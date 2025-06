Český reprezentant Christophe Kabongo (vpravo) během utkání výběru do 21 let proti Islandu. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Nyní je zpět v přípravě na novou sezonu a ve středu nechyběl na hřišti ani ve druhém přátelském duelu proti Českým Budějovicím. Po roce Kabongo znovu bojuje o místo v základní jedenáctce.

„Konkurence v Plzni je veliká, ale já ji potřebuji k tomu, abych dosáhl nejvyšších cílů,“ říká.

Splnilo i druhé utkání to, co jste od něj očekávali?

Chtěli jsme vyhrát, takže s výsledkem 2:0 panuje spokojenost. Myslím, že i přes velké vedro jsme utkání fyzicky zvládli, což je důležité. Není to jednoduché, obzvláště pro mě, když se vracím po tak dlouhé době. Ale třeba Rafiu (Durosimni) byl také zraněný, takže to má podobně.

Po zranění už se cítíte dobře?

Ano, koleno drží, takže jsem v pohodě. Velký dík patří fyzioterapeutům a také mojí rodině, která mne podporovala. Cítím se rozhodně lépe, než minulé léto. Chci se dostat co nejdříve do formy a pomáhat týmu.

Jste nyní v podobné pozici jako před rokem, když jste do Plzně přicházel?

Za ten rok jsem víc poznal kluky v kabině i všechno kolem klubu. Skoro deset měsíců jsem nemohl dělat práci, kterou miluju, což bylo hrozné. Ale myslím, že hlavně psychicky mě to posunulo.

Prožil jste během rekonvalescence i nějakou krizi?

Měl jsem hodně těžkých chvil, ale já beru život takový, jaký je. Přicházejí výzvy, které mám v podstatě rád. Řekl jsem si, přišlo zranění, ok, ale já se vrátím ještě silnější. V životě i ve fotbale mám vždycky ty nejvyšší cíle.

Vinou zranění jste přišel o Euro do 21 let, mrzí to?

Já se vrátil ještě před začátkem Eura, ale s lidmi kolem mě a také s rodinou jsme vyhodnotili, že nejlepší pro mě bude absolvovat fyzickou přípravu v Plzni. Potřeboval jsem delší herní odpočinek a tohle bylo nejlepší řešení.