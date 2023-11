Liberecký záložník Frýdek: Rodina je z Hradce. Jsem rád, že viděla gól

„Byl jsem v emocích, rodina je z Hradce, navíc jsem tady hrál. Na zápas se přišli podívat skoro všichni blízcí, takže jsem rád, že viděli gól,“ smál se Frýdek po remízovém zápase 15. ligového kola v Hradci Králové.

„Remízu po průběhu utkání bereme, protože si myslím, že to od nás místy nebylo ideální. Jsme rádi, že jsme alespoň prodloužili sérii bez prohry,“ připomněl Frýdek poslední úspěšné období Slovanu, který však navzdory získanému bodu zvenčí klesl na desáté místo tabulky.

Jak utkání v Hradci hodnotíte?

Myslím si, že to byl celkem dobrý zápas, ale asi jsme si tu nezasloužili vyhrát. Nějaké šance jsme měli, ale remíza je nejspíš spravedlivá. Bylo to nahoru, dolů a šance byly na obou stranách.

Ve druhém poločase dal Hradec za stavu 1:1 dva góly, oba však nakonec sudí po konzultaci s VAR odvolal. Jak jste ty chvíle prožívali?

Je to takové čekání na smrt. My na hřišti opravdu nevíme, co se řeší, vidí to spíše na lavičce. Když to neuznají, tak máte radost.



Co jste si říkali na hřišti během zkoumání druhého neuznaného gólu, kdy byla situace opravdu nepřehledná?

Byla mi pěkná zima. Řešilo se to opravdu dlouho. My jsme nevěděli, jestli je to faul nebo ofsajd. Z opakovaných záběrů podle mě hráč zajel do Huga (brankáře Bačkovského), takže si myslím, že to neplatilo správně.

Jak se zrodil váš gól?

Ľubo Tupta se nádherně uvolnil ve středu hřiště a mně už nezbývalo nic jiného, než si zaběhnout za obranu. Dal jsem si dotyk směrem k vápnu a věděl jsem, že brankář je uprostřed, a že to stačí dát podél něj.

Při standardní situaci jste předvedli zajímavý signál, po kterém Kulenovič neproměnil velkou šanci. Jak vás napadlo ten signál sehrát takhle?

Inspirovali jsme se Ligou mistrů, přišli s tím trenéři. Úplně stejně to udělali hráči San Sebastianu a dali z toho gól. V tom zápase to neplatilo kvůli ruce, jinak ten signál vyšel parádně. Lukovi Kulenovičovi to v Hradci bohužel moc nelepilo a míč mu asi trochu sklouzl. Je to škoda, ten signál vyšel opravdu krásně.