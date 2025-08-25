„Jsem rád, že ta šance přišla. Víc mi sedí, když hraju od začátku, ale měl jsem toho plné kecky,“ přiznal Frýdek. Dosud za Baník i kvůli svalovému zranění nastoupil jen ve čtyřech mistrovských duelech.
V neděli proti Slovácku patřil k tahounům. Na vítězství 2:0 se podílel centrem na vítězný gól Ladislava Almásiho. Vyprovázel ho potlesk fanoušků, když v 67. minutě střídal.
|
Baník - Slovácko 2:0. Ostravané se dočkali, první ligovou výhru zařídil Almási
„To bylo příjemné, ale hlavní jsou tři body. Výhru jsme potřebovali. Takové výkony musíme předvádět dál, ne jen jednou za měsíc,“ prohlásil.
V prvním poločase jste měli až drtivou převahu, ale do pořádné šance jste se nemohli dostat. Co tomu chybělo?
Ten gól. (usmál se) Jsem ale rád, že jsme s tím výkonem nepřestali, byli jsme furt v klidu. Věděli jsme, že šance přijde, protože jsme všichni cítili, že jsme lepší. Těší mě, že Laco (Almási) balon hezky uklidil hlavou a Erik nás pak uklidnil druhým gólem.
První gól padl po vašem centru, ale vypadalo to, že jste se na přihrávku Davida Buchty rozběhl se zpožděním.
Nejdříve se mi zdála rychlá. Myslel jsem, že balon nestihnu, ale naštěstí jsem se rozběhl. Almási si počínal výborně, tu hlavu má dobrou, ukázal, že góly umí dávat. Snad je bude střílet dál. Doufejme, že nám to tak bude šlapat i v dalších zápasech.
Překvapilo vás, že jste mohl v klidu odcentrovat, že vás obránci hostů nezachytili?
V tu chvíli ne, protože jsem ten balon stihl jen tak tak. Bylo ale fajn, že mi nechali místo. A hlavně to byl důležitý gól.
V sestavě Baníku bylo oproti předešlému pohárovému duelu v Celje sedm změn, a přesto vaše hra výborně fungovala.
Všichni jsme měli dost energie a chuti dokázat, že patříme na hřiště. Osobně jsem se těšil, že budu uprostřed zálohy s Christem (Tiehim) a Jiřím Boulou. Christa znám z Liberce, hraje se mi s ním výborně, protože drží prostor před obránci. A s Boulisem jsem strávil celé mládí. Od obou vím, co mohu čekat.
Od doby, co jste hrával s Jiřím Boulou, ale uplynulo hodně let. Nebyl problém spolupráci znovu oživit?
Dá se to. Když si dva lidé rozumějí i mimo hřiště, jejich souhra v zápasech funguje lépe. A Boulis mi tady pomáhá i s různými věcmi, přece jen je v klubu a ve městě déle.
Takže se ukazuje, že Baník má na to, aby postavil téměř dvě jiné sestavy pro evropské poháry a pro ligu?
Všichni, kteří jsme na lavičce, chceme hrát. Proti Slovácku jsme tu šanci využili a ukázali, že nejsme jen do počtu.
Vnímáte, že jste v této sezoně na devátý pokus uhájili čisté konto?
Nějaké zmínky byly, abychom konečně udrželi nulu. Pro Domese (Dominika Holce) je to hodně důležité.
V prvním poločase jste rozehráli roh á la Rudolf Otepka, který se tak před dvaceti roky trefil za Příbram proti Spartě. Daniel Holzer se dotkl míče stojícího u rohového praporku a vy jste zaútočil, jenže vaši střelu brankář Milan Heča vyrazil.
Holzer mi říkal, když jsem kolem něj procházel, ať hraju, že ten balon trošku kopl, a tak jsem to zkusil. Stoprocentně jistý, že mohu takhle zaútočit, jsem si nebyl.
|
Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka
Tu fintu jste znal?
Ano. Tehdy z toho byl gól, teď to tak úplně nedopadlo (usmál se).
S Danielem Holzerem jste si na levé straně hodně rozuměli?
On je super fotbalista, rozumím si s ním i na tréninku. Nějaké akce nám fungují. Jsem rád, že se nám dařilo, ale takové výkony musíme předvádět každý zápas.
Už se na vás byl váš Martin Frýdek, známý sparťan, v Ostravě podívat?
Ještě ne, ale určitě se koukal v televizi. Z asistence bude mít radost stejně jako z našich prvních tří bodů v lize. Doufám, že někdy přijede.
Co třeba koncem září, kdy bude Baník hostit Spartu. Tušíte, komu bude fandit?
Snad synovi.