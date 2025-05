Což si samozřejmě uvědomuje i urostlý obránce Martin Toml, jeden z klíčových borců chrudimského MFK a zároveň hráč, který strávil nikoli nepodstatnou část své profesionální kariéry i v dresu protivníka. Dohromady to od února 2019 byly více než tři roky, z toho déle než dva mezi tuzemskou fotbalovou elitou.

„Bude to derby se vším všudy. Slyšel jsem, že teď v Pardubicích bude určitě vyprodáno, fanoušky to táhne,“ říká 29letý bek. „Zápasy tohohle typu tu nikdy nebyly a už se ani nikdy nemusejí opakovat. Na hřišti to bude mít náboj, nebudou chybět emoce. Pro každého to bude unikátní zážitek,“ dodává Toml.

Druhé místo v druhé lize je pro Chrudim historický výsledek. Jste pyšný na to, co vaše mužstvo letos dokázalo?

Hodně. Během sezony jsme se o tom v týmu dostkrát bavili, že na něj máme šanci — na druhé příčce jsme byli prakticky od začátku soutěže. Je super, že jsme se na ní pak celou dobu udrželi, nebyly tam nápadnější výkyvy. Ukazuje to kvalitu mančaftu. V průběhu času se na nás zvyšoval psychický tlak, i tím, že se v některých obdobích třeba až tolik nedařilo, ale poradili jsme si s tím. Přitom pod námi skončily mnohem větší kluby z větších měst, jako jsou Brno nebo Opava... To nám všem ale asi víc dojde až po baráži. Uvidíme, jak to proti Pardubicím dopadne.

Už loni jste přitom byli pátí a navrch v lednu 2024 coby druholigový celek vyhráli zimní Tipsport ligu. Jak se vám ty počiny letos podařilo trumfnout?

To vůbec nevím. Ale vždycky to záleží na hráčích, na chemii mezi nimi. Všechno si to sedlo, noví kluci, kteří přišli v létě, parádně zapadli. V týmu jsme propojení. Řekli jsme si, co chceme hrát, a věřili tomu.

Ceníte si toho umístění tím víc, že v zimě odešel do Baníku kanonýr David Látal?

To byl velký zásah, ale pomohlo nám, že je ve druhé lize delší přestávka, měli jsme prostor se opět sehrát. V pravou chvíli se nám taky rozstřílel Matěj Náprstek, dokonce pak byl zvolen i hráčem měsíce. Látoše, který byl pro tým ohromně důležitý a navíc je i produktem chrudimské akademie, plnohodnotně nahradil, což bylo skvělé.

Martin Toml (uprostřed) ještě v dresu Pardubic.

Hlavně podzim jste měli famózní. Na jaře ale chvíli zabralo, než jste se zase pořádně rozjeli. Nedali jste s vědomím náskoku

na soupeře pod vámi podvědomě trochu „nohu z plynu“?

To ne, to se nevyplácí. Změn v týmu bylo dost, kromě Látoše odešli i Sam Šimek (návrat z hostování do Pardubic) a Dan Kutík (návrat do Hradce Králové a pak přestup do Brna). Ono se to špatně znovu startuje, trvá to, než najedete na správnou notu. A vždycky přijde nějaká krize. Na nás dolehla ve správné době. Po tom, co jsme udělali jen jeden bod ze tří zápasů, následovala reprepauza. Měli jsme volno, vyčistili jsme si hlavu a zase se do toho dostali. I díky ideálnímu protivníkovi, Varnsdorf byl poslední.

Co od nadcházející baráže vlastně očekáváte?

Velice těžký dvojzápas. Ač jsou Pardubice v tabulce první ligy tam, kde jsou, kvalita je v porovnání s námi na jejich straně. Rozdíl mezi ligami je výrazný. My teď proti nim budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek, neradi bychom tam propadli, abychom si uchovali i nějakou naději pro odvetu. Tím bychom přilákali i lidi na utkání do Chrudimi. Motivaci máme obrovskou. Těšíme se, jsme na to připravení.

Na chrudimské soupisce jste s kapitánem Janem Řezníčkem dva bývalí hráči Pardubic a kromě vás v MFK teď hráli i Pavel Černý s Denisem Darmovzalem, kteří jim stále náleží a v baráži nebudou moci nastoupit. Jak vy čtyři tu konfrontaci berete?

Normálně. Pokud jde o mě s Honzou, nejsme nervózní nebo přemotivovaní — chceme si to užít. V Pardubicích se to taky od našich odchodů hodně změnilo, my pamatujeme ještě Vinici. Baráž si zkrátka chceme zahrát v klidu.

Vnímáte i jako příležitost otestovat si pardubický trávník?

Od podzimu tam budete nastupovat tak jako tak.

Určitě to tak lze brát, realita je, že tam v příští sezoně budeme hrát ligu. Na druhou stranu, pro baráž je to pro nás pořád venkovní stadion, kde se poměříme s regionálním rivalem, a my máme pořád svůj.