Chance Liga 2025/2026

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Autor:
  17:18
Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris odehraje v dresu úřadujícího českého šampiona podzimní část sezony a poté přestoupí do PAOK Soluň. „Ano, nalezli jsme řešení výhodné pro všechny strany. Zafi si se Slavií zahraje Ligu mistrů, od ledna pak za PAOK,“ oznámil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík objímá řeckého záložníka Christose Zafeirise po podpisu nové smlouvy. | foto: www.slavia.cz

Chci odejít, chci zůstat, chci odejít.

Dvaadvacetiletý středopolař sice úplně svého nedosáhl, ale nakonec se dohodl na kompromisu. O něm přišla první informace z Řecka během středečního odpoledne, o necelé dvě hodiny později ji potvrdil i Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Slavia, její fanoušci, Zafeiris i PAOK Soluň tak mají jasno.

Když v sobotním ligovém utkání v Jablonci nebyl v základní sestavě a do hry nenaskočil ani v průběhu zápasu, který se Slavii nepovedl, bylo jasné, že se kolem Zafeirise děje něco vážného.

Proč nehrál Zafeiris, jehož chtějí v Řecku? Trpišovský: Nebyl nachystaný mentálně

„Nebyl připravený mentálně,“ prohlásil po remíze 1:1 trenér Jindřich Trpišovský. „Do zápasu potřebujeme hráče, který je správně nastavený. Po domluvě s ním to prostě takhle dopadlo. Je to lepší, než kdyby hrál a nepředvedl stoprocentní výkon.“

Během jara to směřovalo k tomu, že řecký záložník v letním přestupním termínu Slavii opustí. Zájem měl největší a nejúspěšnější řecký klub Olympiakos Pireus, ale jelikož nabídka vůbec nesouzněla s požadavky Slavie, nebylo pořádně co řešit.

A tak v červnu podepsal s pražským klubem novou smlouvu do léta 2028 a řekl, že chce zůstat a hrát Ligu mistrů, která slávisty čeká. „Jsme s ním dohodnutí a v tom přestupním období ho neprodáme za jakoukoli nabídku.“

Zafeiris podepsal se Slavií na další dva roky. Klub pro mě hodně znamená, říká

Jenže během léta se do hry vložil PAOK, nabídku vylepšil, ale pořád ne dost. Klubový šéf Tvrdík oznámil, že Zafeiris v letním přestupovém období neodejde.

V úvodních čtyřech kolech nastoupil v základní sestavě a s výjimkou závěrečné fáze rozhodnutého duelu na Bohemians, absolvoval všechny minuty. Jenže pak zase změna, v Jablonci proseděl utkání na lavici.

Sen? Přiblížit se Messimu. Slávista Zafeiris o dětství v Řecku i stážích v Anglii

Tvrdík nejdřív na sociálních sítích napsal, že na Zafeirise tlačí rodina, aby se vrátil domů. Poté svůj status smazal.

V dalších dnech však nakonec došlo k dohodě všech stran. Podle informací řeckých médií zaplatí PAOK přibližně 10 milionů eur, v přepočtu asi čtvrt miliardy korun. Slavia navíc dostane další miliony v případě, že se naplní dojednané bonusy.

Zafeiris přišel do Slavie v lednu 2023 z norského Hagesundu, odehrál za ni dosud 104 utkání, dal třináct branek a u dalších dvanácti si připsal asistenci.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

6. kolo

Kompletní los

5. kolo

3. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - FK Pardubice

23. 8. • 20:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 2 2 1 12:5 8
8. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 3 10:16 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Zafeiris má jasno. Podzim ve Slavii, pak PAOK Soluň. Našli jsme řešení, řekl Tvrdík

Ještě půl roku a sbohem Slavie. Řecký fotbalový reprezentant Christos Zafeiris odehraje v dresu úřadujícího českého šampiona podzimní část sezony a poté přestoupí do PAOK Soluň. „Ano, nalezli jsme...

20. srpna 2025  17:18

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia lovila v druhé lize, odejde Kairinen do Německa?

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

20. srpna 2025  17:16

Slavia vítá posilu z druhé ligy. Zaujal ji senegalský obránce Mbodji z Jihlavy

V jihlavském dresu odehrál pouhých šest zápasů a už se stěhuje na jednu z největších adres v Česku. Ke slávistickým fotbalistům se přidává jedenadvacetiletý senegalský obránce Youssoupha Mbodji, ...

20. srpna 2025  17:11

Zkuste mého bratrance, je fakt dobrý! Jak si největší podfukář zahrál Premier League

Možná teď opravdu oslaví šedesátiny. A možná taky ne. Co vlastně můžete věřit člověku, který díky drzé lsti přes noc proklouzl z osmé ligy do Premier League a když všechno prasklo, vypařil se? Ali...

20. srpna 2025  16:33

Koště a lopata. Ústečtí fotbalisté vyrazí uklízet město. Do Mojžíře, směje se Čítek

Koště, nebo lopata? Když má fotbalový obránce Vojtěch Čítek říct, s čím mu to půjde lépe, vypálí: „Nohama!“ Teď však bude potřebovat i ruce, druholigový Viagem chce pomoct, aby město Ústí nad Labem...

20. srpna 2025  16:01

Celje - Baník: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou poslední překážku v boji o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Soupeřem v play off mu je slovinský tým NK Celje. Kde můžete jejich první zápas sledovat živě v...

20. srpna 2025

Riga bude asi nejtěžší soupeř, tuší Priske. Kairinenův odchod nevyloučil

Momentálně táhnou sparťanští fotbalisté sérii sedmi vítězství a o víkendu se posunuli na první místo v tabulce. „Ale ještě jsme nic nevyhráli, nemáme trofej a nejsme ani v hlavní fázi Konferenční...

20. srpna 2025  14:59

Zkrat a tři góly za dvacet minut, Rangers pak vypískali. Katastrofa, soudí expert

Jestli jste tu hrubku viděli, možná se rozzuřeným fanouškům ani nedivíte. Nasser Djiga, stoper fotbalových Rangers, ukázkově vypustil souboj s útočníkem s tím, že pro míč už dobíhá brankář Jack...

20. srpna 2025  14:20

Isak dál bojuje s Newcastlem. Porušili jste slib, stěžuje si hráč. Klub ho prodat odmítá

Každé léto se někdo takový objeví. Hráč, co si chce za každou cenu vynutit přestup. Fotbalista, který se odmítá připojit ke spoluhráčům a týmu, kde má stále platný kontrakt. Letos trucuje Alexander...

20. srpna 2025  12:30

Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec Viagemu

Překreslete mapu republiky! Tedy tu fotbalovou. Prvoligové Teplice vymyslely pro své fanoušky modré tričko, na kterém je vyobrazený Teplický fotbalový kraj. Rozpíná se až za hranice Ústeckého kraje....

20. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Baník vítá zpět Plavšiče, vytoužená posila však v pohárové kvalifikaci nepomůže

Fotbalová Ostrava vítá vytouženou posilu. Po dvou letech se do klubu vrací srbský krajní záložník Srdjan Plavšič, který přichází zatím na roční hostování. „Nebylo vůbec jednoduché ho sem přivést,...

20. srpna 2025  10:43

Čas na vysněný přestup? Sparta řešila nabídku na Kairinena z bundesligy

O jeho odchodu se mluví dlouho, teď může mít sparťanský záložník Kaan Kairinen namířeno do bundesligy. Finský reprezentant se během minulé sezony netajil tím, že by si v Česku rád vykopal lepší...

20. srpna 2025  10:41

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.