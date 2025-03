NEJ Z LIGY: Olatunjiho osm centimetrů i suchý trávník. A fanoušci chytali kopačku

Část 1/5

Tak a máme nakropeno. Nebo ne?

Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí gól proti Olomouci.

I touto cimrmanovskou hláškou by se mohli sparťané v sobotu ptát na stav olomouckého trávníku.

Vždyť sám trenér Lars Friis po utkání (2:1) na Hané adresoval: „Hřiště bylo hrozné. Nejde o to, že by bylo nekvalitní, ale bylo suché jak... peklo.“

Suchý trávník, z nějž se při každém šlápnutí rozvířil obláček prachu, se s postupujícím zápasem čím dál víc zhoršoval. „Měl jsem momenty, kdy jsem chtěl odkopávat míč a podjížděla mi noha. To by se stávat nemělo. Když máte problém vůbec nakopnout balon, je to doopravdy špatné,“ kroutil hlavou brankář Peter Vindahl.

Tomu ve vápně svítila do očí i křiklavě zelená barva, kterou domácí přetřeli přítomné bahno.

„Jestli se chce český fotbal posouvat a mít za produkt krásný fotbal, musíme nastavit nějaká pravidla,“ přidal Friis.

Ta však zatím pro kropení neexistují, jak poznamenal v diskuzích na sociální síti X slávistický boss Jaroslav Tvrdík: „Zaznívalo od vedení, že suchý trávník je součástí legitimního boje menších klubů.“

I proto před zápasy kropit nemusí. Proti tomu se ale postavil domácí kouč Tomáš Janotka, který popřel, že by se před utkáním nekropilo. „To slyším poprvé. Ale být trenérem Sparty a čekat, že tady vyhraju, tak bych byl taky naštvaný.“