Frýdkova divočina: ze dvou metrů břevno, pak vítězný gól se zraněním

Nejprve si ukázkově naběhl na skvostnou Tuptovu nahrávku na zadní tyč, ale k velkému překvapení všech nastřelil ze dvou metrů jen břevno prázdné brány...

Zanedlouho ale tento kiks napravil. Ve 13. minutě po dlouhém sólu Ghaliho byl u tečovaného míče jako první a tentokrát už ho do odkryté branky dopravil. Ovšem za cenu krvavého zranění, protože si při pádu narazil koleno o tyč. Takže místo oslav se svíjel za brankovou čárou u sítě v bolestech.

Frýdek sice ještě dohrál poločas, nastoupil i do druhého, ale poraněné koleno se brzy ozvalo, a proto se raději nechal vystřídat. Z lavičky pak napjatě sledoval, jak jeho spoluhráči pálili další vyložené šance, jak Pardubičtí nastřelili tyč a měli tlak, ale nakonec mohl s týmem přece jen oslavit těsnou a důležitou výhru.

„Zápas byl i kvůli počasí hodně náročný. Bylo fakt vedro a v tom se neběhá úplně lehce. Jsem rád, že jsme konečně zase dokázali vyhrát, že jsem gólem odčinil tu zazděnou obrovskou šanci a získali jsme velmi cenné tři body,“ pochvaloval si 24letý šikovný středopolař Christian Frýdek, který je nyní se dvěma góly nejlepším střelcem libereckého týmu.

Pojďme k té vaší zahozené tisíciprocentní šanci. Co se stalo?

Kdybych měl třicet pokusů, abych z této pozice trefil břevno, tak nevím, kolikrát by se mi to povedlo... Byl jsem asi o myšlenku napřed a rád bych třeba řekl, že mi to skočilo, ale tohle musí být samozřejmě gól. Jen jsem si v tu chvíli říkal, abychom ten zápas zvládli a já se nemusel klukům omlouvat, co jsem to zazdil.

Pak jste ale ten gól dal, jak se to seběhlo?

Vím z tréninků, že když Ghali chodí takhle sám na bránu, tak se pak, když to není gól, míče odrážejí na stranu. Tak jsem si říkal, že by to takhle mohlo vyjít, a běžel jsem tam už předem. Jsem fakt rád, že jsem odčinil to první velmi velké zaváhání, protože vyložených šancí jsme měli opravdu hodně. A kdybychom dneska ten gól nedali, tak bychom si říkali, co jsme to za blbce. A já zvlášť, protože jen já sám jsem měl tak tři, čtyři.

Co jste cítil v tu chvíli, spíš bolest, nebo úlevu, že je to gól?

Gól bolel dost, protože jsem si koleno nějak ohnul o tyčku, ale kdybych to měl takhle udělat znovu, tak to stoprocentně udělám zase. Bolelo to, ale měl jsem zároveň strašnou radost, jen jsem se bál, aby to nebyl ofsajd.

Po gólu a několika zahozených šancích ale najednou převzaly Pardubice iniciativu a často vás v prvním i druhém poločase zatlačily. Čím si to vysvětlujete?

Bylo to asi i tím, že už moc chceme začít ty body sbírat, v hlavách najednou nastane nějaký zlom, strach o výsledek, a přestaneme hrát. V minulých zápasech v Boleslavi i doma s Bohemians jsme takhle dostali góly v posledních minutách, tak snad pro nás bude dnešní zápas a výhra nad Pardubicemi vzpruhou a příště už tak nepolevíme.

Naskočil jste ještě do druhé půle, ale brzy jste střídal. Proč?

To koleno mi o přestávce trochu ztuhlo a když jsem šel do sprintu, tak mě v něm začalo píchat. Proto jsem si řekl, že nemá cenu být dál na hřišti, když nejsem stoprocentně fit. Doufám ale, že to bude v pohodě a na příští zápas budu připravený.