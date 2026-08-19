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Chtěl by hrát víc, ale... Hořkost necítím, ve Spartě přijmu cokoli, líčí Kadeřábek

Dominik Duffek

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Třiatřicetiletý krajní obránce Pavel Kadeřábek po skončení smlouvy v Hoffenheimu, kde působil deset let, se vrátil do Sparty. | foto: www.sparta.cz

Ač do utkání nezasáhl a na závěrečnou děkovačku přišel v krémovém tričku a teniskách, společně s dalšími spoluhráči se po utkání s Teplicemi (4:1) postavil za Matěje Juráska před sparťanským kotlem. A byl to právě Pavel Kadeřábek, kdo po usmíření s ultras nakonec opět rozjížděl chorály.

I když ze zdravotních důvodů chyběl v nominaci, jeho parťáci ho na trávníku cítili. „Jsem připravený na jakoukoli roli. Když to nebude na hřišti, tým podpořím jakkoli jinak,“ líčil zkušený pravý bek, který se vrátil do Sparty před rokem po desetiletém angažmá v Německu.

Během jara byl v základu jen šestkrát, v nové sezoně naskočil zatím dvakrát. „Samozřejmě nemůžu říct, že mě to sportovně neštve, protože každý chce hrát. Ale nemám to nikomu vůbec za zlé. Prostě vím, že příležitost dostává někdo lepší,“ zdůraznil při rozhovoru před sezonou.

Pro vás novináře je to práce, vy to možná vidíte jinak, což je normální. Mně osobně ale vadí, že se dnes každý vyjadřuje ke všemu a novinařina se občas smrskává jen na honbu za emočními výkřiky.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 4 3 1 0 12:3 10
2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 2 0 9:5 8
4. FC Slovan LiberecLiberec 4 2 1 1 5:3 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 4 2 1 1 7:6 7
7. FK TepliceTeplice 4 2 1 1 10:10 7
8. AC Sparta PrahaSparta 4 2 0 2 8:7 6
9. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
11. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
13. SK Artis BrnoArtis Brno 4 0 1 3 4:8 1
14. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 3:7 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 4 0 1 3 3:9 1
16. FC ZlínZlín 4 0 0 4 3:9 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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