Frýdek o přestupu: Baník? Nejlepší volba. Chci být v týmu, co bojuje o přední příčky

Co se stalo v Liberci, že jste se s jeho šéfy nedohodl a na jaře jste odehrál jen sedm zápasů, přičemž jen jednou jste byl v základu?

Nedohodli jsme se na podmínkách, nesplňovalo to mé představy, prostě jsme se neshodli. Tak to občas ve fotbale bývá. Pak mi řekli, že přednost dostanou hráči, s nimiž počítají dlouhodobě. To je fotbal.

Baník byl jediný a vážný zájemce?

Ne, ale pro mě je velká čest a výzva prosadit se v Baníku, který hraje i evropský poháry. Byla to pro mě ta nejlepší varianta.

Byl ve hře i váš přesun do Jablonce?

Ten jsme řešil minulé léto, ale to jsme se nedohodli i kvůli rivalitě mezi Libercem a Jabloncem. Do toho si člověk furt čte nějaké články o panu Peltovi (majitel Jablonce odsouzený na pět a půl roku za manipulace se sportovními dotacemi), i když vím, že fotbal má rád. Ale je to takové všelijaké. Loni jsem se rozhodl zůstat v Liberci, protože jsem cítil, že si mohu místo na hřišti vybojovat.

V souvislosti s vámi se mluvilo například i o Nizozemsku. O tom jste nepřemýšlel?

Na jaře jsem toho moc neodehrál, takže z jiných zemí se ozývaly spíše kluby ze spodku tabulky. Baník má ambice a mě motivuje být v týmech, které budou hrát o přední příčky, ne o záchranu.

Vaše sparťanská minulost vám v Baníku vadit nebude?

Ve Spartě jsem byl v mládeži, v áčku jsem toho moc neodehrál, spíš skoro nic. Beru to tak, že Baník je jeden z největších českých klubů. A fotbal je pro mě práce.

Váš otec Martin, někdejší reprezentant, je ryzí sparťan. Co vám na přestup řekl?

Měl radost, že se posouvám dál, že dělám v kariéře krok dopředu.

Bude jezdit na vaše zápasy?

Říkal, že si bude muset dávat pozor, že neví, jak ho tady přijmou fanoušci. Ale určitě přijede rád.

A co bratr Martin, který hraje v Arisu Soluň?

Také mi Baník doporučoval. Všichni asi vnímají, že Baník jde dopředu a konečně se vrací to úsilí, které všichni do klubu dávají.

Věděl jste už během jarní části ligy, že na nabídku Baníku kývnete?

Ne, bylo to až skoro na konci, vlastně po sezoně. Nějaká jednání probíhala, ale člověk neví, jak to dopadne, dokud nepodepíše smlouvu. A k tomu došlo až po lize. Ale měsíc před koncem ligy, když jsme vše řešili, tak už jsem klukům v Baníku přál, ať skončí co nejvýše.

Už víte, na který post s vámi trenér počítá?

Bavili jsme se, že můžu hrát více pozic, takže to bude asi variabilní. Nejlépe se však cítím jako ve středu hřiště, nebo jako podhrot.

Tam je v Baníku ale hodně velká konkurence...

Ta k tomu patří, posouvá vás, takže i na tohle se těším.

Christian Frýdek nahrává míč před dobíhajícím Danielem Holzerem.

Vaši specialitou jsou přímé kopy. V Baníku asi nebude snadné se k nim dostat, že?

Asi si budu muset počkat, ale fotbal je týmový sport a standardky vždycky kope ten, komu to zrovna nejvíc lepí. Takže když se někomu kopy nebudou dařit, přijdou na řadu další hráči.

Už se v Ostravě trochu vyznáte?

No, zatím známe jen byt, kam jsme se přestěhovali s přítelkyní, Bazaly a Ostravskou univerzitu (tam fotbalisté Baníku měli fyzické testy), takže ještě moc ne.

Už jste ale stihl vyrazit do nedalekého Frýdku-Místku, kde jste se fotil u tabule s nápisem města.

Jo, Frýdek-Místek jsme s přítelkyní už navštívili.

A víte, na které straně Ostravice je Frýdek?

Ukazoval mi to člověk, který je z Frýdku a k tomu mi říkal, že Frýdek je ta lepší část.