připravit. Cíl máme jasný, tvrdí Borek

Osobní vazby s bývalými spoluhráči třiadvacetiletý Borek nepřetrhal, ale momentálně je dal k ledu.
Ve Slovácku na podzim zažil dva trenéry. Pod Janem Kameníkem začal jako dvojka, při zranění jedničky Milana Heči odehrál šest zápasů, dvakrát vychytal nulu, ale ani jednou z toho nebylo vítězství. A když přišel nový kouč Roman Skuhravý, proseděl zbytek podzimu na lavičce náhradníků.
„Chvíli jsem tam pod trenérem Skuhravým byl a líbí se mi styl, kterým se teď prezentují. Určitě se to zvedlo. Oproti začátku sezony je tam posun,“ všiml si Borek slováckého progresu, který už ale sledoval z Brna.
„Začátek na Slovácku byl zajímavý, ale nedostal jsem se do brány tak, jak jsem chtěl. Postupně to směřovalo k odchodu,“ přiznal.
Z hráčů, kteří Hradiště v zimě posílili, ho nejvíce zaujal kanadský křídelník Ouanda. „Jeho rychlost je velká zbraň. Může být hodně nebezpečný, takže se ho budeme snažit zastavit a ideálně mu ani nedovolit se rozběhnout,“ radí Borek.
Že se s řadou protihráčů vzájemně dobře znají, neřeší. Ještě v pondělí netušil, zda bude ve středu chytat.
„Jsem připravený. Rozhodnutí je na trenérovi,“ podotkl Borek.
A také na zdravotním stavu Tomáše Holého, který na poslední čtyři zápasy přepustil místo v zahajovací sestavě Borkovi. „Jsem rád, že tu je. Má zkušenosti třeba z Anglie, což je pro mě velká škola. Ze začátku jsme si na sebe chvíli zvykali, protože byl zraněný a netrénovali jsme spolu tolik, ale teď všechno funguje, jak má,“ shrnul Borek vzájemnou spolupráci.
Druhou ligu poznal už při předchozím hostování ve Vyškově, potažmo v Drnovicích, kde jihomoravský klub hrával svoje domácí zápasy.
„Musím říct, že Vyškov a Artis se nedají srovnávat. Tady je to na druholigové poměry velmi dobré. Slovácko má výhodu stability v první lize, takže má zázemí dlouhodobě vybudované. V Artisu se ještě některé věci dolaďují, ale jako hráč si rozhodně nemám na co stěžovat,“ oceňuje Borek podmínky v exlíšeňském klubu, který deklaruje ty nejvyšší ambice. „Tlak je v každém zápase, tady je možná o něco větší.“