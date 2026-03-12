Chance Liga 2025/2026

Patnáct penalt, patnáct gólů. Chramosta je neomylný, o sérii Chorého ale nepřemýšlí

Nejen slávista Tomáš Chorý, ale také Jan Chramosta z Jablonce dokáže být při penaltách v první fotbalové lize neomylný. Zkušený útočník dosud z pokutového kopu skóroval patnáctkrát v řadě, naposledy v minulém kole 25. kole doma proti Olomouci při porážce 1:2.
Jablonečtí fotbalisté se radují z trefy Jana Chramosty z pokutového kopu.

Jablonečtí fotbalisté se radují z trefy Jana Chramosty z pokutového kopu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonecký Jan Chramosta slaví gól v zápase s Pardubicemi.
Jablonecký útočník Jan Chramosta se snaží zpracovat míč před Emmanuelem...
Jablonecký útočník Jan Chramosta v utkání proti Bohemians
Jablonečtí fotbalisté se radují z proměněné penalty Jana Chramosty.
Při předchozích angažmá v Mladé Boleslavi a v Plzni se k pokutovým kopům nedostal, svoji bezchybnou sérii úspěšných střel z penaltového puntíku odstartoval v první lize až po přesunu do Jablonce.

Premiérový pokus proměnil ostřílený fotbalový forvard a člen prestižního Klubu ligových kanonýrů Jan Chramosta 17. února 2018, kdy hned ve svém prvním startu v jabloneckém dresu zachoval pevné nervy a čtyři minuty před koncem rozhodl o domácí výhře nad Teplicemi.

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Od té doby jich proměnil všech čtrnáct dalších a ve dvou případech dokonce dvě v jednom zápase: při hostování v Bohemians opět proti Teplicím a pak už zase za Jablonec loni v září v domácím duelu s Mladou Boleslaví.

Dosud poslední penaltu a celkově patnáctou z patnácti, ke kterým se postavil, suverénně využil v sobotu doma proti Olomouci. V lize tak ještě nezažil pocit z promarněného pokutového kopu.

Jablonečtí fotbalisté se radují z druhé proměněné penalty Jana Chramosty.
Jablonecký útočník Jan Chramosta slaví druhý gól do sítě Hradce Králové.

„Je to příjemné, nad tou sérií ale asi nijak nepřemýšlím. Prostě chci dát každou penaltu, vždycky si předem vyberu jednu stranu a věřím, že když se mi to povede kopnout tak, jak chci, tak to bude gól. Je mi ovšem jasné, že jednou ji nedám,“ řekl s úsměvem 35letý Jan Chramosta.

Poslední penaltu proměnil proti gólmanovi Koutnému, který skočil na druhou stranu. „Vím, že gólmani mě studují a předvídají, kam to většinou kopu. Věděl jsem, že už jsem to delší dobu nedal na tuto stranu, tak jsem tam míč poslal a vyšlo to,“ popsal Chramosta.

„V tu chvíli to bylo důležité, že jsem ji dal, protože jsme tak hned na začátku druhého poločasu srovnali na jedna jedna a dalo to ráz té druhé půli. Byla jen otázka času, kdy dáme druhý gól, ale nakonec jsme ho dostali na konci zápasu my z rohu a ta porážka hodně bolela.“

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Aktuálně Chramosta stíhá v počtu proměněných penalt v řadě bez jediného omylu útočníka Slavie Chorého, který jich má po derby se Spartou na kontě už sedmnáct, a také se nenápadně blíží k ostravské legendě Václavu Daňkovi, jenž z penalt nasázel dvacet gólů z dvaceti, které zahrával.

„Tomáše Chorého vůbec nahánět nechci. Uvidíme, kolik penalt ještě vůbec budu kopat,“ podotkl Jan Chramosta a navíc připomněl nedávný příběh. „Vzpomínám, jak Vlasta Daníček ze Slovácka kopal penaltu v nastaveném čase a taky se řešila jeho série, když předtím proměnil každou. A zrovna tu moc důležitou nedal a prohráli. Tak uvidíme, kdy skončí ta moje série.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
