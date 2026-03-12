Patnáct penalt, patnáct gólů. Chramosta je neomylný, o sérii Chorého ale nepřemýšlí

Při předchozích angažmá v Mladé Boleslavi a v Plzni se k pokutovým kopům nedostal, svoji bezchybnou sérii úspěšných střel z penaltového puntíku odstartoval v první lize až po přesunu do Jablonce.
Premiérový pokus proměnil ostřílený fotbalový forvard a člen prestižního Klubu ligových kanonýrů Jan Chramosta 17. února 2018, kdy hned ve svém prvním startu v jabloneckém dresu zachoval pevné nervy a čtyři minuty před koncem rozhodl o domácí výhře nad Teplicemi.
|
Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp
Od té doby jich proměnil všech čtrnáct dalších a ve dvou případech dokonce dvě v jednom zápase: při hostování v Bohemians opět proti Teplicím a pak už zase za Jablonec loni v září v domácím duelu s Mladou Boleslaví.
Dosud poslední penaltu a celkově patnáctou z patnácti, ke kterým se postavil, suverénně využil v sobotu doma proti Olomouci. V lize tak ještě nezažil pocit z promarněného pokutového kopu.
„Je to příjemné, nad tou sérií ale asi nijak nepřemýšlím. Prostě chci dát každou penaltu, vždycky si předem vyberu jednu stranu a věřím, že když se mi to povede kopnout tak, jak chci, tak to bude gól. Je mi ovšem jasné, že jednou ji nedám,“ řekl s úsměvem 35letý Jan Chramosta.
Poslední penaltu proměnil proti gólmanovi Koutnému, který skočil na druhou stranu. „Vím, že gólmani mě studují a předvídají, kam to většinou kopu. Věděl jsem, že už jsem to delší dobu nedal na tuto stranu, tak jsem tam míč poslal a vyšlo to,“ popsal Chramosta.
„V tu chvíli to bylo důležité, že jsem ji dal, protože jsme tak hned na začátku druhého poločasu srovnali na jedna jedna a dalo to ráz té druhé půli. Byla jen otázka času, kdy dáme druhý gól, ale nakonec jsme ho dostali na konci zápasu my z rohu a ta porážka hodně bolela.“
|
Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský
Aktuálně Chramosta stíhá v počtu proměněných penalt v řadě bez jediného omylu útočníka Slavie Chorého, který jich má po derby se Spartou na kontě už sedmnáct, a také se nenápadně blíží k ostravské legendě Václavu Daňkovi, jenž z penalt nasázel dvacet gólů z dvaceti, které zahrával.
„Tomáše Chorého vůbec nahánět nechci. Uvidíme, kolik penalt ještě vůbec budu kopat,“ podotkl Jan Chramosta a navíc připomněl nedávný příběh. „Vzpomínám, jak Vlasta Daníček ze Slovácka kopal penaltu v nastaveném čase a taky se řešila jeho série, když předtím proměnil každou. A zrovna tu moc důležitou nedal a prohráli. Tak uvidíme, kdy skončí ta moje série.“