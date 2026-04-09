Chance Liga 2025/2026

Plzeň si pojistila Wiegeleho. Rakouský brankář dostal smlouvu na další tři roky

Autor: ,
  13:11
Rakouský brankář Florian Wiegele prodloužil smlouvu s fotbalovou Plzní. Pětadvacetiletá gólmanská jednička Viktorie se Západočechům nově upsala do roku 2029. Třetí tým české ligy o tom informoval na klubovém webu.
Plzeňský brankář Wiegele během utkání proti Spartě. | foto: Petr EretMAFRA

„V Plzni se mi líbí, je to klidné město, kde se cítím dobře po životní a samozřejmě i sportovní stránce,“ řekl Rakušan po podpisu.

Wiegele přestoupil do Viktorie předloni v létě z druholigového rakouského Leobenu. Před rokem na jaře hostoval v týmu Grazer AK ze Štýrského Hradce, po návratu do Plzně se v průběhu této sezony stal gólmanskou jedničkou. V české lize má na kontě 13 startů a z toho pět čistých kont.

Nedávno si vysloužil premiérovou pozvánku do rakouského reprezentačního áčka, v jehož dresu debutoval v březnu v přípravném utkání proti Ghaně. Může pomýšlet na účast na blížícím se mistrovství světa, kam se jeho tým kvalifikoval.

„Florian na sobě každý den tvrdě pracuje a potvrzuje potenciál, s nímž do klubu přicházel. Potvrzuje to i nominace do reprezentace, kterou si určitě zasloužil. Podpis nové smlouvy je nyní dalším logickým krokem naší spolupráce. Jsme rádi, že jsme se velmi rychle domluvili,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.

„Při příchodu jsem si dal za cíl pravidelně chytat a každý den na sobě pracovat. Odměnou jsou pak velké zápasy v Evropské lize. To samé se dá říct i o reprezentaci, o které jsem vždy tajně snil a teď se mi to splnilo. Nová smlouva je pro mě další výzvou, abych na sobě dál makal a pomáhal týmu,“ přidal Wiegele.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
