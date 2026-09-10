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Chance Liga 2026/2027

Přísnost je lék! Spartu má oživit návrat drsňáka, který si v týmu kamarády nehledá

David Čermák
  9:20
Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy Sparty.

Christian Clarup, vedoucí fyzické přípravy Sparty. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Christian Clarup vedoucí fyzické přípravy fotbalistů Sparty.
Sparťanský kouč Lars Friis (vpravo) a šéf kondiční přípravy Christian Clarup...
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Něco se asi stát muselo. Hrůzostrašný rozjezd sezony, nejhorší za posledních třicet let, sotva mohl nechat šéfy fotbalové Sparty v klidu. A když už se po pádu na desáté místo tabulky rozhodli říznout do realizačního týmu, došli k razantnímu rozhodnutí. Ian Coll out. Christian Clarup in!

V den, kdy Sparta i díky hattricku Vojty vyhrála třetí kolo poháru na Žižkově 5:0, se po víc než roce dánský drsňák vrátil na scénu.

Což je jistě potěšující zpráva nejen pro kouče Briana Priskeho.

Výměna na pozici, která ve Spartě nese název šéf fyzické přípravy, zdaleka nevyléčí všechny bolesti a neduhy, které tým v posledních týdnech ochromily. Ale pokud se něco v posledních letech na Spartě podepsalo, byl to právě odchod Clarupa, ramenatého chlapa, který v Priskeho původním realizačním týmu zaujal pozici nejpřísnějšího muže.

Přísný chlapík je zpátky ve Spartě. Na fyzickou přípravu bude zase dbát Clarup

Vzpomenete si ještě na premiérový sparťanský trénink v Priskeho první éře? Polovina června 2022, do hřiště na Strahově smažilo ostré letní slunce, hráči se potili a vrchní šéf přes kondici si pro ně hned napoprvé přichystal beep test.

Neznáte? Princip je jednoduchý: Plný sprint na okraj vymezené zóny, pak zpátky. Znovu, znovu a znovu, tak dlouho, dokud nepadnete. Z velké reprobedny se mezitím ozývá monotónní signál a hlas v angličtině: Stage one. Píp, píp, píp. Stage two. Píp, píp, píp.

Celkem tenkrát došlo na devětadvacet fází, ale tu poslední už zvládl jen obránce Wiesner – spoluhráči postupně odpadávali, až zůstal sám. A když naposledy doklusal za čáru, svalil se vyčerpáním i on.

Vedoucí fyzické přípravy Christian Clarup (vlevo) a hlavní sparťanský analytik Stephen Foyston.

Od prvního dne sparťané věděli, že s Clarupem jim začíná vojna. Totéž Sparta žádá i teď. Zároveň chce směrem k vrávorajícímu týmu vyslat varovný signál: Tady končí veškerá legrace, pánové!

Clarup, milovník bojových umění a absolvent univerzitního oboru sportovní věda, který nejraději odpočívá v posilovně s činkami v ruce, se totiž s nikým nemaže.

„Když netrénujeme, mám přátelský přístup. Ale jinak? Naprosto profesionální pracovní vztah,“ líčil před třemi lety. „Nemám zájem si mezi hráči dělat kamarády. Mohou se na cokoli zeptat, můžeme se o všem pobavit, ale blízká přátelství nenavazujeme.“

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Jeho recept na úspěch? A teď zřejmě i na sparťanský restart? „Musíte vědět, co děláte, proč to děláte a jak to děláte. A když máte jasno, tak se toho držet a neuhýbat.“

Sparta sice ze své filozofie neuhýbá, spíš se jí vytrvale drží, ale do týmu přes léto hrábla tak moc, že ji během chvilky zavalily problémy. Z její hry se vytratila větší intenzita a zarputilost. Když dostane první gól, zápas nedokáže otočit. Data vám odhalí, že špatně zachytává rychlé brejky soupeře, vyrábí ohromné množství nebezpečných ztrát a nedaří se jí překonávat obranný blok soupeře.

Sparťanský kondiční trenér Christian Clarup dohlíží na přípravu před pohárovým duelem s Rangers FC.

To vše více či méně souvisí s fyzickou přípravou, již teď bude mít na Letné na povel starý známý.

Dávno předtím, než loni skočil po nabídce z Wolfsburgu, vysvětloval: „Jde mi o jediné: dělat práci tak dobře, aby mohl Brian tým posouvat. Když se to povede, máme napůl vyhráno.“

Přesně to se od něj čeká teď. Pomůže Spartě jeho striktní přístup, aby se otřepala z tragického startu?

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2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK JablonecJablonec 7 4 1 2 10:6 13
6. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 3 2 2 6:6 11
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 7 2 4 1 14:12 10
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 7 3 0 4 4:13 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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