Ten, který porazil Spartu. Když sem přijedu, mám husinu, říká Frýdek

Zatímco loni v listopadu jeho branka na body nestačila, Sparta proti Liberci otočila na 2:1, v neděli večer v úvodním dějství nového ročníku Fortuna ligy byl strůjcem nečekaného vítězství 2:1.

První gól dal šťastný, když jeho centr prošel vápnem a zapadl k tyči. „Překvapilo mě, že to tam takhle propadlo,“ líčil Frýdek.

Před druhým centroval z rohového kopu a míč po souboji spoluhráče Gebre Selassie a sparťana Zeleného prošel malým vápnem a po odrazu od tyče skončil v síti. „Theo říkal, že mu to šlo přes vlasy,“ smál se Frýdek.

Ze zápasu uteklo sotva dvacet minut a Sparta doma prohrávala 0:2. A to především díky třiadvacetiletému záložníkovi. I když v závěru domácí snížili a pak sahali po vyrovnání, Liberec těsné vedení uhájil.

„Sparta se neporáží každý den, jsem hodně šťastný, že jsme tady vyhráli,“ poznamenal Frýdek.

Nejen že byl produktivní, soupeře trápil svou šikovností, technickou zdatností, výběrem místa ve středu pole, nebezpečně zahrával standardky. Na hřišti vydržel sedmasedmdesát minut.

Liberec sparťany nachytal čtyři dny po jejich vyřazení z kvalifikace o Konferenční ligu. Ve čtvrtek nezvládla odvetu 2. předkola ve Stavangeru.

„Věděli jsme, že sparťani jsou pod tlakem, že se jim Evropa nepovedla. Vím, jak je to pak tady těžké, nároky na hráče jsou obrovské. Nám to pomohlo.“

Sám má proti Spartě velkou motivaci. Logicky, když v ní vyrostl.

Jeho otec Martin byl sparťanskou hvězdou v devadesátých letech minulého století, starší bratr Martin tady donedávna hrál i dělal kapitána.

Christián jako sedmnáctiletý dorostenec odehrál za Spartu v listopadu 2016 deset minut v ligovém utkání proti Karviné, pak trávil čas po hostováních ve druhé lize.

Od loňska už hráčem Sparty není, do Liberce přestoupil.

„Už v přípravě byl výrazný, teď na to navázal. Hraje velmi dobře,“ chválil ho po Spartě liberecký trenér Luboš Kozel. „Tady se chce ukázat. Určitě má v hlavě, že by se sem jedou mohl vrátit. Když budu takhle pokračovat, není to sci-fi.“