Chorého povedený návrat, Ferencvárosi vstřelil branku

První herní test ve Španělsku Plzni vyšel úspěšně, v neděli se utká s ukrajinským Kryvbasem.

BENIDORM Nešťastný vlastní gól po teči Dweha už v sedmé minutě, parádní otočka a tři branky ve druhém poločasu. Tak by se dal stručně shrnout průběh prvního přípravného utkání fotbalistů Viktorie na herním soustředění ve španělském Benidormu, ve kterém porazili maďarský Ferencváros 3:1. Povedeným návratem se po zranění blýskl Tomáš Chorý, když zaznamenal gól a asistenci. „Těšil jsem se na zápas, nastoupil jsem po dlouhé době a jsem rád, že jsme to výsledkově zvládli,“ byl spokojený vytáhlý útočník.

Úvod utkání vyšel lépe maďarskému mistrovi, kterého po sedmi minutách hry poslala do vedení smolná teč Sampsona Dweha. Ten si srazil do vlastní branky střelecký pokus Brazilce Marquinhose. V průběhu první půle měl maďarský soupeř více ze hry, ale do vyložených příležitostí se nedostával. Oběma trenérům zatrnulo v 26. minutě, když po tvrdém střetu gólmana Jedličky s útočníkem Zachariassenem zůstali oba ležet na trávníku. Po krátkém ošetření ale mohli pokračovat ve hře. Plzeň zahrozila krátce před přestávkou Kopicem, jeho sražená střela skončila jen rohovým kopem.

Ihned po změně stran se připomněl navrátilec do sestavy Chorý, jehož pokus vytáhl jen s námahou brankář Ferensvárose. Do největší šance dosavadního průběhu se dostal po dvaceti minutách druhého dějství Mosquera, jeho hlavička z malého vápna mířila však jen nad bránu. Až v 70. minutě se Viktorka dočkala vyrovnání. Chorý dostal balon do šestnáctky, obešel obránce, udělal kličku i gólmanovi a zkušeně zavěsil.

„Na Tomášovi bylo vidět, že má po zranění chuť do hry i dávat branky,“ těšilo asistenta trenéra Marka Bakoše. Za další čtyři minuty už šla Viktorka do vedení. Za vápnem napřáhl ke střele Pavel Šulc a jeho pokus zapadl k pravé tyči. V 90. minutě přidal ještě pojistku Kalvach, když zúročil přesnou přihrávku Chorého.

„Soupeř byl velmi silný na balonu, což prokazoval hlavně v prvním poločase. Byla to výborná prověrka, která splnila účel přípravného zápasu a také s výsledkem můžeme být spokojeni,“ hodnotil Bakoš.

Druhý duel na španělském soustředění čeká Viktorii v neděli, kdy se utká s ukrajinským Kryvbasem.

Příprava ve Španělsku

Viktoria Plzeň - Ferencváros (Maď.) 3:1

Poločas: 0:1. Branky: 72. Chorý, 74. Šulc, 90. Kalvach - 7. vlastní Traoré.

Plzeň, 1. poločas: Jedlička - Dweh, Hejda, Jemelka - Kopic, Červ, Traoré, Havel - Šulc -Vydra, Kliment. 2. poločas: Jedlička - Řezník, Hranáč, Paluska - Kopic, Kalvach, Valenta, Cadu - Šulc - Chorý, Mosquera.