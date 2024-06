Mladý reprezentant Kabongo už patří Plzni, s Viktorií podepsal čtyřletý kontrakt

Člen reprezentačního výběru do 21 let Kabongo před čtyřmi roky odešel do Lommelu z pražské Sparty. Poslední rok a půl strávil na hostování v Podbrezové ve slovenské lize. Nyní zamířil do Plzně. „Jsme rádi, že se vše podařilo dotáhnout a Christophe se stal hráčem Viktorie,“ uvedl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

„Jde o rychlostního ofenzivního hráče, který je navíc velmi variabilní. Sledovali jsme pozorně jeho výkony jak na Slovensku, tak i při zápasech české jedenadvacítky a hodně nás zaujal. Vidíme v něm do budoucna obrovský potenciál,“ doplnil k plzeňské posile.

Kabongo označil angažmá ve Viktorii za obrovskou výzvu. „Sledoval jsem její výkony v pohárové Evropě a udělala na mě dojem. Teď budu chtít přispět k dalším úspěchům,“ řekl fotbalista, který má v dresu „Lvíčat“ bilanci šesti zápasů a čtyř branek.