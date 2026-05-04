Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

  14:15
Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert Mannsverk za svůj faul na jabloneckého Filipa Zorvana. Dvakrát chybovali sudí Wulkan a videorozhodčí Orel v Liberci, když nejprve nenařídil penaltu za faul na Provoda a poté nevyloučil slávistu Mosese za úder loktem.

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce | foto: ČTK

Mannsverk necelých 10 minut po změně stran tvrdě zajel do Zorvana.

Svého soupeře sice netrefil nataženou nohou, ale z opakovaných záběrů byla zjevná vysoká intenzita jeho zákroku, při němž navíc nohama nepříjemně sevřel Zorvanovu nohu.

„Podle mě jasná červená karta. Nechápu, že ji nedostal. Sudí Volek se minule na Slavii nebál Lurvinkovi dát červenou hned. Tady mi řekl, že to byla oranžová,“ čertil se hostující kouč Luboš Kozel.

„Já myslím, že ta intenzita byla natolik vysoká, navíc bylo štěstí, že ho netrefil naplno, a ten skluz byl natolik nebezpečný, že já bych do toho jako VAR vstoupil a dal červenou,“ přitakal v televizním studiu expert Antonín Rosa.

Komise jim dala za pravdu.

„Jednalo se o podražení soupeře ve vysoké intenzitě. VAR měl intervenovat,“ řekla v tradičním komuniké.

Červenou pro Azaku, kterou mimochodem dostal rekordně rychle, naopak posvětila.

Rekordní červená při debutu. Nebyla nutná, řekl Priske k vyloučení Azaky

Azaka, podobně jako Mannsverk, fauloval na půlce hřiště, když nataženou nohou trefil Součka. Sudí Volek mu nejprve osobní trest neudělil, ale po kontrole u videa vytáhl červenou kartu.

„Rozhodčí správně vyloučil hráče, který podrážkou zasáhl svého soupeře do holeně, čímž ohrozil jeho zdraví,“ potvrdila komise.

„Podle mě je to smutný den pro český fotbal. Dát červenou sedmnáctiletému klukovi, který byl na hřišti pár vteřin. Za ten skluz podle mě nemusela přijít červená,“ stěžoval si nicméně po utkání domácí kouč Brian Priske.

Dvě chyby v Liberci

Hned dvakrát chyboval rozhodčí Jakub Wulkan v utkání Slavie s Libercem.

Nejprve zkraje druhého poločasu odepřel Slavii penaltu, když si Provod ve vápně hodil míč kolem Mikuly, ten balon nezasáhl a o jeho nataženou nohu pak Provod zavadil a spadl.

„Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující mužstvo. Mikula podrazil svou levou nohou Provoda, VAR měl intervenovat,“ sdělila komise.

Podruhé, jen o několik minut později, ale slávisté z chyby sudího těžili.

Moses na půlce hřiště trefil loktem do spánku Hodouše, jenž pak na nosítkách opouštěl trávník a skončil se zlomenou čelistí.

„Je to jasná červená, hráč je v bezvědomí, dostal loktem do spánku. Pojďme si to říkat tak, jak to je. To je jasná karta přece,“ rozčiloval se domácí kouč Radoslav Kováč.

Díval jsem se na balon, ublížit jsem nikomu nechtěl. Moses poslal omluvu Hodoušovi

„Z mého postavení Moses sledoval dráhu míče, který pak odehrál, a následně došlo ke srážce, která měla sice zdravotní následky, ale z plochy jsem to vyhodnotil pouze jako srážku,“ vysvětloval Wulkan po utkání.

Podle komise ale situaci spolu s asistentem u videa Orlem nevyřešili správně.

„Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Mosese, který loktem zasáhl do hlavy libereckého Hodouše. VAR měl intervenovat,“ zdůraznila.

Jako poslední se vyjádřila k situaci v utkání Baníku s Boleslaví.

Kabongo, který hrál pod hrozbou žluté karty, se ve 35. minutě snažil doběhnout přihrávku za obranu, šel do skluzu, zasáhl balon a poté tvrdě narazil do brankáře Jedličky.

„Rozhodčí správně neudělil druhou žlutou hráči Kabongovi, který nejprve zahrál míčem a až poté došlo ke srážce s brankářem Jedličkou,“ zhodnotila komise.

Ta se tradičně vyjadřuje ke čtyřem, v tomto případě k pěti, situacím uplynulého kola, která ji vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a...

4. května 2026  13:40

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Dlouhý skauting talentu z Chorvatska se vyplácí. Hapal: Krivaka jsme svlékli donaha

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Dobro došli, tak jsem tady! Když chorvatský fotbalista Fabijan Krivak přicházel v zimě do Olomouce, tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka předpovídal: „Mladý hráč s obrovským potenciálem. Není to hned...

4. května 2026  13:26

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

4. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš v hlavičkovém souboji s Davidem Puškáčem

První nadstavbové kolo fotbalové ligy je za námi. Slavia udržela osmibodový náskok v čele a už příští kolo může oslavit titul, pokud v derby porazí Spartu. Tu navíc po neděli trápí ještě rozsáhlejší...

4. května 2026

Oslavy slávistického titulu po derby? To nikdo nechce dopustit, říká sparťan Kuchta

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Byla by to potupa pro všechny sparťany na hřišti i na tribunách, ale pro Jana Kuchtu zvlášť. „Nesmíme to dopustit, nikdo to nechce.“ Už příští sobotu na stadionu v Edenu mohou propuknout mistrovské...

4. května 2026  7:30

Inter slaví 21. titul v italské lize. Po výhře nad Parmou má nedostižný náskok

Fotbalisté Interu Milán slaví zisk mistrovského titulu.

Inter Milán získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2:0 nad Parmou má tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Pětačtyřicetiletý Cristian Chivu, jenž před sezonou zamířil...

3. května 2026  22:57,  aktualizováno  23:12

Snad se bude hrát víc než 36 minut. Kouč Priske si rýpl do způsobu hry Slavie

Sparťanský trenér Brian Priske

V klidu zhodnotil zápas, který jeho tým v neděli večer nad Jabloncem vyhrál 2:0. Při zmínce o blížícím se střetu na Slavii, která v případě vítězství zažehne oslavy titulu, se u trenéra sparťanských...

3. května 2026  22:36

Tottenham se posunul mimo sestupovou pozici, United porazili Liverpool

Fotbalisté Manchesteru United oslavují gól Benjamina Šeška.

Ve šlágru 35. kola anglické fotbalové ligy zvítězil Manchester United nad Liverpoolem 3:2 a zajistil si tak účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Uspěl i Bournemouth, který porazil Crystal Palace 3:0....

3. května 2026  14:50,  aktualizováno  22:30

