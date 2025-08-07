Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

„Nepřijatelný a zavrženíhodný čin,“ okomentoval Chorého zkrat šéf disciplinární komise Jiří Matzner. „Jednání útočníka Slavie nikterak neospravedlňuje ani skutečnost, že incidentu předcházelo neúmyslné přišlápnutí. Není jakkoli akceptovatelné, aby reakce na takovou situaci byla odplata ve formě tělesného napadení.“
Právě za napadení zvlášť hrubým způsobem hrozilo Chorému dle disciplinárního řádu zastavení činnosti až na šest měsíců. Nakonec bude stát přibližně osm týdnů.
„Rozhodnutím chceme vyslat jasný signál, že takové chování do profesionálního sportu nepatří, odsuzujeme ho a bude-li se v budoucnu opakovat, budeme ho tvrdě trestat,“ doplnil Matzner.
Chorý přijde o zápasy proti Teplicím, Jablonci, Pardubicím, Mladé Boleslavi, Karviné a Liberci. Z toho důvodu bude pravděpodobně chybět i reprezentaci, která na začátku září hraje důležitý duel světové kvalifikace v Černé Hoře a pak přípravné utkání se Saúdskou Arábií.
Na hřišti se ještě před vypršením trestu může objevit v Lize mistrů, do níž Slavia vstoupí v týdnu od 15. září. Na ligový start si však nejspíš bude muset počkat až do 27., či 28. září, kdy do Edenu přicestuje Dukla.
Není příliš pravděpodobné, že by disciplinárka Chorému část trestu prominula.
„Jde o jednu z nejvýraznějších osobností ligy, reprezentanta, který by si měl být vědom i svého výchovného vlivu především na nejmladší fanoušky,“ uvedl Matzner.
Třicetiletý Chorý se provinil v závěru nedělního utkání na Slovácku, kdy po předchozím vzdušném souboji vleže udeřil vší silou domácího brankáře do slabin.
Heča za stavu 0:1 přiběhl do šestnáctky soupeře pomoct spoluhráčům, kteří se z posledního rohu v zápase pokusili vyrovnat. Kvůli Chorého bláznivému zkratu jim do rukou spadla ještě penalta, tu však zkušený domácí záložník Vlastimil Daníček neproměnil.
„Byl to ode mě naprostý zkrat. Ležel jsem ve vápně, pocítil prudkou bolest v noze i hlavě a v tu chvíli jsem zareagoval impulzivně a ohnal se po něm,“ vysvětloval prostřednictvím slávistických sociálních sítí Chorý. „Chci se omluvit. Byla to obrovská chyba, která mě opravdu mrzí.“
Ve čtvrtek Chorý osobně dorazil do pražské Libně, kde si od disciplinární komise vyslechl verdikt. „Oceňujeme, že se pan Chorý bezprostředně po utkání veřejně omluvil a osobně přišel incident vysvětlit. Stejně si vážíme přístupu samotného klubu. Přesto však nelze v žádném případě snižovat závažnost jeho provinění,“ doplnil Matzner.
Další tresty
Disciplinární komise potrestala čtyřzápasovým trestem karvinského Ebrimu Singhateha, který byl za kopnutí do protihráče vyloučen v utkání se Zlínem. „Forma tělesného napadení ani intenzita nebyly tak vysoké,“ srovnal Matzner zákrok s Chorého zkratem.
Dvouzápasový trest si odpyká hradecký Daniel Horák za červenou kartu v utkání s Jabloncem. Stejně tak nesmí dvakrát na lavičku ostravský trenér Pavel Hapal. Ten byl vyloučen v zápase s Duklou.
Nebylo to poprvé, kdy se Chorý na ligovém trávníku zachoval krajně nesportovně. Až nyní však dostal trest.
Když v roce 2022 trefil ještě jako hráč Plzně hlavou úmyslně do obličeje sparťanského stopera Sörensena, rozhodčí i VAR to přešli a Chorý přesvědčoval: „Míč se mi na chvíli ztratil ve světle reflektoru, počítal jsem s tím, že jde mezi nás, ale nakonec propadl za nás a došlo ke srážce.“
Komise rozhodčích potvrdila, že se jednalo o úmyslný zákrok na červenou kartu, ale protože Chorý nebyl potrestán přímo na hřišti, disciplinárka na něj nemohla.
Totéž ostatně platilo i v další sezoně, kdy Chorý v jiném duelu se Spartou udeřil Sörensena do tváře pro změnu zátylkem. Ve vzájemném souboji nepřirozeně škubnul hlavou vzad a experti se shodli: „Zákeřnost!“
Tou byl i víkendový útok na brankáře Heču, jejž ve vteřině odhalil bystrý rozhodčí Všetečka, který okamžitě tasil červenou kartu, pro Chorého mimochodem vůbec první v ligové kariéře.
Vyloučen byl dosud jen loni na Euru v Německu, kde dostal červenou od rumunského sudího Kovácse až po vypjatém duelu s Tureckem (1:2). Tentokrát v závěru na Slovácku (1:0) málem potopil i vlastní spoluhráče, kteří by ztratili dva body nebýt penaltové spásy od brankáře Staňka.
Především ale Chorý poskvrnil vlastní obraz, který ve slávistickém dresu před zraky náročných fanoušků trpělivě maloval celý rok.
Když loni do Edenu přicházel, valná část publika mu nechtěla odpustit nevybíravé zákroky v roli soupeře i fakt, že se před časem vyznal z náklonnosti ke Spartě.
Chorý vs. Sörensen, už zase? Podle expertů zákeřnost, Priske střet neviděl
Chorý si červenobílý národ díky příkladné práci pro tým a důležitým gólům v titulové sezoně získal. Přesvědčil a pro mnohé se stal oblíbencem. Ale teď?
Vždyť i samotný klub jeho chování odsoudil: „Přijímáme plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý a který v žádném případě do fotbalu nepatří. Budeme respektovat rozhodnutí disciplinární komise v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijmeme také vlastní interní opatření. Podobné chování v souvislosti se jménem Slavia nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoli úrovně klubu.“
Zdroj: ČTK