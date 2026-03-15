Dobrý koncentrovaný výkon, chválil Trpišovský. Repre? Užiju si ji jako divák

Slavii stačí tři body, aby si s předstihem zajistila vítězství v základní části. Pak už jen krok k obhajobě titulu. Ale nepředbíhejme.
Jak byste utkání ve Zlíně zhodnotil?
Jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body, navíc venku se soupeřem, se kterým jsme na podzim ztratili. Věděli jsme, že Zlín kouše každý zápas, a i když minule dostal hodně gólů, bude o to více motivovaný a připravený. Měli jsme jen jeden problém na začátku u standardky, kdy nám obránce zaspal u odraženého míče, ale pak jsme měli stupňovaný tlak, dařilo se nám rychle přetáčet hru a měli jsme kvalitu.
|
Zlín - Slavia 1:3, domácí udeřili až v závěru, hosty nasměrovali k výhře tři střelci
Rozhodl rychlý Chaloupkův gól?
Jeho trefa ze střední vzdálenosti nám pomohla. Díky ní musel Zlín hru trochu otevřít, a my tak měli více prostoru za obranou. Hodně nám pomohli i střídající hráči. Akce, po které padl druhý gól, zápas zlomila, hodně jsme se uklidnili, vyhrávali jsme souboje vzadu a díky tomu jsme mohli přidat třetí gól ze standardky.
Mohl vám vůbec Zlín něčím ublížit?
Věděli jsme o dvou věcech – standardní situace a určitá přímočarost, kdy Zlín hraje hodně rychle nahoru. Hodně jsme se připravovali na Cupáka, který umí skvěle doplnit vápno, má body a dobrý pohyb bez balonu. Viděli jsme také v zápase s Plzní, jak Zlínu pomohli střídající hráči, což nám mohlo dělat problémy. Naši kluci vzadu ale byli hodně pevní, dobře se rozhodovali a vyhrávali první souboje.
Když mluvíte o střídajících, opět se po příchodu z lavičky trefil Chytil.
Mojma teď vypadá skvěle. Paradoxně mu hodně pomáhá ten poločasový příchod, kdy ví, že půjde do hry, a má dost času se připravit, zatímco obránci už mají za sebou nějaké souboje. Hraje skvěle do těla a je v pohodě, což umí teď prodat. Mít útočníka, který nebývá pokaždé v základní sestavě, a přesto pravidelně dělá body, je pro tým skvělé.
Jak vypadá Schranzovo zranění?
Ivan měl po derby menší svalový problém, cítil, že má to místo nakopnuté, takže šel dolů spíše preventivně. Nechtěli jsme riskovat, věděli jsme, že se to může ozvat, tak jsme ho raději vystřídali. Není to ale nic vážného.
Vítáte reprezentační přestávku?
Rád moc nejsem, jsme rozjetí a teď na tři týdny vypadneme, pak jedeme do Ostravy. Musíme se přizpůsobit. Hlavně ať se hráči vrátí v pořádku zpátky a ne jako na podzim. A také ať pomůžou českému nároďáku.
Jak vůbec vidíte šance v baráži o mistrovství světa?
S Iry je to podle mě padesát na padesát. S Dány těžší, mají výborné hráče, ale jsme doma a rozhodne hlava. Klukům to budu přát, pro některé to může být vrchol kariéry. Kdybych si měl vsadit, tak věřím, že první krok zvládnou. Proti Dánům rozhodne individualita. Těším se z pohledu diváka, nebudu v tom hledat taktické skuliny, jen si budu užívat hru našich hráčů.
|
Nepřemýšlíte o tom, že jste mohl v baráži trénovat vy?
To už bylo a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Chápu, tehdy nikdo nevěděl, jak se bude sezona vyvíjet, ale pro mě byla prioritou Slavia. Trochu mě mrzí, že s kluky u toho nejsem, protože vím, jak je to pro ně důležité. Život mě ale naučil neřešit věci, které nemůžu ovlivnit. Rozhodlo se dobře, národní tým má trenéra, který má na práci klid a vše si nastuduje. Ve finále skvělá volba.