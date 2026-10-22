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Chance Liga 2026/2027

Chorý dostal nejvyšší možný trest na šest zápasů. Nepřijatelné chování, řekla komise

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  15:32aktualizováno  15:47
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...

Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem Králové. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Chorý ze Slavie leží v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.
30 fotografií
Den poté, co ho fotbalová Slavia vyřadila z kádru, se dozvěděl také stanovisko Disciplinární komise LFA. Tomáš Chorý dostal za zdvižený prostředníček vůči sudímu Všetečkovi během utkání s Hradcem Králové šestizápasový, tedy maximální trest.

Chorý se na čtvrteční zasedání komise nedostavil.

„Čtyři přímé červené karty během pouhých čtrnácti měsíců, navíc ani v jednom případě za běžný herní faul, představují naprosto mimořádnou bilanci, která se vymyká všem obvyklým standardům. Disciplinární komise LFA se ve své dosavadní praxi s obdobným případem nesetkala,“ okomentoval předseda komise Jiří Matzner.

Chorý byl poprvé vyloučen loni v srpnu na Slovácku za úder do rozkroku brankáře Heči, následoval (ne)plivanec na plzeňského Dweha a poté loket uštědřený sparťanovi Sörensenovi v jarním derby.

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„O to více nás zaráží, že předchozí tresty nebyly pro pana Chorého dostatečným poučením ani varováním. Musel si být přitom dobře vědom, že jakékoliv další podobné provinění bude s ohledem na opakované porušování pravidel posuzováno mimořádně přísně. Přesto se znovu dopustil jednání, pro které lze jen stěží hledat pochopení,“ doplnil Matzner.

Právě po zmíněném derby slávistický šéf Jaroslav Tvrdík oznámil, že Chorý už za Slavii nenastoupí. Jenže za hráče se postavila kabina i majitel Pavel Tykač, a tak dostal další šanci.

Po incidentu s Hradcem však Chorý ztratil veškeré zastání. Slavia ho vyřadila z kádru, hráč přišel o jeden měsíční plat a v zimě si může hledat nové angažmá.

Slavia vyřadila Chorého z kádru. Útočník se omluvil, sám navrhuje okamžitý konec

„Vulgární urážka rozhodčího, navíc způsobem, jakým byla provedena, je naprosto nepřijatelná a neslučitelná se standardy chování profesionálních fotbalistů. Emoce k fotbalu patří, v žádném případě však nemohou sloužit jako omluva pro podobný čin. Od hráčů na nejvyšší úrovni se právem očekává, že dokážou své emoce zvládat a respektovat soupeře i rozhodčí,“ zdůraznil Matzner.

Další tresty

Za čtyři žluté karty vynechají jeden zápas Jocelin Behiratche (Slovácko), Roman Macek (Sparta) a Vojtěch Stránský (Liberec).

Za použití pyrotechniky na tribunách zaplatí Baník Ostrava 50 000 korun a Bohemians Praha 1905 dostali pokutu 30 000 korun.

„Situaci považujeme za o to více politováníhodnou, že Tomáš Chorý patří po fotbalové stránce k nejvýraznějším osobnostem ligy a je také českým reprezentantem. S takovým postavením se pojí nejen sportovní kvality, ale také odpovědnost vůči fanouškům a především mladým fotbalistům, pro které jsou tito hráči vzorem a inspirací. Jeho opakované excesy na hřišti jsou však pravým opakem toho, jak by takový příklad měl vypadat,“ přidal.

„S ohledem na povahu samotného jednání a výraznou recidivu jsme přistoupili k maximální možné výměře tohoto trestu,“ uzavřel Matzner.

Chorému tak stopka vyprší těsně před koncem podzimní části sezony. Je však otázkou, zda vůbec zůstane v české lize.

Zájem o něj na konci léta projevila Plzeň, kde dřív působil, jeho agent David Nehoda však nevyloučil odchod do zahraničí.

Přehled nejvyšších trestů zastavení činnosti v první fotbalové lize a domácím poháru

Dvanáct zápasů:
Léonard Kweuke (Sparta, květen 2013) - hrubý faul

Deset zápasů:
Michal Frydrych (Ostrava, duben 2025) - hrubý faul s následkem vážného zranění (později zmírněn na šest)

Osm zápasů:
Milan Matula (Teplice, srpen 2009) - úder loktem (později zmírněn na šest)
Nikolaj Komličenko (Mladá Boleslav, září 2017) - úder loktem (později zmírněn na šest)
Benson Sakala (Mladá Boleslav, srpen 2023) - hrubý faul (později zmírněn na šest)
Heiderson Hurtado (Jablonec, březen 2024) - hrubý faul (později zmírněn na šest)
David Moses (Slavia, květen 2026) - surová hra/úder loktem s následkem zranění

Sedm zápasů:
Tomáš Řepka (Sparta, září 2007) - urážka rozhodčího a napadení pořadatele
Ahmad Ghali (Liberec, srpen 2024) - surová hra s následkem vážného zranění (později prominutí poloviny dvouměsíčního trestu)
Jan Bořil (Slavia, duben 2026) - protesty a výhrůžky rozhodčímu

Šest zápasů:
Petr Lukáš (Teplice, srpen 2008) - úder loktem (později zmírněn na čtyři)
Petr Švancara (Slovácko, září 2009) - úder loktem
Václav Ondřejka (Slovácko, únor 2012) - hrubý faul
Tomáš Chorý (Slavia, srpen 2025) - udeření protihráče do rozkroku
Tomáš Chorý (Slavia, květen 2026) - úder loktem
Tomáš Chorý (Slavia, říjen 2026) - urážlivé gesto k rozhodčímu

ČTK

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 11 6 2 3 13:7 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 6 2 3 18:14 20
5. AC Sparta PrahaSparta 11 6 1 4 20:12 19
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 11 6 1 4 14:14 19
7. FK JablonecJablonec 11 5 2 4 14:12 17
8. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 23:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 11 3 2 6 7:18 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 10:18 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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