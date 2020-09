Potřeboval jsem už ostrý zápas, říká karvinský záložník Herc

Za nový tým dosud odehrál dva celé zápasy. Po poháru v Ostravě s Hlubinou (6:0) ho trenér Juraj Jarábek v neděli poprvé od začátku postavil i v lize proti Liberci, kde Karvinští uhráli remízu 1:1.

„Pořád tady nejsem dlouho, takže jsem rád, že mi trenér Jarábek dal šanci,“ podotkl Herc, který si už cenil i dvou minut, které odehrál hned v prvním kole v Opavě (2:1).

Pomohlo vám, že před ligovým utkáním v Liberci jste nastoupil v poháru?

Určitě. Pro každého je lepší hrát než jen trénovat. Byl jsem rád, že si Hlubina na rozdíl od mnohých klubů z nižších soutěží nechala udělat testy na covid a utkání nevzdala. Obzvlášť pro mě to bylo dobré. V Plzni jsem toho moc neodehrál, kvůli koroně nám odpadla i reprezentační akce, takže jsem se konečně naplno zapojil do ostrého zápasu.

V minulých dvou utkáních jste hrál pod hrotem, uprostřed zálohy i jakéhosi volného hráče. Jaký je váš oblíbený post na hřišti?

Taková ta volná pozice mi vyhovuje nejvíc, ale kam mě trenér dá, tam se budu snažit odvést stoprocentní výkon.

Jak jste na tom kondičně?

Každým dnem se to lepší, protože než jsem přišel do Karviné, tak jsem měl individuální plán a běhal jsem sám doma, což není ono. Potřeboval jsem i ostrý zápas, abych v lize neměl v desáté minutě vyplazený jazyk. A to splnil ten pohár.

Christián Herc v dresu Plzně

Co si od karvinského angažmá slibujete?

Jako každý chci hrát a pomoct týmu k lepším výsledkům, abychom bojovali o vyšší příčky, než tomu bylo minulou sezonu. Doufám, že se prosadím.

Jaká se vám jeví konkurence v Karviné?

Ta je pro každého hráče potřebná, takže tady je výborná. Všichni hrají super. Navíc nám vyšel začátek ligy. Kéž by nám to vydrželo celou sezonu.

Vyhovuje vám Karviná i tím, že to máte blíže domů než z Plzně?

Je fakt, že odsud jsem doma (v Levicích) za chvíli, ale naše dva státy pořád vnímám jako Československo, jako jednu zem, v níž není jazyková bariéra.

Přesto, je vám působení v Karviné blízké i tím, že trenér je Slovák a v kádru máte čtyři krajany?

V Plzni bylo ještě víc Slováků. (usmál se) Ale znám tady Dávida Gubu, i když jsem s ním předtím nehrál, a nejvíce Marka Janečku. Proti němu, když byl ještě v Trnavě, jsem nastupoval za Dunajskou Stredu.

Co vám dalo působení v Plzni?

Poznal jsem, jak to chodí v top klubu, vynikající zázemí, fantastickou kabinu. Dalo mi to hodně. Ale problém byl, že jsem nehrával, což je nejdůležitější. Musím však říct, že Plzeň je fantastický klub.