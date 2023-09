Soudce četl jak Berbr dirigoval Chovance. Ten tvrdí, že rozhodoval sám

Chovanec je bývalý fotbalový reprezentant, který byl od června 2018 do prosince 2020 předsedou Komise rozhodčích (KR) Fotbalové asociace ČR (FAČR).

O celé kauze a podezření na zapojení Vyšehradu se prý dozvěděl až u výslechu na policii.

Korupční aféra kolem Romana Berbra

U soudu ale zazněly přepisy elektronické komunikace, v níž Berbr Chovance instruoval, jak se má na výkonném výboru FAČR chovat, co má říkat i jména členů KR.

Chovanec vypovídal o svém zvolení, o nasazování rozhodčích do zápasů, o seminářích a školeních. Řekl, že neměl informace o nějaké nestandardní podpoře rozhodčích či delegátů ani o platbách za postup sudích do vyšších pater. Připustil, že se znal s Rogozem a že se spolu několikrát setkali i mimo fotbal - hráli spolu golf.

Dej mně v pondělí návrh na odvolání Hrubeše, stejně ho má připravené Filípek (Patrik, sekretář KR) a já ho v úterý na výkonném výboru odvolám. Řízněte do toho, stejně tvůj nikdy nebude,napsal Berbr. Ahoj, to je dobrý nápad, odpověděl Chovanec. Záznam komunikace mezi Berbrem a Chovancem

Soudce Vladimír Žák na žádost státního zástupce četl přepis elektronické komunikace mezi Berbrem a Chovancem z června 2018 před Chovancovým zvolením do čela KR a před rozhodujícím jednáním výkonného výboru FAČR.

V dlouhé zprávě Berbr v několika bodech přesně popisuje, co má Chovanec říci - že má chuť pozici vykonávat, že ho oslovil předseda FAČR, že chce přinést klid mezi rozhodčí a kluby, řídit komisi manažersky a obklopit se odborníky a podobně. „Do zvolení nepouštět žádná jména, kdyby někdo dotaz, skočím do toho a zastavím to,“ četl soudce ze zprávy, která pokračovala výčtem jmen, která měl Chovanec uvést jako členy nové KR.

Fotbalový funkcionář a sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz (vlevo) sleduje zápas Slavoje Vyšehrad ve společnosti šéfa komise rozhodčích Jozefa Chovance.

U soudu ale Chovanec trval na tom, že členy komise navrhl sám. „Pro mě to byla nová cesta fotbalem. Složení komise rozhodčích jsem konzultoval sám se sebou, hodně jsem o tom přemýšlel, když jsem dostal nabídku. Abych komisi posunul dál. Zaváděl se VAR, vybíral jsem rozhodčí se zkušenostmi, bylo to moje rozhodnutí,“ řekl u soudu. Stejně tak tvrdil, že odvolání specialisty na video asistenta rozhodčího Romana Hrubeše chtěl v září 2018 on sám. Soudce ale přečetl další ze zpráv od Berbra: „Dej mně v pondělí návrh na odvolání Hrubeše, stejně ho má připravené Filípek (Patrik, sekretář KR) a já ho v úterý na výkonném výboru odvolám. Řízněte do toho, stejně tvůj nikdy nebude,“ napsal Berbr. „Ahoj, to je dobrý nápad,“ citoval soudce Chovancovu odpověď.

Na řadu dalších čtených zpráv mezi jím a Berbrem v průběhu více než roku si Chovanec podle svých slov nevzpomíná, neví, kdo byli lidé jmenovaní ve zprávách přezdívkami, nedokázal ani vysvětlit, proč v roce 2018 Berbra informoval o svých schůzkách a jednáních a podobně. Na dotaz, proč Berbr ve zprávách Chovance nabádal, aby nikde neříkal, že spolu komunikují, Chovanec odpověděl, že to byla věc diplomacie.

Berbrův obhájce se proti citaci zpráv ohradil s tím, že se netýkají skutků obsažených v obžalobě, tedy uplácení rozhodčích za ovlivnění zápasů druhé a třetí ligy a nasazování rozhodčích na tyto zápasy. Soudce to komentoval tím, že chápe, kam žalobce míří - k vytvoření představy o Berbrově vlivu ve FAČR.

„Státní zástupce tu nechává číst spoustu sms, které mají vypadat špatně, ale ony špatné nejsou. Jsou v nějakém čase a jsou ve spolku, kde nějak fungujeme,“ komentoval Chovancovu výpověď Berbr. „Dlouhá zpráva, kterou jsem psal Jozefovi, než šel na výkonný výbor - musíte si představit, že Jozef byl hráč, trenér, funkcionář, neorientoval se v rozhodčích, byl v pozici nový, nemůžeme po někom chtít, aby věděl, co přesně má dělat. Já jsem zažil 20 let pískání a 20 let jsem s rozhodčími mluvil, proto se na mě obracel. Na tom nevidím vůbec nic špatného, že dostal mustr, jak má vystupovat na výkonném výboru. Na to se nemusí zkoumat moje postavení ve FAČR. Bylo silné, samozřejmě, ale proč by měly ty sms vypadat špatně? My jsme byli spolek a v tom jsme jednali,“ dodal Berbr, který jako jediný z obžalovaných chodí osobně k soudu.