Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Mannsverk necelých 10 minut po změně stran tvrdě zajel do Zorvana.
Svého soupeře sice netrefil nataženou nohou, ale z opakovaných záběrů byla zjevná vysoká intenzita jeho zákroku, při němž navíc nohama nepříjemně sevřel Zorvanovu nohu.
„Podle mě jasná červená karta. Nechápu, že ji nedostal. Sudí Volek se minule na Slavii nebál Lurvinkovi dát červenou hned. Tady mi řekl, že to byla oranžová,“ čertil se hostující kouč Luboš Kozel.
„Já myslím, že ta intenzita byla natolik vysoká, navíc bylo štěstí, že ho netrefil naplno, a ten skluz byl natolik nebezpečný, že já bych do toho jako VAR vstoupil a dal červenou,“ přitakal v televizním studiu expert Antonín Rosa.
Komise jim dala za pravdu.
„Jednalo se o podražení soupeře ve vysoké intenzitě. VAR měl intervenovat,“ řekla v tradičním komuniké.
Červenou pro Azaku, kterou mimochodem dostal rekordně rychle, naopak posvětila.
Azaka, podobně jako Mannsverk, fauloval na půlce hřiště, když nataženou nohou trefil Součka. Sudí Volek mu nejprve osobní trest neudělil, ale po kontrole u videa vytáhl červenou kartu.
„Rozhodčí správně vyloučil hráče, který podrážkou zasáhl svého soupeře do holeně, čímž ohrozil jeho zdraví,“ potvrdila komise.
„Podle mě je to smutný den pro český fotbal. Dát červenou sedmnáctiletému klukovi, který byl na hřišti pár vteřin. Za ten skluz podle mě nemusela přijít červená,“ stěžoval si nicméně po utkání domácí kouč Brian Priske.
Dvě chyby v Liberci
Hned dvakrát chyboval rozhodčí Jakub Wulkan v utkání Slavie s Libercem.
Nejprve zkraje druhého poločasu odepřel Slavii penaltu, když si Provod ve vápně hodil míč kolem Mikuly, ten balon nezasáhl a o jeho nataženou nohu pak Provod zavadil a spadl.
„Rozhodčí chybně nenařídil pokutový kop pro hostující mužstvo. Mikula podrazil svou levou nohou Provoda, VAR měl intervenovat,“ sdělila komise.
Podruhé, jen o několik minut později, ale slávisté z chyby sudího těžili.
Moses na půlce hřiště trefil loktem do spánku Hodouše, jenž pak na nosítkách opouštěl trávník a skončil se zlomenou čelistí.
„Je to jasná červená, hráč je v bezvědomí, dostal loktem do spánku. Pojďme si to říkat tak, jak to je. To je jasná karta přece,“ rozčiloval se domácí kouč Radoslav Kováč.
„Z mého postavení Moses sledoval dráhu míče, který pak odehrál, a následně došlo ke srážce, která měla sice zdravotní následky, ale z plochy jsem to vyhodnotil pouze jako srážku,“ vysvětloval Wulkan po utkání.
Podle komise ale situaci spolu s asistentem u videa Orlem nevyřešili správně.
„Rozhodčí chybně nevyloučil hráče Mosese, který loktem zasáhl do hlavy libereckého Hodouše. VAR měl intervenovat,“ zdůraznila.
Jako poslední se vyjádřila k situaci v utkání Baníku s Boleslaví.
Kabongo, který hrál pod hrozbou žluté karty, se ve 35. minutě snažil doběhnout přihrávku za obranu, šel do skluzu, zasáhl balon a poté tvrdě narazil do brankáře Jedličky.
„Rozhodčí správně neudělil druhou žlutou hráči Kabongovi, který nejprve zahrál míčem a až poté došlo ke srážce s brankářem Jedličkou,“ zhodnotila komise.
Ta se tradičně vyjadřuje ke čtyřem, v tomto případě k pěti, situacím uplynulého kola, která ji vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.