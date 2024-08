Frýdka podepsat! Fanoušci chtějí udržet svého favorita, dohoda ale vázne

Jenže věc má háček. Frýdek se zatím s klubem nedohodl na prodloužení smlouvy, ta stávající mu doběhne v červnu příštího roku. „Celé to období, jak jsem si prošel zraněním a teď se řeší smlouva, je pro mě složitější. O to víc jsem rád, že to tam spadlo,“ řekl pětadvacetiletý hráč po zápase s Pardubicemi, které načal v 15. minutě parádní trefou do šibenice z více než dvaceti metrů.

„Říkali jsme si, že na Pardubice platí balony za obranu. Jeden takový hezký tam poslal Marios (Purzitidis). Míč se odrazil od obránce, já si ho navedl na střed a jsem rád, že mi to takhle sedlo.“

Frýdek měl ze své trefy náramnou radost. Od branky hostů vyrazil pod Severní tribunu a výmluvně ukazoval na znak Slovanu na dresu. Po změně stran měl navíc podíl na libereckém gólu na 3:0 a vedle autora dvou branek Michala Hlavatého tak byl nejvýraznější postavou zápasu.

Dvě sezony patřil k pilířům liberecké hry, v posledním roce ho však zbrzdily problémy s kolenem. Ty začaly v srpnu 2023, kdy shodou okolností také v utkání s Pardubicemi narazil do tyčky. Podzim dohrával s bolestmi a na jaře vypadl ze hry úplně, situaci musela vyřešit menší operace.

V létě se pak pod novým majitelem Ondřejem Kaniou v klubu odehrály velké změny včetně příchodu množství nových hráčů.

„Konkurence se zvýšila natolik, že Christianovi nemůžeme zaručit, že bude stabilně hrát. Zkoušeli jsme mu nabídnout smlouvu, zatím jsme se nedohodli a jsme v takovém bodu, že jsme otevření jeho odchodu, když by na něj nějaká nabídka byla. Ale zároveň se nebráníme ani tomu, aby tady zůstal,“ uvedl před sezonou liberecký sportovní ředitel Theodor Gebre Selassie.

Hovořilo se o Frýdkově odchodu, jedna nabídka měla přijít i z konkurenčního Jablonce, ale spekulace se zatím nepotvrdily. Do úvodních čtyř ligových kol šikovný středopolař naskakoval jen z lavičky. Až v tom pátém proti Pardubicím dostal šanci od začátku odvděčil se parádním gólem a ukázal, že by se s ním mělo počítat.

Záložník Christian Frýdek slaví s libereckými spoluhráči gól proti Pardubicím.

Jak to s ním však v Liberci dopadne, zatím není zcela jasné. „Smlouvu má ještě na rok. Mám pocit, že dvakrát nepodepsal, ale nevím, a ani to nechci řešit. To je spíš otázka pro sportovního ředitele nebo Honzu Nezmara. Mě zajímá, jak hraje, a teď si prostě zasloužil, aby hrál. Vypadal velmi dobře,“ řekl liberecký trenér Radoslav Kováč na tiskovce po zápase s Pardubicemi.

Fanoušci mají o Frýdkově budoucnosti jasno. Během utkání s Pardubicemi skandovali své přání vůči vedení klubu: „Frýdka podepsat!“

„Jsem rád, že mě fanoušci mají rádi. Cítím to a hraje se mi líp. I když jsem chodil z lavičky, dočkal jsem se potlesku. Taková podpora je super,“ těší Frýdka.