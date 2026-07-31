Erling už mi psal, přiznal Brunes po debutu a hlásí: Fanoušci se mají na co těšit

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Jeho gól byl mimořádně důležitý.
Přišel totiž krátce poté, co Ševínský daroval vyrovnávací branku Šmigovi. V 60. minutě pak ale Suchomel ve vápně našel Brunese, ten si odskočil od obránců a vrátil Spartě vedení.
Před tribunou pak slavil hodně emotivně.
Hecoval fanoušky, rukama bušil do vzduchu, načež si klekl, pomodlil se a zase burcoval tribuny. Možná právě to domácí příznivce přimělo k tomu, aby zopakovali oslavu, kterou se proslavili Norové na nedávném mistrovství světa.
RO, RO, RO 🚣— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) July 31, 2026
Proslulé norské veslování pohltilo po gólu Brunese i pražskou Letnou! 🇳🇴#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/EDZWYQF0KX
„Asi to nemohlo dopadnout lépe. Důležité tři body, navíc jsem dal gól. Skvělý zážitek, který si budu dlouho pamatovat,“ pronesl na tiskové konferenci po utkání.
„Atmosféra byla skvělá, ale nepřekvapuje mě to. Hrál jsem tady před rokem a bylo to podobné,“ připomněl loňský zápas na Letné v dresu Rakówa Čenstochová v rámci Konferenční ligy.
Do Sparty dorazil pětadvacetiletý forvard před týdnem za skoro šest milionů eur, tedy necelých 150 milionů korun.
„Neváhali jsme. Věděl, že s ním počítáme od první minuty, že potřebujeme, aby byl připravený,“ řekl trenér Brian Priske po utkání.
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„Adaptace byla jednoduchá. Hráči, trenéři, všichni, byli příjemní. Měl jsem tři nebo čtyři tréninky, ale od začátku se tady cítím dobře. Takže velmi dobrý začátek,“ popsal Brunes.
Že byl jeho přestup velkou událostí, zařídil i jeho bratranec, slavný útočník Erling Haaland, jenž mu pogratuloval a začal Spartu sledovat na sociálních sítích.
„Nechci vám dávat titulky, ale už mi psal a víc vám k tomu neřeknu,“ culil se Brunes.
Proti Zlínu ukázal svůj potenciál.
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Kromě gólu vybojoval penaltu, kterou ale Lukáš Haraslín nedal, sváděl vepředu souboje s obránci, sklepával vysoké balony spoluhráčům a aktivně napadal rozehrávku soupeře.
V jednu chvíli jen frustrovaně rozhodil rukama, když spoluhráči nebyli při vytváření tlaku tak dotěrní jako on.
„Byl jsem s ním moc spokojený, dal pěkný gól, dobře se pohyboval, držel míč, podal komplexní výkon. Velmi dobrý pohyb v šestnáctce, celkově jsem s ním velmi spokojený,“ pochvaloval si Priske.
„Věděli jsme, že je vysoký a silný v šestnáctce i v nábězích za obranu. Je to hráč do vápna, při jeho gólu jste viděli tu skvělou orientaci, kdy se skvěle odpoutal od obránců. Udělal to nádherně a náš gólman byl bez šance. Sparta sehnala zajímavého hráče, který jí určitě pomůže,“ přidal zlínský kouč Bronislav Červenka.
„Ale ještě mám co zlepšovat. Byl to můj první ostrý zápas, navíc před přestupem jsem naplno trénoval jen týden. Ale myslím, že se to jen zlepší a fanoušci se mají na co těšit,“ pronesl nicméně skromně Brunes.
Přesto dal gól a možná by měl i dva, jenže ve druhé půli si penaltu nevzal a přenechal ji Adamu Karabcovi.
„Upřímně jsem ani nepřemýšlel, že bych ji kopal. Kara má skvělou levačku a já nechci přijít a v prvním zápase si říct o penaltu, takový nejsem. On i Haraslín je kopou skvěle, takže jsem nad tím nepřemýšlel,“ řekl.
„Je to možnost. Máme dobré exekutory, Šulo nedal, myslím, podruhé za dobu, co tu jsem, jinak je jistý. Kara to taky zvládá dobře. Máme víc možností. Až se Jony bude cítit ještě jistější, určitě si o penaltu taky řekne. A uvidíme, koho pak vybereme,“ přidal Priske.
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Do Sparty přišel Brunes jako náhrada za kosovského útočníka Albiona Rrahmaniho, jenž po celé své angažmá bojoval s fyzickou náročností české ligy. To Brunesovi nejspíš nehrozí.
„Je to podobné jako v Polsku, kde je to také silová soutěž. Zkrátka musíte hrát tělem, obětovat se jako já při tom penaltovém zákroku. Zkrátka bojovat pro tým. Ale jinak je česká liga hodně podobná té polské,“ popsal Brunes.
Jak mu první sezona ve Spartě vyjde?