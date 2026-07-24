Od MS jsme čekali něco jiného, říká Chaloupek. Přestup? Teď patřím Slavii

S novináři hovořil v areálu v Libčicích, kde si během slavnostního zahájení nového ligového ročníku převzal ocenění pro nejlepšího obránce uplynulé sezony. V té zapsal mimo jiné na stopera skvělých osm branek a výrazně pomohl k titulu.
„Je to odměna za celou minulou sezonu a vážím si toho neskutečně. Je to zásluha nejenom mě, ale celého týmu, protože nebýt kluků, rodiny a tak dál, nevyhrál bych,“ řekl Chaloupek.
|
Provod o MS: Výkony nebyly jen o kouči. A všechny hráče vyhodit nejde, jede se dál
K přestupu nám tedy nic neřeknete? Byl byste připravený na kariérní posun?
Já se k tomu nechci vyjadřovat, prostě teď jsem ready na Slovácko.
Minulá sezona byla nejen úspěšná, ale také dost náročná, že?
Bylo toho spousta a bylo to náročné jak psychicky, tak mentálně, ale určitě šlo o sezonu, na kterou se nezapomíná. První zkušenosti v Lize mistrů, mistrovství světa... Strašně si toho vážím. Doufám, že z těch zkušeností budu čerpat celou kariéru.
Zmínil jste mistrovství světa. Jak ho zpětně vnímáte?
Bylo to pro mě nesmírně složité, protože nebudu lhát, asi všichni jsme si od toho představovali trošku něco jiného. Nároky na sebe jsme měli trošku vyšší a mrzí nás, jak to dopadlo a jak to vypadalo. Snažil jsem se v tom najít aspoň něco málo pozitivního a doufám, že pokud ta příležitost bude znovu, předvedeme se tam v jiném světle.
Analyzoval jste si turnaj?
Snažil jsem se, ale zároveň jsem si říkal, že přede mnou je další sezona a že si z toho musím vzít jenom to dobré, tedy zkušenosti. Zahrál jsem si na šampionátu proti nejlepším hráčům na světě, což musím prodat v následující sezoně.
Zůstává ve vás určitá pachuť?
Určitě. Jak jsem říkal, měli jsme jiné představy, chtěli jsme se ukázat jinak, jak fotbalově, tak fanouškům.
Co jste říkal na vyjádření kapitána Ladislava Krejčího po příletu?
Já, ač to možná vypadalo blbě, že to četl z notýsku, ho na jednu stranu chápu. Taky si občas potřebuju myšlenky srovnat a myslím, že každý z nás ví, že když si to člověk napíše na papír, tak mu to pomůže. V některých věcech s ním souhlasím na sto procent, v některých méně, ale shrnul to za celý tým.
|
Krejčí četl připravenou řeč: Fotbal musí mít odborníky. Je naše maximum to správné?
Říkáte, že jste čekali něco jiného. Myslíte třeba i nějaké interní fungování?
Beru to jako fotbalový výkon. Chtěli jsme se předvést úplně jinak, kondičně, herně, silově a celkově tím projevem. Musíme si každý stoupnout před zrcadlo a podívat se, co jsme udělali špatně, co jsme udělali dobře. Jestli jsme na tom hřišti nechali všechno a pokusit se, aby to příště vypadalo líp.
Vy pravděpodobně budete důležitým hráčem reprezentace i v následujících letech. Co říkáte na konec trenéra Miroslava Koubka?
Jak jsem říkal, já se teď hlavně soustředím na první ligové kolo, ale samozřejmě si strašně přeju na další sraz jet. Je to pro mě sen reprezentovat Českou republiku a doufám, že ty starty budou přibývat, ať už to bude pod kýmkoliv.
|
Slavia a Darida ovládli ligové ceny za minulou sezonu. Jednu si odnesl i Chorý
Bavil se s vámi trenér Koubek po příletu ohledně té rezignace?
Ne.
Překvapilo vás to?
Měl jsem informaci po zápase, že zůstává. Pak jsme se dočetli, že končí.
Jak jste reagoval?
Byl to šok kvůli tomu, co jsme věděli. Měl pokračovat, takže mě to zarazilo.
|
Trunda o konci Koubka i výběru nového trenéra: Potřebujeme totální rekonstrukci
Stihl jste si po mistrovství světa odpočinout?
Ano. My reprezentanti jsme dostali až překvapivě dlouhé volno, takže jsem byl rád, že jsem mohl oběhat rodiny, odletět na dovolenou, odpočinout si a zase naskočit zpátky, protože jsem se neskutečně těšil.
Jaký byl návrat do Slavie?
Bylo to zajímavé hlavně z toho důvodu, že jsem přišel, a když to řeknu s nadsázkou, tak jsem znal pět kluků. Takže to bylo náročné, ale všichni kluci, co jsou noví, tak se té příležitosti zatím chopili velmi dobře a zapadli do kabiny skvěle. Strašně se těším, co nám ta sezona přinese.
Zmínil jste přestupy, máte vůbec v kabině místo?
V šatně jsem místo měl, ale byla tam nějaký škatulata hýbejte se a nějaká místa se měnila, to svoje nicméně mám.
Byla příprava složitější, když se kostra týmu vracela pozdě?
To bych ani neřekl. Já věřím, že v týmu je teď spousta čerstvé krve a že ti kluci se prostě v příští sezoně ukážou na nejvyšší úrovni.
Kromě domácí soutěže vás čeká znovu také Liga mistrů. Jste na ni nachystaní?
Ještě máme naštěstí dost času se chystat, ale doufám, že se nachystáme tak, aby to vypadalo mnohem lépe než posledně, hlavně bodově. Jsme rádi, že tu příležitost máme znovu, že jsme si ji vybojovali a budeme se snažit, aby to vypadalo lépe.