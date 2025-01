Teplická posila Krejčí: Pořád mám v sobě oheň, inspirací je i Matějovský

„Když je vám 32 let, už se na vás nahlíží jako na staršího hráče, ale já pořád v sobě ten oheň mám,“ je plný odhodlání levonohý krajní obránce či záložník, jenž dříve válel za Spartu i za italskou Boloňu a zahrál si i na Euru 2016 ve Francii.

Jak těžké bylo pro hráče s vaší minulostí skousnout, že jste v Hradci nastupoval jen sporadicky?

Je to náročné, ale nemyslím, že to je spjaté s minulostí. Co bylo, bylo, je jedno, jestli jste mladý, či starý hráč, každý to nese těžko. Já se snažil být pořád kolegiální, dobře trénovat a třeba i klukům ukázat nějakou cestu v tom, že i když člověk nehraje, může dobře pracovat a dávat týmu podporu. Tím jsem se řídil v Hradci i celou kariéru.

Do Teplic ale asi přicházíte s nadějí, že se na trávníku objevíte častěji.

Jednoznačně. Určitě to není o tom, že by v Hradci bylo vše špatně, já tam byl velice spokojený. Ale jsem už starší hráč a chtěl bych těch možností dostávat víc. V Hradci jich tolik nebylo, tak jsem se rozhodl zkusit něco jiného. Jsem pořád hladový po úspěchu, věřím, že tady budu platný a týmu pomůžu.

Proč jste zvolil zrovna Teplice?

Byly první, kdo se mi ozval. Měl jsem z toho super pocit, když jsem seděl s lidmi z klubu, to je pro mě to nejdůležitější. Dál jsem už nic neřešil a věřím, že to doladíme až do konce.

Čím vás Teplice přesvědčily?

Nejsou to žádné velké sliby, řekli jsme si, co od toho očekáváme a shodli jsme se na věcech, co by mohly fungovat. Až na hřišti se uvidí, jestli to naplním.

Na vaší levé straně mají Teplice Harušťáka a Labíka. Nebudete si překážet?

Je na trenérovi, kde mě bude chtít uplatnit, já se budu snažit podávat co nejlepší výkony. A také uplatnit to, co jsem kdysi viděl u starších hráčů, dávat těm mladším nějaký návod, jak se třeba mají o sebe starat. A je na nich, jestli si z toho něco vezmou.

Od koho vy jste čerpal v dobách, kdy jste kopal za Spartu či Boloňu?

Řeknu dva hráče. Ve Spartě to byl Marek Matějovský, když vidím, v kolika letech pořád válí, měl by být inspirací pro každého. A v Itálii to byl Rodrigo Palacio, taky výborný kluk, který skvěle trénoval, pracoval a i k nám jako mladým hráčům měl vždy blízko. O to se teď snažím i já.

Čím Teplicím pomůžete na hřišti? Vaší pověstnou levačkou?

Uvidíme, jaké budou pokyny, hlavní je, abych byl platný pro tým. Ale nebudu zastírat, že levačka není moje přednost.

Teplice se v posledních sezonách v lize zachraňovaly, ale loni se probily do střední skupiny a letos k ní také nemají daleko. I to byl důvod, proč jste jim kývl?

Určitě ano. Ale je před námi další část sezony a ten vzestup musíme dokazovat v každém zápase. Cíle už si žádné nedávám, jen to, abych makal, trénoval, dřel a byl co nejvíc platný pro tým.