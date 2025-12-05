Chance Liga 2025/2026

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Petr Bílek
  22:15
V posledních dnech se o tom velmi hlasitě spekuluje. Jindřich Trpišovský a česká fotbalová reprezentace? Přinejmenším na baráž o mistrovství světa? Slávistický trenér po páteční ligové výhře v Teplicích 2:1 sice zopakoval, že tuhle ambici nemá, zároveň však tajemně dodal: „Jedna věc moje uvažování může změnit. Uvidíme, jestli se to stane.“
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Lukáš Provod vyhrál hlavičkový souboj s Michalem Bílkem.
Teplický stoper Takács gestikuluje v zápase se Slavií.
Slávista Erik Prekop (vlevo) se snaží dostat k míči.
Teplický trenér Frťala není spokojen s výrokem rozhodčího.
8 fotografií

Jaká věc?

To už si devětačtyřicetiletý kouč nechal pro sebe.

Otázku ohledně možného trénování reprezentace dostal už v říjnu krátce po odvolání kouče Ivana Haška. Tehdy řekl, že si neumí představit skloubit tuto pozici s trénováním Slavie.

Jenže od té doby národní tým stále trenéra nenašel a předseda fotbalové asociace David Trunda nedávno oznámil, že zúžili seznam kandidátů na dvě jména. A spekuluje se, že jedním z nich je právě Trpišovský.

Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

„Neřeknu vám nic jiného. Upřímně, vyvádí to náš tým z koncentrace. Máme ještě dva zápasy na podzim a musíme se soustředit na ně. Já tu ambici nemám. Z důvodu, že mám rád klubový fotbal. A že cítím ke Slavii nějaké pouto, nějakou odpovědnost k majiteli a klubu. Prioritu mám jasně danou, ale dějí se nějaké věci, které se můžou stát. Upřímně jsem se s nikým nebavil v rozehrané sezoně. Můj názor je stejný,“ pronesl Trpišovský.

Fotbalová veřejnost by vás však na lavičce ráda viděla.
Vnímám tu situaci. Kam přijdu, každý se mě na to ptá. A úplně nechci, že v sezoně ztratíte soukromí a čelíte těmto dotazům. Do konce soutěže se nic nezmění, ale vím, že to je nějak nastavené. A jedna věc opravdu moje uvažování může změnit.

Zpátky do ligy, po výhře v Teplicích jste půlmistři. Co to s vámi dělá?
Není důležité, kde jste v jednotlivých měsících, ale kde jste na konci sezony. Jenže toto umístění vám dělají zápasy jako dnes. Body z venkovních utkání ke konci podzimu a ze začátku jara jsou důležité. A jsou to další tři body na cestě, kterou potřebujeme. Každé vítězství v Česku, jak jsem říkal v kabině po zápase na Slovácku, bude těžké. Všichni budou víc ztrácet, nebudou utkání jako v minulosti, kdy někdo někoho přejel jednoznačně 5:0, pokud nebude červená karta.

Teplický brankáč Trmal se marně otáčí za střelou, která skončila na břevně jeho brány.

V Teplicích jste zápas zvládli, jaký byl?
Náročný jako vždy s Teplicemi, které mají defenzivu skvěle zvládnutou. Víme, že berou body nejlepším. Musím pochválit náš tým, že do toho před Ligou mistrů dal všechno. Věděli jsme, že budeme muset mít nejen kvalitu, ale také obstát v soubojích, nasazení, standardkách. Zjednodušeně, že si budeme muset ušpinit dres a trenky. A to jsme splnili. Už v první půli jsme byli nebezpeční, ve druhé jsme rozhodli. Závěr jsme měli dohrát líp a měli jsme být nebezpeční, zvlášť když domácí vsadili vše na útok a vzadu hráli improvizovaně. Je to vítězství, kterého si ceníme.

Vypadl vám útočník Tomáš Chorý. Bude připravený na zápas Ligy mistrů na hřišti Tottenhamu?
Dostal teplotu, 38 stupňů, dneska už vypadal líp. Doma měl nějakou nemoc, ale vyšlo mu dobré CRP. V neděli vyrážíme a existuje šance, že odletí s námi nebo pak dodatečně. Byl to rychlý výpadek, ve středu ještě trénoval a v nácvicích byl s námi. Prekop ho zastoupil, měl rvavost, vyhrával souboje, hráči pod ním si dokázali vytvořit dobré situace. Dělal to, co Chorý. Vypadl i Chaloupek a jsem rád, že umíme nahrazovat druhé. Přijdou jiní a na týmu to nepoznáte. Zastupitelnost je pro nás důležitá.

Mojmír Chytil dal ve druhém zápase po sobě dva góly, jak se vám jeho výkon zamlouval?
Vypadá skvěle. Góly svítí, ale výborná je i jeho práce, souboje, které uhrává, běžecky je na tom skvěle. Je to hráč, který když máme míč, je v nabídce, dá se o něj opřít. A když míč nemáme, neustále pracuje, abychom ho získali zpátky. Obvykle to nedělám, ale musím vyzdvihnout i Provoda, byl rozdílový hráč v naší ofenzivě. A venku jednoho takového vždycky potřebujete. Udělal nám velký servis.

Teplice - Slavia 1:2, Chytil dal opět dva góly, domácí v závěru jen snížili

Na Tottenhamu potřebujete vyhrát, abyste měli šanci na postup v Lize mistrů, bude to od vás totální ofenziva?
Pokusíme se o to, byť nastoupíme u týmu Premier League, který na jaře vyhrál Evropskou ligu. Ale cítíme, že máme munici, patrony v týmu. Vrátili se hráči, kteří jsou vhodní ke způsobu hry potřebnému v těchto zápasech, což je znát. Někdy jsme nastoupili bez sedmi hráčů, kteří se podílejí na zakládání útoků, na souhře týmu. Když hrajete na Tottenhamu, potřebujete úplně všechno, dobré individuální výkony i týmový. Taková utkání jsou pro vyvolené, kteří jsou na to připravení a mají na to. Věřím, že v současném rozpoložení se budeme snažit o aktivní fotbal. Bude to svátek fotbalu, další velký zápas, krásný stadion. Chceme ze sebe dostat to nejlepší.

Vaší novou posilou se stal Hamidou Kante z Artisu Brno. Jaké s ním máte plány?
Kante je zajímavý hráč, levonohý na levou stranu, technický, má dobrou rychlost, intenzitu a pohyb, je hodně fotbalový. Co nemá, to se dá u nás v tréninkovém procesu změnit. Zajímavý prototyp. Půjde do zimní přípravy, pak se uvidí, jestli nám rovnou pomůže, nebo bude někde hostovat. Takhle je to nastavené, s agentem to vědí. Jsme rádi, že se ten mechanismus jeho příchodu povedl, byl zájem o něj v lize i v zahraničí.

Přejete si Trpišovského na lavičku reprezentace?

celkem hlasů: 15
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

18. kolo

19. kolo

Kompletní los

17. kolo

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 18 12 6 0 37:13 42
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 18 4 6 8 19:25 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi.

V posledních dnech se o tom velmi hlasitě spekuluje. Jindřich Trpišovský a česká fotbalová reprezentace? Přinejmenším na baráž o mistrovství světa? Slávistický trenér po páteční ligové výhře v...

5. prosince 2025  22:15

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

5. prosince 2025  17:40,  aktualizováno  21:16

Teplice - Slavia 1:2, Chytil dal opět dva góly, domácí v závěru jen snížili

Mojmír Chytil slaví gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zvládli páteční předehrávku 18. kola Chance Ligy a minimálně na několik hodin zvýšili svůj náskok v čele tabulky na osm bodů. Teplice porazili 2:1 díky dvěma gólům útočníka...

5. prosince 2025  17:04,  aktualizováno  20:20

Neobvyklé a originální. Losování Mol Cupu se konalo poprvé v historii na benzínce

Losování čtvrtfinále MOL Cupu se konalo na benzínové stanici MOL na pražském...

Byla to netradiční podívaná. Losování čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cup tentokrát neproběhlo v sídle FAČR na pražském Strahově, nýbrž na čerpací stanici MOL na Chodově. Šlo tak o symbolickou...

5. prosince 2025  17:06

Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Ve středu se slušně předvedl v pohárovém utkání proti Spartě. O dva dny později už Hamidou Kante pózoval v dresu Slavie jako její nová posila. Dvacetiletý senegalský obránce přestupuje z...

5. prosince 2025  16:47

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Kdo už má jistou účast?

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jistých účastníků na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku je v čase losování už 42. Na závěrečný turnaj už se probojovali...

5. prosince 2025  16:08

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a jednatel společnosti Fotbal HK...

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Chci střídající v šatně, na lavičce jim bude vedro, hlásí kouč Anglie před MS ve fotbale

Lavička náhradníků při MS klubů v Americe. Fukar rozprašuje vodu, která aspoň...

Už na letošním mistrovství světa klubů to bylo velké téma. Zápasy v Americe probíhaly v úmorném vedru a dost často je organizátoři museli přerušovat kvůli silným bouřkám v okolí. „Proto bych byl pro,...

5. prosince 2025  14:26

Ocenění za stoprocentní listopad. Kováč je trenérem měsíce, mezi hráči zvítězil Chorý

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje během zápasu se Slavií.

Slávistický útočník Tomáš Chorý ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce ve fotbalové lize. Mezi trenéry zvítězil za listopad Radoslav Kováč z Liberce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace...

5. prosince 2025  12:49

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté, šampioni tuzemské nejvyšší soutěže, se ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Jabloncem na severu Čech, jejich rival Sparta pojede do Mladé Boleslavi. Plzeňský kouč Martin...

5. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:49

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

5. prosince 2025  7:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.