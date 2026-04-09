Plzeň si pojistila Wiegeleho. Rakouský brankář dostal smlouvu na další tři roky

„V Plzni se mi líbí, je to klidné město, kde se cítím dobře po životní a samozřejmě i sportovní stránce,“ řekl Rakušan po podpisu.
Wiegele přestoupil do Viktorie předloni v létě z druholigového rakouského Leobenu. Před rokem na jaře hostoval v týmu Grazer AK ze Štýrského Hradce, po návratu do Plzně se v průběhu této sezony stal gólmanskou jedničkou. V české lize má na kontě 13 startů a z toho pět čistých kont.
Nedávno si vysloužil premiérovou pozvánku do rakouského reprezentačního áčka, v jehož dresu debutoval v březnu v přípravném utkání proti Ghaně. Může pomýšlet na účast na blížícím se mistrovství světa, kam se jeho tým kvalifikoval.
„Florian na sobě každý den tvrdě pracuje a potvrzuje potenciál, s nímž do klubu přicházel. Potvrzuje to i nominace do reprezentace, kterou si určitě zasloužil. Podpis nové smlouvy je nyní dalším logickým krokem naší spolupráce. Jsme rádi, že jsme se velmi rychle domluvili,“ uvedl sportovní ředitel klubu Martin Vozábal.
„Při příchodu jsem si dal za cíl pravidelně chytat a každý den na sobě pracovat. Odměnou jsou pak velké zápasy v Evropské lize. To samé se dá říct i o reprezentaci, o které jsem vždy tajně snil a teď se mi to splnilo. Nová smlouva je pro mě další výzvou, abych na sobě dál makal a pomáhal týmu,“ přidal Wiegele.