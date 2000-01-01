náhledy
Základní část fotbalové Chance Ligy je skoro v polovině, a tak není od věci si vyhodnotit, kterým hráčům se zatím v této sezoně daří a kteří jsou naopak z formy. V obrazovém článku jsme ze všech šestnácti týmů vybrali po dvou hráčích - toho, kdo je lidově řečeno top, a kdo je flop.
Autor: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš
TOP - EMMANUEL AYAOSI (Slavia Praha). Brát v potaz pouze první týdny nové sezony, bezkonkurenčně by vyhrála polská kometa Wiktor Nowak. Exkarvinský Ayaosi se však postupně vypracoval mezi klíčové hráče slávistického útoku a s bilancí pěti gólů a tří asistencí je aktuálně v kádru obhájce vůbec nejproduktivnější.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
FLOP - TOMÁŠ CHORÝ (Slavia Praha). Bezkonkurenční volba. Chorý vynechal úvodní tři kola kvůli trestu z minulé sezony, pak sice zvládl čtyři góly, ale následně si vše pokazil proti Hradci. Sudímu Všetečkovi ukázal prostředníček, dostal červenou a Slavia ho vyřadila z kádru. V zimě by měl z týmu odejít.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
TOP - JOHN MERCADO (Sparta Praha). Nebýt zranění, možná by místo něj padla volba na Adama Karabce, jenž ho na přiložené fotce objímá. Mercado byl pro Spartu nicméně minimálně stejně důležitý. Za období mezi 6. a 10. kolem dokonce dostal ocenění nejlepšího playmakera. A k tomu zvládl vstřelit pět branek.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
FLOP - MATĚJ JURÁSEK (Sparta Praha). Můžete namítnout, že vzhledem k přestupové částce by tu mohl být i Jonatan Brunes, který sice nasázel čtyři góly Slovácku, ale jinak se trápí a zatím nenaplnil očekávání. Jurásek je na tom nicméně ještě hůř - v lize stále čeká na první branku či asistenci.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
TOP - AMAR MEMIČ (Viktoria Plzeň). Relativně nenápadně se v kádru trápící se Plzně vypracoval na nejproduktivnějšího hráče soutěže. Čtyři góly, šest asistencí a další mraky příležitostí, které svou rychlostí a kreativitou pro spoluhráče vytvoří.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
FLOP - DENIS VAVRO (Viktoria Plzeň). Slibovali si od něj, že přinese důraz a zkušenosti do zadních řad. Místo toho se Vavro hned ve druhém utkání proti Hradci nechal vyloučit. Od začátku září odehrál v lize pouhých šest minut!
Autor: ČTK
TOP - LUKÁŠ HŮLKA (Slovan Liberec). Z pozice stopera sice logicky nemá čísla, hovoří za něj však bilance týmu. Liberec je druhý a má spolu se Slavií nejlepší obranu v soutěži (osm obdržených branek), což je i zásluha zkušeného Hůlky, který zatím odehrál plný počet minut.
Autor: ČTK
FLOP - ALEKO BASILADZE (Slovan Liberec). Je jednou z nejdražších posil v historii klubu, kterou vedení chtělo časem zpeněžit jako třeba v létě N’Guessana s Diakitém. Jenže univerzál na levou stranu Basiladze zatím nepřesvědčil, v lize nastoupil do dvou utkání, stejný počet odehrál i ve třetiligové rezervě.
Autor: FC Slovan Liberec
TOP - MARTIN ŠUBERT (Mladá Boleslav). Ligová kometa letošního ročníku a se sedmi brankami aktuálně nejlepší střelec soutěže, který při posledních dvou srazech nechyběl ani v nominaci české reprezentace. Šubert přitom ještě loni hrál druhou ligu.
Autor: ČTK
FLOP - FILIP ŠPATENKA (Mladá Boleslav). Dali mu šanci, když se v Liberci nechytil, určitě si od něj ale slibovali víc. Mladý Špatenka se zatím na hostování v dresu Boleslavi trefil jen v poháru, v útoku se nedokázal prosadit přes zkušenější hráče. Trenér Majer ho dokonce zkouší hrát ve středu zálohy, i tam ale zatím nepřesvědčil.
Autor: ČTK
TOP - VÁCLAV SEJK (Sigma Olomouc). Doteď skvělý podzim si pokazil zbytečným vyloučením proti Hradci Králové. Nemělo by však zapadnout, že Sejk zvládl šest gólů, tři asistence a po Memičovi je druhý nejproduktivnější hráč v lize.
Autor: ČTK
FLOP - FABIJAN KRIVAK (Sigma Olomouc). Po příchodu z Chorvatska na jaře zaujal, zatím na to však nedokázal navázat. Krivaka v úvodu sezony přibrzdila zranění a když konečně začal sbírat více minut, poranil si koleno.
Autor: ČTK
TOP - MATĚJ RADOSTA (Teplice). Zejména úvod sezony mu vyšel na výbornou, takže si v pětadvaceti vysloužil premiérovou pozvánku do národního týmu. Od té doby jeho výkonnost šla dolů, pořád však patří k nejproduktivnějším hráčům Teplic.
Autor: ČTK
FLOP - MICHAL BÍLEK (Teplice). Minulá sezona pro něj byla životní, když vstřelil devět branek. O to výraznější ale prožívá propad. Žádný gól, žádná asistence a tři žluté karty. Už ani nemá jisté místo v základu.
Autor: Ondřej Bičiště, MAFRA
TOP - DUŠAN PAVLOVIČ (Jablonec). Jedna z nejlepších posil v rámci ligy. Srbský stoper Pavlovič se okamžitě usadil v základu Jablonce a navzdory náročnému programu prakticky nesleze z trávníku.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
FLOP - LAMIN JAWO (Jablonec). V minulé sezoně táhl útok Jablonce, teď se trápí. Jediný gól zapsal v poháru, jinak nic. Lepší bilanci než on má mimochodem i matador Chramosta, jenž přitom skoro nehraje.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
TOP - ALEŠ ČERMÁK (Bohemians). Zejména říjen mu vyšel na výbornou. Tři góly, z toho dva vítězné a jedním zařídil bod. Ve dvaatřiceti letech prožívá jednu z nejvydařenějších sezon v kariéře.
Autor: ČTK
FLOP - MOHAMED JÁSIR (Bohemians). Těžko říct, s čím ho Bohemians přiváděli. Kdysi talentovaný Jásir kvůli zranění vynechal většinu minulé sezony v Olomouci, přesto dostal v Praze nabídku smlouvy do roku 2029. Na hřišti se zatím ještě neukázal.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
TOP - DANIEL VAŠULÍN (Zbrojovka Brno). Loni měl také skvělý podzim na hostování v Olomouci, pak ale v Plzni paběrkoval. Ve Zbrojovce se však Vašulín dokázal znovu nastartovat a je útočným tahounem nováčka, byť i jemu v posledních týdnech jako by došla šťáva.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
FLOP - PETR ŠEVČÍK (Zbrojovka Brno). Měl přinést zkušenosti do zálohy nováčka, zřejmě ale doplácí na nízké herní vytížení z uplynulých sezon a spíš nehraje než hraje.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
TOP - DANIEL HORÁK (Hradec Králové). S pěti asistencemi z pozice krajního beka překvapivě patří k vůbec nejproduktivnějším hradeckým hráčům. I proto v tomhle výčtu dostal přednost před některými ofenzivního hvězdami.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
FLOP - TOMÁŠ WIESNER (Hradec Králové). Je to vůči němu možná trochu nefér, jelikož po návratu z Ameriky zvládl pouhé dva soutěžní zápasy. Pak si vážně poranil prokleté koleno a kdo ví, zda bude v této sezoně ještě k dispozici.
Autor: ČTK
TOP - VÁCLAV DRCHAL (Pardubice). Začátek sezony mu nevyšel, stejně jako celému týmu, pak se ale rozjel. Zapsal tři góly a tři asistence, čímž se podílel na třetině celkové produkce Pardubic.
Autor: ČTK
FLOP - GIANNIS-FIVOS BOTOS (Pardubice). Jsou to dva roky, co na podzim vyletěl v dresu Karviné. Jenže ve Slavii se nechytil a v Pardubicích to ani druhou sezonu není úplně ono. Už ani nehraje pravidelně v základu.
Autor: ČTK
TOP - JIŘÍ MÍČEK (Baník Ostrava). Ač teprve v červnu oslavil devatenácté narozeniny, v Baníku se od nové sezony usadil v základu a zatím o něj nepřišel. S takřka osmdesátiprocentní úspěšností v osobních soubojích patří k nejlepším zadákům v lize.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
FLOP - MATĚJ CHALUŠ (Baník Ostrava). Už v minulých sezonách často chyboval a co v září dostal červenou při porážce v Jablonci, v lize ani jednou nenastoupil v základu. Dostával šance pouze v poháru.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
TOP - NEIL GLOSSOA (Artis Brno). Není překvapením, že si ho Slavia chce v zimě už po půl roce stáhnout zpátky. Glossoa je z pozice krajního beka jedním z tahounů Artisu, byť se minulý týden nechal zbytečně vyloučit v poháru.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
FLOP - YOUSSOUPHA SANYANG (Artis Brno). Zato tohle hostování se zatím nevyvíjí dle představ. Sanyang totiž ani v sestupem ohroženém Artisu nehraje o moc víc než ve Slavii.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
TOP - GIGLI NDEFE (Slovácko). Ndefe je dlouhodobou oporou zadních řad Slovácka a v této sezoně je možná i překvapivě ofenzivní hrozbou. Dal už dva góly, což z celkových třinácti není vůbec zanedbatelné číslo.
Autor: ČTK
FLOP - DAVID PUŠKÁČ (Slovácko). Góly měl mít na starosti také Puškáč, letní posila. Jenže na startu sezony se zranil a když konečně začal nastupovat, za šlapák na libereckého Bužka dostal červenou a třízápasový flastr. Před reprezentační pauzou se ale prosadil proti Zlínu, takže se třeba konečně nastartuje.
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA
TOP - JAKUB ČERNÍN (Zlín). Těžko vybírat někoho, kdo vyloženě vyčnívá v týmu, jenž stále čeká na první výhru a se třemi body se krčí na dně tabulky. Pro Černína hovoří dva vstřelené góly a jedna asistence, což z něj dělá nejproduktivnějšího hráče týmu. Jak se říká, mezi slepými jednooký králem.
Autor: ČTK
FLOP - MICHAL CUPÁK (Zlín). V minulé sezoně udivoval stejně jako nováček ze Zlína, letos se ale svezl s bídnou formou celého týmu. Prvního gólu se dočkal až v říjnu a často už ani nenastupuje v základu.
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA